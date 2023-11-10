冬遊北海道札幌滑雪住這！ 星野OMO系列推出「夜貓滑雪」特色客房
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】規劃好今年冬季的日本滑雪之旅了嗎？主打為遊客帶來幸福夜貓子生活的「OMO3 札幌薄野 by 星野集團」自11/17起推出全新「夜貓滑雪住宿方案」，遊客能夠住進整間飯店僅限1室，房內就有專屬雪具擺放區的特殊客房雙人入住包含早餐，每人只要9,728日圓起！
為了方便住客盡情享受滑雪樂趣，館內大廳每天會更新札幌周圍6座滑雪場的最新雪況與天氣狀況，提供每日往返「札幌國際滑雪場」的免費接駁巴士，以及多達6種「雪板蠟」讓住客免費使用。
晚上回飯店後，別忘了到公共區域 OMO base 體驗以實際纜車車廂改造而來的「纜車暖桌」，從24小時營業的「OMO Food & Drink Station」購買好酒與下酒菜，坐在裡面細細品嘗，享受溫暖好食光。
即使沒搶到特殊客房也沒關係，館內照樣有規劃完善的雪具收納區域，入住常態客房的遊客同樣能開心出發享受冬日戲雪！
・交通：札幌市營地下鐵「薄野」站4號出口徒步約5分鐘。
・地址：北海道札幌市中央區南五条西6-14-1
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