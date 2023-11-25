福島賞楓必來！ 永生難忘「五色沼」美景 刻在心裡的磐梯高原夢幻湖沼楓葉景

講到幾個必去福島楓葉景點，磐梯朝日國立公園的五色沼，絕對是具代表性的福島楓葉景點之一。

五色沼不是一個沼，而是由多個大小湖沼組成，而因為水質、礦物質和水的深淺不同，陽光照射下有不一樣的色彩變化。而到秋天，國家公園的葉子轉紅，青色、綠色的湖水更襯紅葉，那美景真的看過一次永生難忘！

日本東北賞楓推薦：福島五色沼

日本秋天楓葉大家看過不少，但真的鮮少有這樣，染紅的楓葉旁是青色的湖沼，水面上是粼粼波光，夢幻到讓人覺得是電影場景。沒錯，這就是知名福島楓葉景點，裏磐梯國家公園的五色沼。

裏磐梯國家公園有替大家規劃一個約4公里、1.5小時可走完的步道路線。大家可以跟我們（或大部分旅客）一樣，把車停在五色沼入口，毘沙門沼那進來。

光是五色沼入口一進來的毘沙門沼，就讓大部份遊客不想走了！沼澤旁轉紅的楓葉圍繞著青色湖沼，在現場看到的畫面會讓人忍不住捏一把臉想說這是夢裡場景嗎～

光是在這區我們就拍到忘我，要不是被夥伴叫走，可能一個多小時都還是毘沙門沼。

接著，我們走官方規劃的路線，從柳沼往森林深處走。而11月初柳沼旁的楓葉只變色了一半，綠色、紅色相接的樹在平靜湖面形成倒影，也非常漂亮～

以往在日本看到的楓葉多是紅色，這天走森林步道時倒是看到不少橘色、黃色、紅色的楓葉，這種橘、黃不是即將轉紅的而是就是這樣顏色的楓葉！

正因為是自然的國家公園，一個多小時的步道路線，看到的景色非常多變化，有這樣橘、紅、綠倒映的碧綠沼澤。

也有被綠色高聳溫帶樹林包圍的綠色小湖沼，綠色與綠色看上去多了一分仙氣～

水色非常接近土耳其藍的青沼，也是五色沼裡非常熱門的點，即使展望台不大，大家走到這也都會特地走上展望台，用手機與相機把這美景記錄下還。

回程的路上陽光被雲擋了些，但可能太少機會秋天走在溫帶森林，我的目光不斷被各種變色的橘色、焦糖色、黃色葉子給吸引，時不時停下來，拿起相機想記錄這些台灣看不到的秋天色。

這趟福島賞楓行去了許多楓葉景點，而第一個留下深刻印象的就是這天的福島五色沼楓葉景！紅色星星狀楓葉在陽光與青色沼澤的反射下更顯耀眼，邊散步走在森林步道的一個小時路程，大口吸著清新空氣、感受暖暖的陽光，用眼睛與心好好記下這秋天色、如童話般的湖沼森林！真心推薦給所有到東北追楓的大家！

福島五色沼怎麼去/大眾交通

最方便當然是開車自駕，但假如搭乘大眾交通，到JR豬苗代站後出站，轉會津巴士，在五色沼入口下車。

巴士時刻表：https://reurl.cc/ka2ZVL

把網頁拉到下方，選擇這條路線：（猪苗代駅 ⇒ 猪苗代病院・中学校 ⇒ 裏磐梯高原駅）

福島 五色沼（裏磐梯遊客中心）

地址：福島県耶麻郡北塩原村大字

桧原字剣ケ峯1093-697

官網：裏盤梯觀光協會

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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