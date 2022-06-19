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祖母綠夢幻景點「藏王御釜」東北登山健行必訪！朝聖日本東北自然奇景

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藏王御釜隨著時間、觀看角度不同會呈現出多變樣貌，是規劃東北登山健行的絕佳地點之一。　圖：宮城県観光プロモーション推進室／來源
藏王御釜隨著時間、觀看角度不同會呈現出多變樣貌，是規劃東北登山健行的絕佳地點之一。　圖：宮城県観光プロモーション推進室／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】刈田岳、熊野岳、五色岳三山環繞的火口湖「藏王御釜」是藏王地區的象徵地標，由於形狀長得像鍋子（釜）而得名。受到太陽日照影響，湖水會呈現出祖母綠等不同色澤，因此又被稱為「五色湖」。

想要輕鬆追鬼斧神工的奇景，推薦從藏王山頂休息處旁邊登上「御釜展望台」，就能欣賞藏王御釜的正面景觀。腳力夠好、時間充裕的旅人們則能徒步5～10分鐘，繼續攻略右側刈田岳，或是再徒步約1小時前往左側熊野岳，一趟就將3個角度蒐集！

宮城縣 藏王御釜

交通：JR白石藏王站搭乘巴士，車程約100分鐘。

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