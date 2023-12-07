遺世獨立秘境！ 福島「塔崖」近會津鐵道 奇岩異石的百年天然美景超壯麗

這趟來福島賞楓，除了各福島楓葉景紅葉看到飽，有個讓我留下深刻印象，那就是福島縣會津地區，離會津鐵道不遠的「塔崖」(塔のへつり)。

這個奇岩異石「塔崖」，是歷經百萬年河川侵蝕與風化的天然奇景！而這些岩石造型奇特，層層堆疊，形狀也像塔一般，走起來也蠻陡峭，因此有「塔崖」之稱。不過，也因為景觀夠壯觀，又在山林之中，遺世而獨立的奇特景色，被譽為日本東北地區必訪福島三十景之一。

如何前往福島塔崖

我們這趟到福島塔崖是包小巴士，但這天去了後太喜歡，想再帶家人來，回去查了發現塔崖會津鐵道不遠，搭車到「塔のへつり」站下車，再走路約三分鐘左右就可以抵達塔崖。11月初的塔崖，染上了秋天的楓紅，雖然當天大概只有三、四成楓葉，然而接下來看到的景色卻比楓紅更迷人。

福島景點推薦：塔崖(塔のへつり)

塔崖是一個不需要額外收費的自然景點，而塔崖(塔のへつり)的「へつり」，其實是福島會津當地方言”斷崖”意思。剛好岩石形狀層層堆疊如塔，所以又稱為「塔之岪」。

這個塔崖奇岩可不只是幾萬年，是幾千萬年！！是2800萬年前形成的沉積岩所形成；岩石表面100萬年受到淌流在土地河川侵蝕及風化，進而形成這座獨特自然景觀。

不知道是否因為第一次看到這種奇景，以往活潑愛聊天的我，在這個景點卻是出奇的話少，一路睜大眼睛想把這層層刻劃的岩石形狀映入腦海。

塔崖要說範圍非常大也沒有，但來過的團友建議我往橋另一邊走，說從對面視角看過來，會是一個截然不同的絕美空靈感。

本來想著剛看過去的塔崖已經夠美，還沒走到橋的另一編，光在吊橋中央這景色就足矣讓我停在原地，好久好久。看過不少武俠、奇幻仙俠片，裡面總有那種藥讓人去修行的世外桃源。然而現代的CG怎麼強都有種假假的感覺，這天來到塔崖是下午三點多，夕陽斜照的光影落在岩石、水面，整個有一種空靈、蒼涼孤覺感。

總覺得岩石水面縫隙會突然飛出一個厲害的仙俠（誤），真心覺得哪個電影、電視劇導演，若想拍禪味十足或是空靈感的武俠片，非常可以來這取景啊！！

更特別的是，這裡每一座岩石都有自己的名字喔！像是鷲谷岩、鷹塔岩、獅子塔岩、屋形塔岩、櫓塔岩、九輪塔岩 象塔岩、護摩塔岩、烏帽子岩、屏風岩、舞台岩、土俵岩⋯⋯等，是根據岩石屬性不同、形成樣貌不同來取名。

或許下午三四點已不是遊客尖峰，也或許塔崖真的給了我什麼感應，走到吊橋對面順著步道，爬到一顆最高處的石頭，往下看去，真的覺得壺形岩石、碧藍色的水與恰到好處的光影給我心中極致寧靜。後來還盤腿而坐，讓自己思緒放空，好好把這難得的寧靜感記下。

雖然只待了短短一小時，但這趟塔崖的散步行已經給我太多感動。尤其是心中的寧靜感，當天回去是我這趟旅程中睡眠品質最好的一天。期待下次不同季節，可以帶家人一起再來這個超美的斷崖好好感受。

塔崖（塔のへつり）

地址：福島縣南會津郡下郷町彌五島下タ林（近會津鐵道車站，步行約8分鐘）

開放時間：24小時，免收門票

官方網站：塔のへつり官網

電話：0241-68-2920

文章來源：美食好芃友 https://angelala.tw/hetsuri/ FB：美食好芃友 https://zh-tw.facebook.com/mikageyoru

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