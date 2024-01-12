燭光雪祭超美！福島「會津彩繪蠟燭祭」2/9-10登場 夜間燭光漫步

跟著 鹿比戀上日本 於 2023-01-02 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 22 個景點，其中包含 新千歲機場、西洋軒、一風堂KAY。 被日劇「First Love 初戀」燒到直接飛去北海道觀光啦！！ 來體驗一下專屬北海道的冬季浪漫～ 這次因為待的時間不多，所以大部分只會在札幌市區內移動。 ﹏ 嗨！我是Rubi 鹿比٩(ˊᗜˋ*)و 旅居東京的台灣人，喜歡旅遊、攝影和美食！ 歡迎與我一同探索與發現日本的無限魅力🇯🇵

2023-12-01 14:00