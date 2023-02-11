彷彿走入時光隧道！岩手縣大澤溫泉1200年古老秘湯好有FU
【旅奇傳媒/日本部報導】日本岩手縣花卷市擁有花卷溫泉、志戶平溫泉、鉛溫泉等共12處溫泉，其中位於深山中的大澤溫泉，歷史長達1200年，自古便以做為溫泉療養地的湯治場聞名，屬無色透明的鹼性單純泉質，泡了後肌膚變得滑溜柔順是特色。
特色1：大澤溫泉沿著豐澤川共有3棟旅館建築，古色古香，分別是最高級的近代和風旅館山水閣、160年前的茅草屋頂菊水館、200多年前的湯治屋，菊水館目前改為展演藝廊，不提供住宿服務。
特色2：「自炊部・湯治屋」充滿懷舊氛圍，因提供長期療養入住，價格佛心到不行，房客也可自行購買食材煮食節省餐費。 #一泊附早餐每人4300日圓起。不過電風扇、暖氣、浴衣費用就都是另計。
特色3：共有7個溫泉池，最有名的是露天溫泉「大澤之湯」，雖是混浴，夜間會有女性專用時段。依傍溪流的美麗風光也是賣點。
如何前往：從新花卷車站、花卷車站都有旅館免費接駁巴士可搭乘，請參考官網：www.oosawaonsen.com/access/ 。
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