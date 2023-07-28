2023北海道新景點！ 4間最新開幕設施與新景點推薦 札幌、二世谷、還有..

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

你正在規劃2023年、2024年的北海道之旅嗎？北海道近年有許多設施、飯店正在建設中，且有許多都公告會在2023年盛大開幕。若還沒計畫好行程，不妨參考這篇北海道2023年最新景點懶人包，讓你的旅程更豐富精彩吧！

1. 全包式滑雪假期Club Med

全包式滑雪假期領導品牌Club Med在1950年成立於法國，擁有全國超過70座海島與滑雪度假村，以獨特的「全包式假期」服務而聞名。

什麼是全包式呢？從來回機票、機場接送、飯店住宿、三餐準備到各式水陸活動與娛樂派對，通通幫你全部包辦，只要人到就可以零煩惱的享受旅遊時光！

繼Club Med 2021年在加拿大魁北克開幕後，2022年冬天再度插旗北海道，成立第3座滑雪度假村Club Med北海道Kiroro渡假村。

將分成兩期開幕，第一期Kiroro Peak行館已在2022年12月開幕，須年滿12歲才能報名，提供較高隱私的旅遊體驗。第二期Kiroro Grand本館將在2023年開幕，任何年齡都可以入住，並提供多元的家庭活動方案，大小朋友都能玩得盡興。

Kiroro Peak行館位在小樽市南部與札幌市西部之間的二世古邊緣，坐落於Kiroro雪場内，因為位置鄰近日本海，每年冬季最高降雪量可達21公尺，是北海道滑雪場的雪量之冠。

kiroro滑雪場共有23條不同難易度的雪道，Club Med也提供了分級分齡的團體滑雪課程，除了滑雪還能體驗健行、野雪、山岳滑雪等活動，盡情享受在雪地裡的奔馳悠遊的樂趣。

日本官網: https://www.clubmed.co.jp/

2. HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE

在2023年3月開幕的「HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE」是眾所期待的全新複合式娛樂設施！

擁有32公頃的廣大腹地，以棒球場ES CON FIELD HOKKAIDO為中心，這是日本第一個開閉式屋頂的天然草皮棒球場，亦是世界最大架構的棒球專用球場，可容納3萬5000人。

球場以360度回遊全場的設計，球場中心往外擴的周圍各樓層提供了各式美食餐飲、體驗活動、住宿等，就算在移動中也能零死角觀賞球賽。

KIDS AREA 提供孩子們可以安全放心地玩耍的空間

室內外遊樂場、球場、跑道、綠地…等等，讓孩子們通過「玩」可以健康快樂的成長。希望能創造一個讓兒童透過遊戲、透過多元的運動來加深與他人健康的交流。

SAWA AREA 把自己交付給北海道的大自然吧

在SAWA AREA可以充分體驗大自然，無論是露營、划獨木舟、在沼澤前瑜珈、健行、戶外烤肉等，能體驗的活動項目應有盡有！

另外還有豐富的飲食購物店舖，如咖啡廳、pizza屋、冰淇淋移動販賣車、花店、不定時開市的產地直送新鮮食材的市集等，一整天都能盡興的吃喝玩樂！

TOWER 11 日本第一個建在球場裡的飯店

位在左外野的五層樓建築「TOWER 11」，11是取自曾效力於火腿隊的達比修有和大谷翔平兩位選手的背號。飯店內提供溫泉、桑拿等設施，是世界首創的球場內泡湯服務，球迷們可以一邊泡湯一邊觀賽，或是在自己房內的露臺上觀賽，絕對是獨一無二的看棒球體驗。

除此之外，園區內也計畫建設球隊自己的啤酒釀造所，提供球迷們美味的精釀啤酒配球賽。

HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE從新千歲機場出發後約20分鐘就能抵達球場所在的北廣島站，還有接駁車提供轉乘服務，交通十分便利，下次來到北海道時不妨來這感受全新的看球體驗吧！

HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE

北海道北広島市Fビレッジ1

JR千歲線北廣島車站轉接駁巴士或徒步約20分鐘

https://www.hkdballpark.com/

3. AMAN NISEKO渡假村酒店

「AMAN NISEKO」(安縵二世谷)是繼城市型度假村「AMAN東京」、伊勢志摩的「AMAN伊沐」、京都的「AMAN京都」後，於北海道開設的第四間渡假村酒店，佔地約187公頃、僅提供30間客房，與31棟要販售的獨立型別墅。

由已故的建築大師Kerry Hill所設計，建築外觀採用大量溫暖的木質元素，並保留阿伊努族的傳統設計，自然地融入在北海道山景中，冬日雪季時度假村更是浪漫夢幻。

度假村內提供餐廳、娛樂、泡湯等設施，溫泉風呂包含芬蘭式桑拿、水療泳池、冷水池、蒸氣室、土耳其浴等多種設施，一邊泡湯還能一邊欣賞北海道的大自然景色。

另外AMAN NISEKO結合了日本傳統療法提供指壓、按摩、美容、漢方、飲食與座禪等全方位的SPA方案課程，讓旅客來到這裡都能盡情放鬆、消解疲勞與壓力。如果不想被他人打擾的話，每間房內也都備有私人溫泉，可以靜靜的享受療癒的泡湯之旅。

https://www.aman.com/ja-jp/resorts/aman-niseko

營業時間：尚未確定

費用：尚未確定

4. moyuk SAPPORO複合商業施設

「moyuk SAPPORO」預計在2023年夏季開幕，是一棟地上28樓、地下2樓的複合商業設施，位在札幌市電的貍小路站，旁邊正是觀光客最愛的「狸小路商店街」，交通十分便利。

大樓的較高樓層規劃為公寓住宅，地下與低樓層的部分則規劃為商業設施，將進駐許多美食、娛樂店鋪。

地下2樓可直通札幌車站地下街「Pole Town」，即使是大熱天、下雨天，也能從札幌車站、大通車站、薄野車站前往，不用擔心日曬雨淋！

moyuk SAPPORO

札幌市電狸小路車站

北海道札幌市中央区南2条西3丁目20

https://sapporos2w3.com/

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