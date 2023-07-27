北海道動物來款待！ 入住星野「OMO7旭川」體驗另類萬聖 棕熊、雪兔、貓頭鷹親迎光臨

特別活動「北海道動物萬聖節」將在10/1～10/31登場。 圖：星野集團／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】正在計畫今年秋季的北海道之旅？別錯過安排入住「OMO7 旭川 by 星野集團」，感受飯店應景萬聖節推出的特別饗宴！自10月起，館內將推出由北海道特有種動物們領軍的「北海道動物萬聖節」，蝦夷棕熊（北海道棕熊）、蝦夷貓頭鷹、蝦夷雪兔等化身飯店服務人員，歡喜迎接住客到訪入住。

▲蝦夷鹿不僅擔任迎接遊客的要職，也能協助遊客與大廳內的佈景拍合照。 圖：星野集團／來源

館內公共空間「OMO BASE」將換上以白樺、紅葉搭配萬聖節元素的秋季限定面貌，別錯過查看「周邊地圖」，品嘗由蝦夷松鼠推薦的私房秋季美食。每晚20點還有「旭山動物園」講座登場，雙床房包含早餐，每人7,950日圓起。

▲今年將由蝦夷松鼠上陣，能品嘗北海道秋季美食的店家集結在可愛的橡實地圖上，為遊客的探險之旅帶路。 圖：星野集團／來源

「OMO」為星野集團旗下的都市觀光飯店品牌，地理位置便利，更主打讓旅客能夠自在地探索城市。因此飯店會結合當地特色外，也會提供許多周邊景點及店家的情報，滿足觀光、美食及購物等需求！

▲「OMO BASE」以北海道秋季森林樣貌為靈感設計。 圖：星野集團／來源

◎ OMO7 旭川 by 星野集團

．交通：JR旭川站徒步約13分鐘。

．地址：北海道旭川市6条通9丁目

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