青森十和田湖全新玩法！5月起騎電動自行車輕鬆遊湖

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即日起至10／31，今年度的十和田湖畔電動自行車E-BIKE租借服務開跑！　圖：十和田奧入瀨觀光機構／來源
即日起至10／31，今年度的十和田湖畔電動自行車E-BIKE租借服務開跑！　圖：十和田奧入瀨觀光機構／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】青森縣十和田湖又有不同新玩法了！日前已導入青森市街、奧入瀨溪流地區的「電動自行車E-BIKE」，今年5月起正式進駐十和田湖，遊客能直接在JR巴士子之口租車，大玩十和田湖的東側湖畔區域。

▲推薦搭配十和田湖遊覽船A路線，規劃半圈遊湖行程。　圖：十和田奧入瀨觀光機構／來源
▲推薦搭配十和田湖遊覽船A路線，規劃半圈遊湖行程。　圖：十和田奧入瀨觀光機構／來源

十和田奧入瀨觀光機構更特別推薦遊客帶上電動自行車，乘坐連結子之口港至休屋港的十和田湖遊覽船（※），下船之後再騎車挑戰約12.5公里的半圈遊湖路線。由於搭配遊覽船移動，讓自行車遊湖的難度大幅降低，即使平常沒有練車，也能輕鬆玩透透。

※基本船費外，攜帶電動自行車乘船需額外支付300日圓手續費。

▲電動自行車E-BIKE具備動力輔助裝置，無論爬坡或長距離移動，都能輕鬆暢騎。　圖：十和田奧入瀨觀光機構／來源
▲電動自行車E-BIKE具備動力輔助裝置，無論爬坡或長距離移動，都能輕鬆暢騎。　圖：十和田奧入瀨觀光機構／來源

電動自行車E-BIKE的還車地點提供JR巴士子之口、十和田湖觀光交流中心（十和田湖観光交流センター「ぷらっと」）兩處任選，為了讓遊客輕鬆安全騎車遊湖，專門挑選穩定性較高的三輪式車款，租借費用每輛3,000日圓，每次可租借4小時。

▲十和田湖遊覽船冬季期間歇業，今年度的運航期間預計為4／28～11／6。　圖：十和田奧入瀨觀光機構／來源
▲十和田湖遊覽船冬季期間歇業，今年度的運航期間預計為4／28～11／6。　圖：十和田奧入瀨觀光機構／來源

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