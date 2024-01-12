燭光雪祭超美！福島「會津彩繪蠟燭祭」2/9-10登場 夜間燭光漫步
【旅奇傳媒/日本部報導】每到冬天，日本東北各地紛紛展開各種繽紛雪祭。其中，福島縣的「會津彩繪蠟燭祭」使用會津當地傳統工藝品「彩繪蠟燭」打造出的美麗雪祭，也極具看頭。今年將於2/9-2/10登場，於夜間17:30~20:30展開。
「會津彩繪蠟燭」在每根蠟燭上都繪有栩栩如生的嬌豔季節花卉如牡丹、黃菊、紫藤等，可感受到職人的專業筆力。彩繪蠟燭被放在竹燈或各種裝置中，擺放出不同美麗造景。主會場在「鶴城」與「御藥園」，鶴城可以登上天守閣，眺望繽紛璀璨的夜景。
此外，會津若松車站、會津東山溫泉、七日町通（阿彌陀寺）、北大丸通（西鄉賴母邸跡附近）、野口英世青春通等市內各地也都會點亮「會津彩繪蠟燭」，歡迎前來進行一趟詩情畫意的夜間燭光漫步。
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