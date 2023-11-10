快訊

不聽話罰9708億！蘋果不反抗乖乖開放第三方APP商店 推動時間點曝光

天生命好！「3生肖」一生順遂又長壽 屬豬常有貴人相助、第一名得到許多福報

12歲女兒獨自上廁所再也沒回來...嚴立婷「覺得悲傷」籲保持警戒心

冬遊北海道札幌滑雪住這！ 星野OMO系列推出「夜貓滑雪」特色客房

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲住客可輕鬆比較周圍滑雪場的雪況後，安排今日遊玩地點，非常方便。　圖：星野集團／來源
▲住客可輕鬆比較周圍滑雪場的雪況後，安排今日遊玩地點，非常方便。　圖：星野集團／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】規劃好今年冬季的日本滑雪之旅了嗎？主打為遊客帶來幸福夜貓子生活的「OMO3 札幌薄野 by 星野集團」自11/17起推出全新「夜貓滑雪住宿方案」，遊客能夠住進整間飯店僅限1室，房內就有專屬雪具擺放區的特殊客房雙人入住包含早餐，每人只要9,728日圓起！

「夜貓滑雪住宿方案」搭配特色客房，最晚至明年4/7前都能預約。　圖：星野集團／來源
「夜貓滑雪住宿方案」搭配特色客房，最晚至明年4/7前都能預約。　圖：星野集團／來源

為了方便住客盡情享受滑雪樂趣，館內大廳每天會更新札幌周圍6座滑雪場的最新雪況與天氣狀況，提供每日往返「札幌國際滑雪場」的免費接駁巴士，以及多達6種「雪板蠟」讓住客免費使用。

▲只要事前預約，所有住客都能搭乘免費巴士往返「札幌國際滑雪場」。　圖：星野集團／來源
▲只要事前預約，所有住客都能搭乘免費巴士往返「札幌國際滑雪場」。　圖：星野集團／來源

晚上回飯店後，別忘了到公共區域 OMO base 體驗以實際纜車車廂改造而來的「纜車暖桌」，從24小時營業的「OMO Food & Drink Station」購買好酒與下酒菜，坐在裡面細細品嘗，享受溫暖好食光。

▲館內將札幌國際滑雪場的退役纜車車廂大改造，推出特色十足的用餐休憩空間。　圖：星野集團／來源
▲館內將札幌國際滑雪場的退役纜車車廂大改造，推出特色十足的用餐休憩空間。　圖：星野集團／來源

即使沒搶到特殊客房也沒關係，館內照樣有規劃完善的雪具收納區域，入住常態客房的遊客同樣能開心出發享受冬日戲雪！

▲雪具收納空間規劃完善，提供自備雪具的遊客使用。　圖：星野集團／來源
▲雪具收納空間規劃完善，提供自備雪具的遊客使用。　圖：星野集團／來源

◎ OMO3 札幌薄野 by 星野集團

・交通：札幌市營地下鐵「薄野」站4號出口徒步約5分鐘。

・地址：北海道札幌市中央區南五条西6-14-1

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

札幌 滑雪 纜車

延伸閱讀

中職／高國輝到火腿秋訓研習 悍將教頭丘昌榮一起赴日

快筆記！ 2023北海道道東交通不求人，飛機鐵路轉乘好Easy

想吃拉麵又想吃丼飯…北海道店家端出這碗一次滿足 他驚呼：哪裡有賣？

日本北海道「松茸」驗輻射殘留 0.42公斤全銷毀

相關新聞

快筆記！ 2023北海道道東交通不求人，飛機鐵路轉乘好Easy

近年，不少世界各地的遊人都留意到的北海道東地區的魅力，展開到道東深度旅遊之旅。臨近冬季，相信就會有更多遊人希望到網走看流冰、到釧路看湖泊，但要暢遊道東就先要搞懂要東北海地區交通方式。小編為你整理了東北海道交通方式，包括如何搭飛機或鐵路的方式到北海道東地區，快點記起來！

0度世界就算暖！北海道冬季日常：氣溫0度很暖和、下雪還是要吃冰

在0度就算暖的世界 每天早上，總是很感謝好心人士的剷雪或者是早起的人出門當開路先鋒，開闢出人行道上一條好走的路。 北海道人對於這種多雪的日子早就已經習慣，不管是在住宅、交通或是道路

下雪前的蟲蟲危機！北海道入冬準備最忙碌 「冬天的妖精」聽起來浪漫實際煩人的雪蟲

雪蟲，冬天的妖精：捎來初雪訊息的使者 「又到了這季節了啊！」輕飄飄、飛來飛去的白色小蟲，突然跑進走在回家路上的我的視線裡，我無奈地說著。 　10月初的天空突然出現白色小點點。咦？該

北海道賞銀杏！ 「一個動作」辨別觀光客和當地人

北海道大學銀杏並木前的秋日插曲 住家附近有個非常大的公園，秋天除了可以帶小孩來這裡玩溜滑梯外，還可以撿地上的松毯球、核桃，以及外表帶著刺的栗子。在樹下撿栗子時，還要小心會被樹上掉下來的松

明信片景色！ 札幌豪景飯店View Hotel大通公園 欣賞北海道的四季變化

日本最北的北海道，以夏天的薰衣草花海、冬季的浪漫雪景，以及札幌等地舉辦的一系列熱鬧且美麗的季節性活動而聞名。像是著名的札幌雪祭、札幌丁香節等，都是北海道蠻有名的活動，而作為這兩個活動場地的大通公園，同

2023北海道新景點！ 4間最新開幕設施與新景點推薦 札幌、二世谷、還有..

你正在規劃2023年、2024年的北海道之旅嗎？北海道近年有許多設施、飯店正在建設中，且有許多都公告會在2023年盛大開幕。若還沒計畫好行程，不妨參考這篇北海道2023年最新景點懶人包，讓你的旅程更豐富精彩吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。