冬遊北海道札幌滑雪住這！ 星野OMO系列推出「夜貓滑雪」特色客房

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】規劃好今年冬季的日本滑雪之旅了嗎？主打為遊客帶來幸福夜貓子生活的「OMO3 札幌薄野 by 星野集團」自11/17起推出全新「夜貓滑雪住宿方案」，遊客能夠住進整間飯店僅限1室，房內就有專屬雪具擺放區的特殊客房雙人入住包含早餐，每人只要9,728日圓起！

「夜貓滑雪住宿方案」搭配特色客房，最晚至明年4/7前都能預約。 圖：星野集團／來源

為了方便住客盡情享受滑雪樂趣，館內大廳每天會更新札幌周圍6座滑雪場的最新雪況與天氣狀況，提供每日往返「札幌國際滑雪場」的免費接駁巴士，以及多達6種「雪板蠟」讓住客免費使用。

▲只要事前預約，所有住客都能搭乘免費巴士往返「札幌國際滑雪場」。 圖：星野集團／來源

晚上回飯店後，別忘了到公共區域 OMO base 體驗以實際纜車車廂改造而來的「纜車暖桌」，從24小時營業的「OMO Food & Drink Station」購買好酒與下酒菜，坐在裡面細細品嘗，享受溫暖好食光。

▲館內將札幌國際滑雪場的退役纜車車廂大改造，推出特色十足的用餐休憩空間。 圖：星野集團／來源

即使沒搶到特殊客房也沒關係，館內照樣有規劃完善的雪具收納區域，入住常態客房的遊客同樣能開心出發享受冬日戲雪！

▲雪具收納空間規劃完善，提供自備雪具的遊客使用。 圖：星野集團／來源

◎ OMO3 札幌薄野 by 星野集團

・交通：札幌市營地下鐵「薄野」站4號出口徒步約5分鐘。

・地址：北海道札幌市中央區南五条西6-14-1

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