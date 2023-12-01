前進夢幻雪國！ 札幌、小樽三天兩夜自由行 體驗北海道獨一無二的冬季浪漫

跟著 鹿比戀上日本 於 2023-01-02 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 22 個景點，其中包含 新千歲機場、西洋軒、一風堂KAY。

被日劇「First Love 初戀」燒到直接飛去北海道觀光啦！！

來體驗一下專屬北海道的冬季浪漫～

這次因為待的時間不多，所以大部分只會在札幌市區內移動。

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嗨！我是Rubi 鹿比٩(ˊᗜˋ*)و

旅居東京的台灣人，喜歡旅遊、攝影和美食！

歡迎與我一同探索與發現日本的無限魅力🇯🇵

第 1 天

新千歲機場 | 1 小時

從成田機場出發飛了約2小時，終於來到心心念念的北海道。

西洋軒 | 10 分鐘

第一站我們本來安排到日劇First Love 初戀取景地「西洋軒」吃個午餐小坐休息，但非常可惜遇到公休沒能進去，只好在外面拍拍照過過乾癮！

西洋軒位於JR的千歲車站，出站後步行約12分鐘能抵達，距離約一公里左右。

一風堂KAY | 2 小時

因為西洋軒沒開，我們選擇改到附近的「一風堂KAY 千歲店」先填飽肚子，誤打誤撞的意外發現，這邊和一般的「一風堂」不太一樣，拉麵是分成豚骨、味噌和中華三種，是店鋪限定的口味。

我點了豚骨拉麵，冷冷的天氣配一碗熱呼呼的拉麵真的超滿足！

札幌車站 | 2 小時

隨後抵達札幌車站，這裡超級大我們選擇小逛一下附近的百貨再前往飯店，Paseo、STELLAR PLACE、DAIMARU大丸百貨、ESTA、APIA是一個要逛到腿軟的節奏啊。

車站外面也有冬季限定的燈飾，非常好拍，超級浪漫，雖然一度冷到手快拿不住相機，但真的太美了，一定要記錄下來。

札幌格蘭貝爾酒店 | 1 小時

這次入住的飯店是「札幌格蘭貝爾酒店（GRANBELL HOTEL SAPPORO）」，從札幌站轉地下鐵南北線並在「薄野（すすきの）」站下車，2號出口徒步8分鐘，即可抵達！

外觀很時尚，一樓大廳寬敞明亮，很舒服、令人放鬆的氛圍，房間內部很溫馨，電視可以登入Youtube等平台，享受大螢幕的舒暢，Wifi、冰箱、快煮壺等備品也一應俱全，床頭有插座很方便。

如有需要輪椅、加濕器、熨斗、電棒捲等用品也可以向櫃檯提出申請。

生ラム炭火焼ジンギスカン らむの家 | 2 小時

晚餐就決定吃北海道必吃的「成吉思汗烤肉」，這次造訪的是「生ラム炭火焼ジンギスカン らむの家」，選的雙人份的套餐。

羊肉和大量蔬菜的組合，鐵板中間突起的部分烤羊肉，肉汁沿著鐵板流下來，和旁邊的蔬菜融為一體，不會吃得很負擔，且份量剛剛好。

Parfait Shop NANAKAMADOU | 2 小時

吃碗烤肉覺得有點空虛，於是決定再吃一波！來到大排長龍的「Parfait Shop NANAKAMADOU」，這裡是一間只在晚上營業的甜點店，抵達時要先抽號碼牌，快輪到你的時候會電話通知，大概在外面晃了一小時才排進去。

店內空間不大，很精巧的感覺，甜品顏值都超高，每一道都做得像是藝術品，還有詳細介紹內容物的小卡，很有詩意，根本不知道要從哪裡開始吃，是視覺和味覺的雙重享受。

第 2 天

札幌螃蟹家總店 | 2 小時

說到北海道不得不提一下螃蟹料理！！！所以今天中午就決定來吃螃蟹啦，我們選擇了「札幌螃蟹家總店」，點了總共11道品項的套餐，包含前菜、生魚片、螃蟹、火鍋、甜點等，份量不容小覷，每一樣都很講究精緻，最後店員會用火鍋剩下的湯煮成粥，煮之前會和我們確認湯的濃淡，調整至合適的口味後投入白飯和蛋，最後用海苔和青蔥點綴，讓這一碗雜炊充滿靈魂，再飽都要品嚐！

小樽站 | 5 分鐘

下一站決定前往大名鼎鼎的小樽車站，殊不知一下車就開始下大雪，本來步行十分鐘可以抵達的景點瞬間離我們好遙遠，凍到不行又想去小樽運河附近逛逛，最後選擇搭計程車代步，直接搭到「堺町通」最末端再慢慢往回逛。

LeTao本店 | 30 分鐘

超人氣甜點店「LeTao本店」，以起司蛋糕聞名。

一樓是伴手禮區，二樓為咖啡廳，一進去就被各式各樣的甜品吸引，忍不住還是買了不少戰利品！

小樽音樂盒堂 堺町店 | 30 分鐘

超夢幻的景點「小樽音樂盒博物館（小樽オルゴール堂）」，白雪皚皚加上西式的紅磚建築，外觀超級浪漫。店內擁有2萬5千件以上各具特色的音樂盒，第一次走進這麼神奇的專賣店，令我印象深刻。

Rokkatei | 30 分鐘

北海道人氣製菓公司「六花亭」，朗姆酒奶油葡萄夾心餅乾、草莓巧克力、奶油巧克力夾心蛋糕等，有不少明星商品，是許多人到北海道旅遊時買伴手禮的首選！

SNOOPY茶屋 小樽店 | 30 分鐘

喜歡SNOOPY的人一定會愛死的「SNOOPY茶屋」，店內有豐富的周邊商品和伴手禮，並用彩繪玻璃結合SNOOPY裝飾超級可愛。

本來有內用的咖啡廳，現在改成僅外帶的方式提供。

柳月 オタルト店 | 1 小時

又是一間超夯伴手禮店，老字號「柳月」的直營店鋪，有很多人氣款伴手禮，還有機場買不到的品項。

附設咖啡廳有販售霜淇淋，共有三種口味，「十勝香草」「十勝紅豆」或「綜合」，雖然外面正在下大雪還是忍不住來了一隻，真的很濃郁，好吃到完全忘記外面的天氣。

小樽運河 | 40 分鐘

小樽運河的雪景美不勝收，配上燈飾真是神來一比，聖誕氣氛滿滿，整個愛上，在小樽運河沿岸散步格外浪漫，路邊立著維多利亞風格的路燈，彷彿身處歐洲。頂著-6度的天氣也要拍下這瞬間，此時此刻的我們已經冷到快不行了，手機耗電的速度也異常的快，逛到體力耗盡再走回小樽車站。

小樽站 | 10 分鐘

從小樽運河走回車站一路走走停停，漫天飛舞的白雪讓這僅10分鐘的路程硬生生多了兩倍，時不時就要進一下便利商店回暖，一點一滴都為這次的旅行增添了獨一無二的色彩。

札幌車站 | 30 分鐘

回到札幌車站已經很晚了，很多餐廳都已經結束營業，加上今天也很累了，決定在百貨的地下美食街隨意外帶一些食物回飯店吃。

札幌格蘭貝爾酒店 | 1 小時

中午的螃蟹大餐吃太飽，晚上就從簡啦！

第 3 天

札幌格蘭貝爾酒店 | 10 分鐘

辦理退房前往札幌車站。

よつ葉ホワイトコージ | 2 小時

北海道是日本的酪農王國，札幌車站的人氣美食「四葉White Cosy」，是由北海道有名的「四葉乳業」所營業的咖啡廳，用料都是自家產品，安心又好吃，用餐時段通常都要排隊，建議可以提前來抽號碼牌，中午有便宜的午餐套餐可以選擇，品項太多整個選擇困難，結果不小心點了一大桌，在離開北海道前吃好吃滿！

JR Tower Observatory T38 | 2 小時

與札幌車站相通的「JR塔展望室T38」，交通十分便利，直接俯瞰整個札幌市區非常壯觀，前一天的積雪讓整個札幌市區披上一層白衣，大飽眼福，彷彿走進童話世界。

整體非常舒適，有禮品店，可以看看有沒有喜歡的紀念品，室內沒有過多擁擠的人潮，很悠閒的度過在札幌停留的最後一個景點，成人票740日圓，個人覺得蠻超值的。

新千歲機場 | 1 小時

提前抵達機場最後採買伴手禮，為這次的旅行畫上一個完美的句點，下次還想再來北海道玩！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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