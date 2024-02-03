絕美日本東北「櫻花勝地5選」 搭JR輕鬆規劃賞櫻鐵道之旅

眾所矚目的日本櫻花季即將在3月陸續登場，隨著日本觀光解禁後的報復性出遊，可以預見東京大阪等熱門賞櫻景點將擠滿人潮，不想人擠人，不妨將目光轉向擁有許多賞櫻勝地的日本東北，是想要悠閒賞櫻的首選，透過JR PASS將可輕鬆規劃賞櫻鐵道之旅。

秋田縣

角館武家屋敷枝垂櫻街道

「陸奧小京都」風情滿點

秋田的角館是江戶時代繁盛的城下町，又有「陸奧小京都」之稱。從角館站下車步行約15分鐘即可抵達以罕見的「枝垂櫻」而知名的賞櫻勝地「角館武家屋敷」。這裡由多個武士宅邸所組成，沿著宅邸間街道有著約400棵的枝垂櫻樹，其中還有162棵被指定為日本國家天然紀念物。夢幻的枝垂櫻與武士宅邸的黑牆相映襯，路上還有人力車穿梭，有如進到江戶時代一般風情滿點。

．地點：秋田縣仙北市角館町表町上丁～東勝樂丁

．交通：從「JR東京站」乘坐秋田新幹線直達「JR角館站」約3小時，徒步約15分鐘即可抵達。

．最佳觀賞期：4月下旬至5月上旬

宮城縣

白石川堤一目千本櫻

櫻花+白石川+藏王連峰 三色交織

說到日本東北必訪的賞櫻景點，就不能不提宮城縣的「白石川堤一目千本櫻」。綿延約8公里的白石川堤上有著約1,200棵的櫻花樹，加上這裡視野遼闊無遮蔽，一眼就能將千株櫻樹盡收眼底，因而有了「一目千本櫻」之名。綿延的櫻花與湛藍的白石川相映，再加上遠方的藏王連峰，三色交織的美景是只有這裡才欣賞的到。此外，在花期時，JR東北本線電車行駛到「大河原站」到「船岡站」之間時還會放慢行駛速度，讓乘客能在電車內透過車窗賞花。

．地點：宮城縣柴田郡大河原町・柴田町白石川堤

．交通：從「JR東京站」搭乘JR東北新幹線「hayabusa」（はやぶさ）號至「JR仙台站」約1小時30分，再轉乘JR東北本線至「JR船岡站」或「JR大河原站」約30分，步行3分鐘後即可抵達。

．最佳觀賞期：4月上旬至4月中旬

山形縣

霞城公園

櫻花X護城河美景

霞城公園位於交通便利的山形市中心，是日本百大名城之一的山形城遺址，也是山形首屈一指的賞櫻勝地。霞城公園腹地廣闊，共種植了約1,500棵的櫻花樹，沿著公園賞櫻散步一圈甚至會花上一個小時。特殊的是在霞城公園可以欣賞到櫻花X護城河、櫻花X電車、櫻花X歷史建築等豐富的櫻花美景，是個看點滿載的賞櫻名勝。

．地點：山形縣山形市霞城町3

．交通：從「JR東京站」搭乘山形新幹線直達「JR山形站」約2小時45分鐘，再步行約10分鐘即可抵達。

．最佳觀賞期：4月上旬至4月中旬

岩手縣

北上展勝地

2公里長櫻花隧道

一般有上千株的櫻花樹已是頗具規模的賞櫻景點，而岩手縣的「北上展勝地」卻有多達一萬株的櫻花樹。在這個佔地廣大的公園裡，每年櫻花季稍晚的4月至5月有約150種不同品種，共約10,000株的櫻花在此盛開，花季期間還會舉辦活動豐富的「北上展勝地櫻花祭典」。園內著名的打卡點是長約2公里長的櫻花隧道，祭典期間還可以搭乘觀光車穿梭其中。隧道一旁則是北上川，花季時會掛上300 多面繽紛的鯉魚旗，更為園區增添了熱鬧的節慶氛圍。

．地點：岩手縣北上市立花

．交通：從「JR東京站」搭乘東北新幹線直達「JR北上站」約2小時50分鐘，再步行約20分鐘即可抵達。

．最佳觀賞期：4月中旬至4月下旬

福島縣

三春瀧櫻

千年巨櫻 如瀑傾瀉

有別於以數量取勝的賞櫻景點，「三春瀧櫻」僅以一株紅枝垂櫻便成為知名的賞櫻勝地。三春瀧櫻是位於福島縣三春町的一株紅枝垂櫻，也是「日本五大櫻」和「三大巨櫻」之一。三春瀧櫻樹齡超過1,000年，並且樹高達約4層樓，水平長度更是超過20公尺，盛開時櫻花有如瀑布ㄧ般傾瀉而下，魄力滿點。花季期間的夜晚還會打上燈光，可以欣賞到與白天截然不同氛圍的三春瀧櫻。

．地點：福島縣田村郡三春町瀧櫻久保

．交通：從「JR東京站」搭乘JR東北新幹線至「JR郡山站」約1小時15分，再轉乘JR磐越東線至「JR三春站」約15分，再乘花季期間限定運行的臨時巴士或計程車約15分即可抵達。

．最佳觀賞期：4月上旬

以上東北賞櫻之旅，都可透過「JR東日本鐵路周遊券（東北地區）」(JR PASS)輕鬆抵達。前往各景點時還可以使用僅3萬日圓即可在5天內連新幹線及觀光列車都可以無限次搭乘的JR PASS，以划算的費用享受賞櫻鐵道之旅。

JR東日本除了推出「JR東日本鐵路周遊券（東北地區）」，也推出了「JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）」、「JR東京廣域周遊券」等超值周遊券，到關東、東北賞櫻不論是搭乘JR電車或是「愉快列車」觀光列車、新幹線都能更方便划算，並且在JR東日本官方網站上就可以輕鬆購買。

JR東日本鐵路周遊券（東北地區）

在日本東北地區旅遊時，使用「JR東日本鐵路周遊券（東北地區）」就可以用划算的價格暢遊東北。大人30,000日圓、兒童15,000日圓，可以在連續的5天中在指定的區域裡無限次自由搭乘新幹線・特急列車的普通車指定席。「愉快列車」（のってたのしい列車）觀光列車也可以搭乘。

「JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）」

在長野、新瀉旅遊時，使用「JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）」就可以用划算的價格暢遊長野新瀉。大人27,000日圓、小孩13,500日圓，可以在連續的5天中在指定的區域裡自由搭乘新幹線・特急列車的普通車指定席。「愉快列車」（のってたのしい列車）觀光列車也可以搭乘。

JR東京廣域周遊券

在東京及周邊地區旅遊時，推薦使用「JR東京廣域周遊券」。大人只要15,000日圓、兒童只要7,500日圓，就可以在連續的3天中在指定的乘車區域裡無限次乘車，包含特急列車及新幹線、「愉快列車」（のってたのしい列車）觀光列車也可以自由搭乘。

JR東日本票券預約官方網站「JR-EAST Train Reservation」

JR東日本票券預約官方網站「JR-EAST Train Reservation」可以購買車票及預約座位。再赴日前就可以先預約購買，搭車前再到購票機取票後直接搭乘。只需註冊帳號即可免費使用此預約服務。

現在可以至JRE官網使用可以搜尋至目的地的乘車路線搜尋網Route Search & Reservation了。並且還可以直接從顯示的路線中輕鬆購買車票與預約座位。

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BY方雯玲

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