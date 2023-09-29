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北海道賞銀杏！ 「一個動作」辨別觀光客和當地人

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北海道大學銀杏並木前的秋日插曲

住家附近有個非常大的公園，秋天除了可以帶小孩來這裡玩溜滑梯外，還可以撿地上的松毯球、核桃，以及外表帶著刺的栗子。在樹下撿栗子時，還要小心會被樹上掉下來的松果打到頭。

每個栗子的形狀都不同，就像是在尋寶一樣，非常有樂趣。

「前面剛剛有一隻松鼠跑過去唷！」在公園散步的老婦人，指著樹梢對我們說。

聽見我說準備回家囉，小星手裡緊緊抓住松果，直到將她抱上了腳踏車後座還不肯放手。於是，帶回家後用熱水燙過的松果，就成了小星這個秋天最棒的紀念品。

觀光客來說，秋天來北海道玩除了賞楓之外，還會到北海道大學去看黃澄澄的銀杏並木。每年10月底左右，整個銀杏滿開的時候，真的非常壯觀。茂盛的金黃色銀杏並木，和被風吹落一地的銀杏落葉，遮蔽了整個天空。風一吹來，天空好像下起了黃金雨一般，美得讓所有人尖叫。

不僅觀光客沉醉在這美得如畫的風景，我也趕緊拿出相機捕捉這一瞬間。在這一年當中，這種瞬間或許就只會出現這麼一次，一定要好好把握才行。

道民老公看到風一吹，也大叫了一聲。隨後趕緊把包包裡的塑膠夾鍊袋拿出來，撿起剛剛被風吹落滿地的銀杏果。小星也有樣學樣的跟著爸爸動作，一邊撿著地上的銀杏果，一邊喊著好臭。

此時此刻，不管是外地人還是本地人，在這個美麗的銀杏樹下，大家都滿心期待著「大風吹」。唯一不同的是，觀光客欣賞的是銀杏並木，而在地道民則是忙著撿銀杏果，形成了另一種秋天趣味。

比起北海道大學的銀杏並木，其實我更喜歡北海道道廳前的銀杏並木。

　

那一棵銀杏並木總是很晚才變黃，當周圍的銀杏樹已經轉黃時，唯獨這棵還是綠油油的顏色，直到下起初雪時，才會慢慢轉色。這時，可以捕捉到銀杏和初雪交織的美麗畫面。每天上班必經過的這棵銀杏樹，讓我對初雪稍稍有了期待感。

　

銀杏並木是札幌最慢變色的樹木品種，待銀杏落葉告一段落後，也代表著北海道真正的冬天即將來臨。

本文內容節錄自《北海道風格慢旅【書衣紀念版】》一書，本書最早出版於2018年，由城邦文化創意市集出版，作者為移居北海道十多年的札幌觀光大使——黃晴渝，經營自媒體品牌「台灣女子的北海道生活」。

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