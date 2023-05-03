青森十和田湖全新玩法！5月起騎電動自行車輕鬆遊湖

跟著 白日夢情侶檔 於 2019-01-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 5 天，一共去了 21 個景點，其中包含 Yamagata Airport、花卷溫泉紅葉館、花輪BAYASHI祭禮展示館。 這是我們日本回憶的第二篇，隨著國門解封，你是否也開始計畫出國了呢？日本和台灣最明顯的差異，想必就是冰天凍地的雪季了吧，露天溫泉搭配冰冰涼涼的雪花落在臉上的感受，現在想起來還是很喜歡呢！因為冬季的白天時間較短，所以選在這個季節去日本，會花很多時間在溫泉旅館中，泡了暖呼呼的溫泉後，再喝上冰冰涼涼的牛奶或水，讓人覺得全身心都非常放鬆，可謂是趟自我療癒之旅！

2023-02-04 09:00