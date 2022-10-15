好想放空！東京出發的北海道渡輪船之旅 非日常的海上旅行慢時光

你是否也常常會有著，好想逃離網路，逃離工作及生活中的種種訊息轟炸，卻又總是找不到一個好時機？雖然說只要把手機開飛航模式或是勿擾模式，一樣可以達到斷開網路或訊息的效果，但光是「主動切斷」與外界的聯繫這件事，一來需要一定的自制力與決心，二來彷彿也要克服某種心中的如同「罪惡感」似的坎。網路生活衍生出來的社交焦慮，可說是現代全人類共同的課題之一，這也是為什麼越來越多人會刻意為自己安排一些到山上或是偏鄉等，網路訊號相對不佳，甚至是沒有網路的地方度假旅行。

而其中，搭渡輪船來個海上旅行就是個格外人氣的選擇。

喜歡日本旅遊的你，想必有耳聞過「渡輪商船三井Sunflower號」的大名，我們去年有寫過一篇完整的體驗文章和大家分享。不過必須說清楚的是，在渡輪商船三井Sunflower號上，是收得到電信訊號，同時也有Wifi可以使用的環境，然而畢竟是在海上，所以難免會有訊號不穩、速度較慢或收不到的狀況，卻也因此為你我創造了一個絕佳的放鬆環境，可以「名正言順」且無罪惡感地「與網隔絕」。更重要的是，你可以好好享受在海上航行的非日常時光體驗！

「世界越快，心則慢。」幾年前電信業者的這一句廣告詞，是否至今仍不時出現在你心中？若你很喜歡那支廣告的哲理及韻味，想必你一定也很樂於感受搭船旅行的那一份復古滋味。渡輪商船三井Sunflower號，主要是往返於茨城大洗與北海道苫小牧之間的渡輪船，最有人氣的班次是傍晚出發（大洗19:45出發、苫小牧18:45出發）行程，在時間上比較好安排行程，且渡輪船上的房型和設備也比較豐富。

圖片來源：渡輪商船三井Sunflower號官方網站

就房型來說，它主要有包括大通舖床位的經濟房（Tourist Room）、膠囊型的舒適房（Comfort Room） 、擁有獨立衛浴的一般內艙房（Inside Room）、一般海景房（Ocean View）、床鋪升級的高級內艙房（Inside Superior Room）、高級海景房和式（Ocean View Superior Room Japanese Style）、高級海景房和洋式（Ocean View Superior Room Japanese Style with Beds）、擁有獨立陽台的尊貴房（Premium Room），以及豪華套房（Suite Room）共9大類，另外還有可攜帶寵物入住的房型以及無障礙房型等。

圖片來源：渡輪商船三井Sunflower號官方網站

船上還有多處溫馨寬廣的公共空間，同時也有遊戲室、投幣式洗衣機間、大浴場、伴手禮販售處、自動販賣機角等。

若是搭乘19:45自大洗出發的傍晚班次，需要在17:30左右到大洗港（大洗フェリーターミナル）準備登船手續。從東京到大洗，可以選擇搭電車（JR常磐線）或是到東京車站搭直通巴士「高速水戶號・那珂湊線（高速みと号・那珂湊線）」到水戶，轉茨城交通路線公車前往大洗港。而到達北海道的苫小牧下船後，則可以在苫小牧港外搭乘「高速苫小牧號（高速とまこまい号）」前往札幌市區。

商船三井有推出單程交通住宿套票，包含了東京到大洗、苫小牧到札幌的巴士券，而且還前後各多一天有效期限，方便大家可以規劃在茨城或札幌的行程。

既然要開始一趟說短不短說長不長的逃離資訊紛擾之旅，那下面就一起來看看，在搭上渡輪商船三井Sunflower號後，有什麼可以讓你好好享受的療癒事物吧。

無論從生物科學的角度，哲學角度，還是從身心靈的靈性角度來看，看日出都是能讓人感受到正能量的活動。在渡輪商船三井Sunflower號上住一晚，非常推薦隔天早上早點起來到甲板上看海上日出。航行在無邊無際的大海上，能飽覽日出前後天空朝霞與海面的色彩變化，感受自然天地之間那最純粹的美的力量。

在天亮之後，在船上的甲板上散散步探險拍照，也是一件有趣的事。天晴時的碧海藍天與光影，與渡輪商船三井Sunflower號以白色為主的船體造型，其中隱藏著一些適合拍照的場景，需要你我用心發掘。當然，不僅有海上日出，海上的星空也是非常令人著迷的——那是不同於太陽的，來自更遙遠的恆星的能量，帶給人的是不一樣的感動。

圖片來源：渡輪商船三井Sunflower號官方網站

渡輪商船三井Sunflower號上的飲食，主要是第一天的晚餐、第二天的早餐及午間喫茶時段。船內備有廚房及料理團隊，大多採用茨城及北海道兩地的食材，變幻出豐富美味的料理。晚餐及早餐的用餐方式都以自助式為主，喫茶時段的用餐方式則比較像百貨公司的美食區，提供足以當作午餐的輕食料理以及飲料。

其中，晚餐時段的北海道成吉思汗烤肉、醬燒牛腩，還有新鮮的酒蒸蛤蜊、時蔬鹽炒花枝等，都是人氣品項，早餐則西式日式並蓄。喫茶時段的拉麵頗受好評，另外也有甜點和水果果昔也是不錯的選擇。

※ 菜單菜色會因應季節變動而變動。

圖片來源：渡輪商船三井Sunflower號官方網站

船上的用餐空間寬敞，更重要的是有一些海景座位！儘管晚餐時段窗外景色可能黑壓壓一片，不過隔天早上的早餐及喫茶時間都是能見到窗外海景的。因應新冠肺炎尚未全滅，用餐取餐時必須戴好口罩，並使用手套，與此同時，工作人員亦有留意入場人數，以防止人群過於密集。

自助式晚餐

用餐時間：

大洗出發 18:30～20:30（20:00 L.O.）

苫小牧出發 18:00～20:00（19:30 L.O.）

餐券價格：大人 2000日圓 | 小學生 1100日圓（小學以下免費）

※ 餐券包含飲料吧，另外也可加價點選酒類飲品。

自助式早餐

用餐時間：7:30～9:30（9:00L.O.）

餐券價格：大人 1200日圓 | 小學生 900日圓（小學以下免費）

※ 餐券包含飲料吧。

喫茶

用餐時間：11:30～12:30

用餐價：300日圓起

自助晚餐+早餐聯票

餐券價格：大人 2700日圓 | 小學生 1700日圓（小學以下免費）

※ 聯票亦皆包含飲料吧。

圖片來源：渡輪商船三井Sunflower號官方網站

在用餐時段之外，船上的販售處中也有很多適合喝茶下酒的海產小吃和零食，如可以螢光小魷魚乾、嚼起來特別夠味的煙燻油漬北海道帆立貝等，還有特別的水藍色網走流冰啤酒。當然，也能找到許多伴手禮和紀念品，像是北海道經典伴手禮薯條三兄弟、白色戀人，或是茨城大洗特別有名的安康魚商品等。

伴手禮販售店

營業時間：

大洗出發 出港後～22:00、8:00～12:30

苫小牧出發 出港後～21:30、8:00～12:30

泡澡有利於紓壓和緩解疲勞，並能改善失眠這件事，已有不少科學醫學證實。在渡輪商船三井Sunflower號上，有公共大浴場可享受泡澡樂趣。上船後舒舒服服泡個澡，也有助於晚上入眠。

除了推薦晚上泡澡外，還要推薦你在天亮時也前往泡一次——因為浴場白天時，是能望見窗外無邊無際的超廣闊海景。

圖片來源：渡輪商船三井Sunflower號官方網站

公共浴池

開放時間：

大洗出發 乘船時～22:00、隔日6:30～下船

苫小牧出發 出港後～21:30、隔日6:30～下船

既然是逃離網路交際紛擾之旅，那麼好好享受與自己或是與親友之間的相處時光。無論是飯後來個甲板散步，看星星聊聊天，又或者是在房間內小酌一番都不錯。與此同時，渡輪三井商船Sunflower號有開發自己的船上娛樂APP系統「Sunflower Smart Quest」，裡面有提供許多電影、觀光地導覽等選項，讓你在躲避網路社交壓力的同時，一樣能享受電影之類的影音娛樂，或是規劃隔日下船後的行程。

生活在現代，凡事追求效率的同時，卻也讓人越來越容易焦慮。有的時候當感覺自己的生活就快要失速或崩解時，跳出日常生活的環境，會是非常重要且有效的調劑。偶爾，讓自己把「效率」兩個字放一邊，搭上渡輪商船三井Sunflower號，以彷彿回到上個世紀的旅行方式出行如何？在海上，感受來自大海的節奏，以及日月星辰最純粹的光芒，想必能將你紊亂的生活節奏，重新譜出一段平穩的旋律。

找個機會，讓自己慢下來吧。

延伸閱讀：東京跑著玩！給跑者的你的東京慢跑路線地點推薦

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」