日本票選最好吃漢堡！ 北海道函館才吃得到的「幸運小丑漢堡」有多特別？

我們將位於北海道最南邊的海港城市「函館」作為旅程的開始。下飛機後的第一餐不是海鮮，而是立刻駕車到只有函館當地才能吃到的「幸運小丑漢堡」報到。

在函館市內有17家分店的「幸運小丑漢堡」，從餐點、裝潢風格都各具特色，被日本網友票選為日本最好吃漢堡，也是深受遊客歡迎的當地美食，更是我來到函館後一定會光顧的餐廳。

幸運小丑漢堡是函館必吃美食。圖片來源|創意市集出版

幸運小丑漢堡的菜單內容非常豐富，除了漢堡還有咖哩飯、蛋包飯、大阪燒、牛排、披薩、日式炒麵以及甜點，選擇多到讓人眼花撩亂，不過第一次來還是推薦大口咬漢堡囉！

咖喱蛋包飯聽說頗受當地人歡迎。圖片來源|創意市集出版

當餐點送上桌，手握著漢堡就能感受到透過包裝紙傳散而來的溫熱及厚實份量，原因是這裡的每份餐點採現點現做，且堅決不用冷凍品。店內的招牌菜色是「中華雞腿堡」，曾在中華料理店工作過的創始人王一郎會長，將中華料理與美式漢堡結合，使用北海道產雞肉炸成口口酥脆的炸雞塊，並淋上帶點酸甜味的糖醋醬，有多邪惡就有多美味。

人氣第二名「幸運雞蛋堡」，是用稍微烤過的芝麻漢堡麵包夾著大份量漢堡排，搭配煎得恰到好處的雞蛋、北海道產生菜、番茄等，讓我聯想起台灣早餐店裡常見的漢堡。

人氣第二名「幸運雞蛋堡」，吃起來有點像台灣早餐店的漢堡風味。圖片來源|創意市集出版

將罪惡感拋開後，來份「幸運薯條」吧！金黃薯條淋上滿滿肉醬與起司醬，吃起來口味有點偏重，但也因此更適合搭配沁涼汽水或冰涼啤酒。尤其在夏季，這樣的搭配更是過癮。（我個人蠻喜歡稍軟的薯條，因此能接受醬料沾濕薯條的口感，如果怕會膩口可以多人分享。）

知名景點「金森倉庫」海灣附近的分店，為幸運小丑漢堡一號店（海灣地區本店）。圖片來源|創意市集出版

第一次踏入的幸運小丑漢堡店是峠下総本店，當時還以為自己來到一座小樂園。幾乎要觸頂到天花板的長頸鹿、騎坐在旋轉木馬上的泰迪熊娃娃、聽說會招來財運的紅色巨大座椅……帶點雜亂且無統一感的裝飾擺設，難以歸類的裝潢風格，完完全全顛覆了我對速食店的印象。

而這回來到距離函館機場最近的戶倉店，是間以漢堡歷史為主題的分店。餐廳內的牆壁、天花板等各個角落，擺放著許多王會長長年收藏的漢堡相關海報、書籍、國外餐飲店菜單，一走進去就能感受到空間裡散發出濃濃的美式懷舊風格。

離機場最近的戶倉店，店內有許多往返機場的客人，如果是趕著上飛機的話，記得多預留點時間，因為餐點同樣是現點現做，需要等待喔。圖片來源|創意市集出版

除了上述兩家分店，遍及在函館市的幸運小丑漢堡分店共有17家，每一家都有不同的風格主題。部分分店座落在五陵郭公園、函館車站、金森紅倉庫等函館觀光景點附近，加上以日本物價來說價格也沒有貴到離譜，難怪深受當地人及遊客的喜愛。

幸運小丑漢堡販賣現做熱食外，也販售自家伴手禮商品，種類也是五花八門。圖片來源|創意市集出版

景點資訊

10:00-23:00

亀田郡七飯町峠下337-11

10:00-23:00

函館市戸倉町30-1

本文內容出自《日本，慢慢旅：遇見山城、花季、島嶼、海味、街景日常，2190X四季風物詩》。由創意市集出版授權轉載並同意修訂標題。

作者|Chien倩。日日常(李儀倩)

責任編輯|林芳如

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