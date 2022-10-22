日本東北自駕追楓！內行才知道的這一條「秋田玉川溫泉」秋日紅葉秘境
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本東北秋季楓紅超想追！自駕開往玉川溫泉途中經過的「新玉川大橋」是內行才知道的秋日絕景地，每年10月中旬起一望無際的紅葉將整座山巒染上橘紅，景象超壯觀。
還能順路前往以「療養」聞名，具有2項日本第一封號的名湯「玉川溫泉」，治癒療效極好的泉質PH值僅1.2，為日本第一強酸性溫泉。而日本第一的驚人湧泉量，更讓單一湧泉口每分鐘就能湧出約9,000公升的泉水！
秋田縣 新玉川大橋
紅葉期：10月中旬～10月下旬
交通：JR秋田站自駕約90分鐘。
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