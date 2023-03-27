日本第一溫泉鄉！ 東北自由行「草津溫泉」兩天一夜 必賞熱乃湯湯揉、藏王狐狸超卡哇伊

跟著 YUMEKO 於 2023-01-04 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 7 個景點，其中包含 新宿巴士總站、草津湯畑、Gute Reise 。

Hello 大家好 我是夢子，在日本的留學生，喜歡在日本旅遊 吃喝玩樂 紀錄下來跟大家分享，在YouTube 和 IG 都會記載我在日本的生活，有興趣的朋友 趕緊追蹤起來吧

第 1 天

新宿巴士總站 | 20 分鐘

繼前面的旅程 接下來行程要從新宿搭乘巴士到草津 從新宿巴士總站搭車 約搭四個小時，車票為¥2000日圓。這裡巴士似乎是根據時段 有所價錢不同。

バスタ新宿

🌍shinjuku-busterminal.co.jp

第 2 天

草津湯畑 | 1 小時

休息了一個晚上 起了大早 準備要來欣賞這邊有名的熱乃湯。草津溫泉源泉溫度超過攝氏 51 度，因此不宜直接浸泡。從江戶時代，人們便開始用木槳攪拌溫泉水使其冷卻，避免稀釋水中的礦物質含量。這種攪拌方式稱為「湯揉」，表演者會一邊唱著傳統民謠，一邊有節奏地攪拌溫泉水。 熱乃湯每天有 6 場湯揉表演，每次表演時間約為 30 分鐘。在假日還能參加湯揉體驗

草津温泉湯畑

📍群馬県吾妻郡草津町草津

🌍 gunma-kusatsu.com

熱乃湯♨️

📍群馬県吾妻郡草津町草津４１4

⏰10:30-15:30

🌍 kusatsu-onsen.ne.jp

Gute Reise | 1 小時

接下來我們在草津溫泉旁找了一家 餐廳下來吃早午餐，裡面風格是屬於古老復古風，這風格我非常喜歡，在我們進來後，後面客人就一直進來了。在這裡簡單吃個輕食之後就在外面走走

Gute Reise

📍群馬県吾妻郡草津町草津３６８

⏰10:00-17:30

みゆきホテル | 1 小時

接下來介紹我們這次住的飯店🏨，叫做ホテルみゆき別館，我對這次住的這家飯店評價非常的高，這家飯店距離草津湯畑走路約五分鐘，距離算是很近，我們這次三個人入住，房間算蠻大的，晚上是睡榻榻米，在晚上的時候店家就會鋪好。這家飯店讓我喜歡的是他們的溫泉。這邊除了有個室外，還是戶外露天的。等於你在這邊泡溫泉 就可以直接摸到外面的雪。一直以來很夢幻的一間。真的非常的推薦

ホテルみゆき別館🏨

📍群馬県吾妻郡草津町草津４７３

🌍 hotelmiyuki.com

長野原草津口 | 1 小時

接下來我們搭乘電車從草津搭往上野

車票為¥4840 一天似乎只有兩班

快速的班次

所以如果想要搭乘的話要看好時間

長野原草津口

黑工號 上野店 | 1 小時

接下來我們一路搭車搭回上野阿美橫町，這邊非常多的藥妝店，才這邊採買購物。一下不知不覺就買了好多。還在這邊找到台灣的仙草店，超懷念的仙草店，之前在台南就有吃過，覺得很好吃名字叫黑工號，看到馬上就直接給他下單，一樣很好吃。價錢不一樣而已😂

黒工号 上野店

📍東京都台東区上野４丁目６−８

⏰ 11:00-21:30

🌍 heigonghao.jp

上野アメ横商店街

📍東京都台東区上野６丁目１０

🌍 ameyoko.net

第 3 天

藏王狐狸村 | 1 小時

隔天一早，我們拖著行李直接坐到山形再從山形轉車到福島在轉車到白石站寄放行李，最後在搭乘計程車前往狐狸村，雖然位子真的很難到，花的時間也多，不過真的很值得。從白石車站搭車搭到狐狸村計程車費約為¥4000日圓左右

狐狸村的入場時間為早上九點到下午五點 最終入場時間為下午四點半如果四點半前沒入場就要等改天了 門票🎫價格為¥1000日圓 另外如果想要體驗抱狐狸的話 現場報名就可以了，費用是一個人¥600日圓 工作人員還會仔細的說明步驟，體驗過程約十分鐘。工作人員會幫你和狐狸拍照📷覺得是蠻不錯的體驗

藏王狐狸村🦊

📍宮城県白石市福岡八宮字川原子11-3

⏰09：00-17：00

🌍zao-fox-village.com

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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