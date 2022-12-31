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北海道伴手禮「ROYCE巧克力工廠」開放見學！ROYCE CACAO & CHOCOLATE TOWN等你來體驗

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

知名巧克力「ROYCE」來自北海道札幌，因為北海道的氣候與純淨的空氣，才能造就如此完美的巧克力品質，因此自從1983年創立以來ROYCE已成為北海道代表的伴手禮之一。未來到北海道不僅是購買巧克力，還能到「ROYCE CACAO & CHOCOLATE TOWN」工廠見學參觀囉！

ROYCE CACAO & CHOCOLATE TOWN位於北海道當別町的 ROYCE TOWN 工廠內，於2022年11月7日開放體驗。

過去要前往ROYCE TOWN工廠必須在石狩太美車站下車後徒步20分鐘才能抵達，今年(2022年)3月12日正式啟用全新的無人車站，站名直接以巧克力工廠名命名為「ROYCE’ Town站」，讓路程縮短只要4分鐘！

ROYCE CACAO & CHOCOLATE TOWN總共有三層樓，

一樓: 免費設施及禮品店

一樓設有免費參觀的設施與禮品店，透過玻璃窗可以欣賞巧克力製作過程的生產線，禮品店內販售超過200種的巧克力、烘焙甜點、獨家麵包、冰淇淋與原創紀念品等，想找到最豐富的ROYCE伴手禮來這裡選購準沒錯！

二樓：體驗及參觀區

二樓以上的體驗須購買門票才能入場。二樓共分成以下三個區域：

1. 體驗區：

提供多款遊戲體驗，除了透過觀看外也能從玩耍中學習可可豆製成巧克力的過程，大人小孩都可以盡情享受觀光工廠的樂趣。

2. ROYCE collection street：

這是一條展示來自世界各地的珍貴收藏品，如巧克力標籤、罐頭和餐具，還有ROYCE的包裝歷史。另外也有展出繪畫和熊的木雕等藝術品。

3. CHOCOLATE WORKSHOP：

來製作你的獨一無二巧克力！在一個大巧克力棒上加入喜歡的乾果和堅果等，完成後放進專用包裝袋裡製作你的原創巧克力吧。

體驗費：1,500日圓(另外收費)

三樓: 「ROYCE Farm In Columbia 」農園經典重現

2014年ROYCE在哥倫比亞開設自家農園「ROYCE Farm In Columbia」，為了讓大家更了解可可豆的知識，特地在工廠三樓重現農場樣貌，帶領大家深入農園了解可可栽培的各種知識。

Royce工廠

地址：〒061-3775

北海道石狩郡当別町ビトエ640-15

電話：0570-055-612（10：00～17：00）

搭乘電車：從JR札幌車站搭乘JR學園都市線至Royce Town車站（ローズタウン駅 ），車程約30分鐘。下車後再徒步約7分鐘即可到達(有免費接送巴士可搭乘)。

ROYCE CACAO & CHOCOLATE TOWN 目前為試營運階段，有部分區域不會開放參觀，全區預計於2023年春天後正式開幕，未來要前往北海道的朋友們不妨多留意官網最新消息，安排一場巧克力之旅吧！

圖片來源: https://www.royce.com/cct/

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巧克力 北海道 札幌

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