0度世界就算暖！北海道冬季日常：氣溫0度很暖和、下雪還是要吃冰

在0度就算暖的世界

每天早上，總是很感謝好心人士的剷雪或者是早起的人出門當開路先鋒，開闢出人行道上一條好走的路。

北海道人對於這種多雪的日子早就已經習慣，不管是在住宅、交通或是道路上，對於積雪的措施都做好了各種防範。

電視上傳來東京受到大雪影響，發布下午3、4點就提前回家的消息。一向連颱風假都不放的東京公司，竟然放了「雪假」？看著東京居民上傳網路的「積雪」照片，再看看窗外的北國雪景，北海道居民有點啼笑皆非，心想：這不就是下雪而已嗎？東京居民說的「積雪了」，對北海道居民而言，根本是小菜一碟；厚度20公分以上才是積雪，對北海道人來說才是交通癱瘓，因此，每當東京下雪時，北海道民就會有種莫名的優越感。

說到交通癱瘓，北海道人認知的交通癱瘓，是指因為猛吹雪讓車道上的車子瞬間被埋沒在雪堆裡；而所謂的大雪，則是到達已經有傷亡人數的等級才算數。因此，北海道民看到這些新聞時，經常都會出現非常不可思議的表情，對這些「內地人」（北海道較年長的人都稱北海道以外的地區為內地人）的行徑充滿問號。

只要氣溫在0度以上，北海道人就會覺得溫暖。因此，北海道人在講溫度時，通常會自動省略負度。

雖然平均溫度在0度以下是很正常的事，但冬季的氣溫有時候還是會攀升回0度以上，這時候大家就會說：「今天真是非常溫暖呢！」另外，有下雪時會比晴空萬里的好天氣來得溫暖，但在內地人眼裡看來也相當驚奇：「下雪耶！怎麼會溫暖呢？」

令人匪夷所思的還不止如此。北海道民還喜歡在冬天的室溫下吃冰淇淋，覺得這樣子吃冰特別美味。從0度的戶外一進到室內，就會立刻換上短袖短褲大吃冰淇淋，是北海道民家裡經常可見的光景。

本文內容節錄自《北海道風格慢旅【書衣紀念版】》一書，本書最早出版於2018年，由城邦文化創意市集出版，作者為移居北海道十多年的札幌觀光大使——黃晴渝，經營自媒體品牌「台灣女子的北海道生活」。

關注作者>>

黃晴渝 台灣女子的北海道生活

台灣女子的北海道生活的2023年札幌住宿推薦

延伸閱讀：JR Pass日本東北獵秋行 天童篇：山形天童溫泉、若松寺紅葉與王將果園打卡美食

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」