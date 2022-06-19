祖母綠夢幻景點「藏王御釜」東北登山健行必訪！朝聖日本東北自然奇景
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】刈田岳、熊野岳、五色岳三山環繞的火口湖「藏王御釜」是藏王地區的象徵地標，由於形狀長得像鍋子（釜）而得名。受到太陽日照影響，湖水會呈現出祖母綠等不同色澤，因此又被稱為「五色湖」。
想要輕鬆追鬼斧神工的奇景，推薦從藏王山頂休息處旁邊登上「御釜展望台」，就能欣賞藏王御釜的正面景觀。腳力夠好、時間充裕的旅人們則能徒步5～10分鐘，繼續攻略右側刈田岳，或是再徒步約1小時前往左側熊野岳，一趟就將3個角度蒐集！
宮城縣 藏王御釜
交通：JR白石藏王站搭乘巴士，車程約100分鐘。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言