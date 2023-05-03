青森十和田湖全新玩法！5月起騎電動自行車輕鬆遊湖
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】青森縣十和田湖又有不同新玩法了！日前已導入青森市街、奧入瀨溪流地區的「電動自行車E-BIKE」，今年5月起正式進駐十和田湖，遊客能直接在JR巴士子之口租車，大玩十和田湖的東側湖畔區域。
十和田奧入瀨觀光機構更特別推薦遊客帶上電動自行車，乘坐連結子之口港至休屋港的十和田湖遊覽船（※），下船之後再騎車挑戰約12.5公里的半圈遊湖路線。由於搭配遊覽船移動，讓自行車遊湖的難度大幅降低，即使平常沒有練車，也能輕鬆玩透透。
※基本船費外，攜帶電動自行車乘船需額外支付300日圓手續費。
電動自行車E-BIKE的還車地點提供JR巴士子之口、十和田湖觀光交流中心（十和田湖観光交流センター「ぷらっと」）兩處任選，為了讓遊客輕鬆安全騎車遊湖，專門挑選穩定性較高的三輪式車款，租借費用每輛3,000日圓，每次可租借4小時。
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