台灣人最愛住哪些星野集團酒店？ 北海道「星野TOMAMU度假村」全新設施亮相

日本知名飯店集團–星野集團受到許多台灣民眾愛戴，疫情期間發展腳步未停歇，疫後飯店設施更新，也增加更多飯店，近日來台推廣，星野集團公布台人最愛使用的星野集團飯店Top 10，同時介紹星野集團著名的北海道「星野TOMAMU度假村」全新設施與體驗活動，包括全新雲海平台、雲海平台露營、冰上空中飛索等。

星野集團著名的北海道「星野TOMAMU度假村」疫後推出全新雲海平台；圖片／©星野集團

根據星野集團統計「台灣人住宿星野集團酒店排行」，北海道星野TOMAMU度假村果然勇奪第一，奧入瀨溪流飯店排名第二，OMO5東京大塚為第三位，除了青森屋等星野集團在東北的知名飯店外，其餘基本上以東京、大阪等大城市住宿飯店最受青睞。

台灣市場使用星野集團飯店Top 10期間：2022/12~2023/5；來源：星野集團

1. 星野集團TOMAMU2. 奧入瀨溪流飯店3. OMO5東京大塚4. 盤梯山溫泉飯店5. 青森屋6. OMO7大阪7. 虹夕諾雅 輕井澤8. OMO3東京赤坂9. 虹夕諾雅 富士10. OMO7旭川

「星野TOMAMU度假村」雲海平台設置觀景咖啡廳KUMO Café；圖片／©星野集團

最受台人喜愛的北海道星野TOMAMU度假村，疫後增加許多新設施，其冬天有著數一數二粉雪，受到滑雪愛好者追捧，夏天可以觀賞雲海，為重要特色，雲海平台2021年重新整修開幕，改裝後比之前展望台更接近天空，彷彿伸手就可以觸碰到雲朵，同時也設置觀景咖啡廳KUMO Café、愛犬公園，品嚐以雲朵為主題的甜點飲料等，全新體驗活動即是時下最夯的雲海平台露營，還讓旅客的愛犬也可以一同露營。

星野TOMAM度假村甫誕生「鮭魚三溫暖」，只有一間的「鮭魚房」；圖片／©星野集團

今年6月星野TOMAM度假村甫誕生「鮭魚三溫暖」，只有一間的「鮭魚房」，從門把到牆壁的設計到燈置都是滿滿鮭魚的三溫暖，在客房裡也妝點著，各種以鮭魚為基調設計的家具及小物，讓旅客能在鮭魚包圍中享受住宿樂趣。

星野TOMAMU度假村「愛絲冰城」，增設冰上空中飛索；圖片／©星野集團

星野TOMAMU度假村冬季的重頭戲「愛絲冰城」，增設冰上空中飛索，可從愛斯冰城入口一路通過俯瞰愛絲冰城風景，去年度假村和北海道著名便利商店「Seicomart」合作，冰城裡面出現了冰製超商，讓旅客可以購買商品，並誕生一間全新滑雪套房，提供滑雪設備，客房內還設有雪靴烘乾機等，滿足旅客需求。

星野TOMAMU度假村近年致力於復原星野農場，生產美味食材供應旅客；圖片／©星野集團

星野TOMAMU度假村的前身是飼養乳牛的農場，度假村近年致力於復原星野農場，以恢復原始放牧風景，生產美味食材供應旅客，傳遞酪農相關知識，提供與眾不同的北海道體驗為目標。

「星野TOMAMU度假村」9月推出能品嚐星野農場乳製品的「農場下午茶」；圖片／©星野集團

星野TOMAMU度假村今年秋季推出全新企劃活動，9月1日起，眺望秋日廣闊風景的同時，也能品嚐星野農場乳製品的「農場下午茶」，將可使用星野農場乳製品的10種小點心及輕食、星野農場及北海道才有的素材茶品，在被白樺金黃樹葉染上色彩的農場中悠閒度過。

星野TOMAMU度假村今年秋季推出「鮭旅」住宿方案；圖片／©星野集團

9月1日~10月31日期間，星野TOMAMU度假村推出「鮭旅」住宿方案，大人跟小孩都能各自享用，包括「鮭魚晚餐」與「兒童鮭魚盤」，享用「主廚推薦逸品」鮭魚菲力等美食。

星野集團疫後在北海道新增了4間飯店，包括「界 波羅多」溫泉飯店、OMO7旭川、OMO5小樽、OMO3札幌薄野，現共有6間飯店和1家滑雪場。

===================撰文／方雯玲

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