明信片景色！ 札幌豪景飯店View Hotel大通公園 欣賞北海道的四季變化

日本最北的北海道，以夏天的薰衣草花海、冬季的浪漫雪景，以及札幌等地舉辦的一系列熱鬧且美麗的季節性活動而聞名。像是著名的札幌雪祭、札幌丁香節等，都是北海道蠻有名的活動，而作為這兩個活動場地的大通公園，同時也是札幌市內的地標兼經典的觀光名所之一，另外著名的札幌電視塔也在此。

大通公園的四季景色皆不同，是札幌的明信片景色，而札幌豪景飯店 大通公園（札幌ビューホテル大通公園），就在這交通便利的大通公園旁，且其內部的客房全面翻新，更加與室外公園的自然風景相呼應，還提供非常有北海道特色的早餐。

走出繁忙的大通地鐵站步行約5分鐘，便能來到札幌豪景飯店大通公園。飯店大廳採用輝煌的中庭設計，透明的天花板讓日光自然灑落，寧靜典雅且溫暖舒適。

札幌豪景飯店 大通公園 Sapporo View Hotel Oodorikouen（札幌ビューホテル 大通公園）

地址：札幌市中央区大通西8丁目

Check in / Check out：15:00～ / ～11:00

電話：0570-000-933

官方網站｜預約住宿

札幌豪景飯店 大通公園的房型多樣，從2樓到14樓的客房樓層，囊括了簡單的單人房、基本的雙人房、適合大家庭的寬敞四人房，更包含升級版超豪華的選擇——頂樓系列套房。這些高樓層的房間，能眺望大通公園窗景，且通常配有客廳、餐廳、桑拿浴室和按摩浴缸等設備。

為了提供更高品質的住宿體驗，札幌景觀飯店 大通公園最近將5到14樓的客房大量翻新。像是5到12樓的房間，大多重新設計，採用明亮簡約的風格，更加襯托出室外公園的自然美景。溫暖的木質裝潢，加上用心嚴選的家具家電設備，更增添了房間的舒適度。

位於13、14樓的高樓層，同樣也進行了全面翻新，而採用木地板，不僅讓房間更有家庭感，更與窗外大通公園的自然風景相呼應，欣賞窗外美景時更加能放鬆身心。

部分13、14樓（Excellency樓層）的客房裝潢，融合了日式和西式設計元素，採用西式床墊搭配日式榻榻米，打造日式質感型飯店體驗。當然，即便不是13、14樓的Excellency樓層，在一般5到12樓的Moderate樓層中也有日式客房可以選擇，若想要感受日式榻榻米的魅力，不妨參考看看。

在飯店的2到4樓，被稱為「North Resort（北方渡假村）樓層」，其中的房間採用大面積的天然素材，並與藝術相結合，打造宛若森林中的小木屋一般的舒適空間，與窗外大通公園的窗景更加融合。

在提供前面介紹的多種舒適房型的基礎上，札幌豪景飯店 大通公園也樂於嘗試更多特別的房間設計，以提供旅客更多樣化的住宿體驗。像飯店內有個「奇蹟套房（Mirable Room）」——是由飯店內的幾位愛美的員工提出的創新想法，提供超豪華的Mirable 淋浴水龍頭、高級吹風機及電棒等美髮用具，為大家帶來宛如奇蹟般的奢華享受。

與此同時，不少房間還被改造為劇院型房間，配備牆上120英寸的投影螢幕、投影機和JBL喇叭，讓客人可以穿著睡衣卻能有如同身處在電影院體驗！此外，甚至還準備有DVD/藍光播放器，非常適合帶小朋友一同入住看電影。

札幌豪景飯店 大通公園的餐廳Audrey，採用擁有大片窗戶設計，以打造絕佳窗外風景視野，讓坐於其中的客人們可以在四季中欣賞不一樣的美景。值得一看的不只這些哦！餐廳還有開放式廚房，能見到廚師們熟練地烹煮充滿北海道風味的道地料理。餐廳內的料理以石烤料理為主，將當季的新鮮食材，以來自富士山的火山岩製成的石烤架燒烤的，以料理出其自然的風味。

當然，飯店內的自助式早餐也是令人期待的部分之一。土地寬廣豐沃的北海道物產豐富，無論是乳製品、肉類、海鮮還是蔬果，都是北海道民們引以為傲的物產。而在札幌豪景飯店 大通公園的自助式早餐中，可以嚐到「一整個北海道」——因為從雞蛋和牛奶、烤肉，到蔬菜沙拉吧，都是來自北海道當地的農場、牧場和農園。再加上飯店自有麵包房烘焙的美味麵包及甜點，能全面滿足你口腹之慾。

每天都有如此豐富的選擇，每個客人都可以選擇自己理想的早餐來開始新的一天 - 而且每個食譜中都包含所有美味的北海道食材，是絕對不會踩雷的。

計劃前往札幌旅行，但不確定去哪裡或看什麼，那不妨就從飯店旁的大通公園先逛起來吧。大通公園最初是在明治年初（19世紀）作為市內的防火帶而建，如今它已成為札幌人生活休閒之所。大片綠色花園、公園設施和活動空間，包括札幌人氣的雪季會場也是在這裡。再加上札幌地標的札幌電視塔，是札幌觀光必遊之所。

大通公園可能是市中心的一片休閒綠洲，而札幌的薄野區則是日本最北端最繁忙的娛樂區之一，自飯店步行僅需約15分鐘即可到達。薄野區熱鬧，有著名的拉麵橫丁，吸引來自日本國內外的饕客前往美食家們前往，而這裡的薄野十字路口更是許多攝影愛好者到訪札幌必捕捉的夜景——夜晚時十字路口能見到大且絢麗的Nikka威士忌廣告，可也是札幌名景。

儘管現代因為交通便利，大大縮短了北海道與日本本島的各大城市之間的距離，然而其實在近代被開發之前，北海道彷彿存在於日本之外，擁有自己獨特的文化及歷史。當然隨著近代歷史演變，北海道被寫入日本歷史，並開始逐漸被開發，其中包括了許多西方人的協助及文化影響——這些歷史痕跡，如今也體現在札幌市內的古蹟建築上，像是札幌時計台（前北海道大學校舍）和舊札幌市縣廳（前法院）就是非常受歡迎的歷史景點，裡面也有豐富的博物館和展覽可觀賞。

北海道旅遊住宿 以豪景飯店為家

與大通公園比鄰，高達14樓的札幌豪景飯店 大通公園，無疑是享受札幌四季景色的好居所。重新裝潢過的房間多樣，可滿足各種旅客需求不說，位於市中心便利的位置，到札幌各景點都很方便。再加上用心提供北海道特色美食料理的飯店餐廳，讓人能嚐盡北海道的美味。若你正在考慮札幌旅遊住宿，或許會是個不錯的選擇囉。

原文撰寫：Sophia Rose Appelbaum

文章編譯：Miya

責任編輯：Lucy Wu

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