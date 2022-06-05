札幌最夯親子景點！國營瀧野鈴蘭丘陵公園26萬株鬱金香花海芬芳
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】札幌近郊的「國營瀧野鈴蘭丘陵公園」現正迎來鬱金香、鈴蘭花、三色堇及葡萄風信子等多種花卉的盛開期，繽紛花海好熱鬧，當中又以匯聚約169個品種、26萬株鬱金香最為壯觀。
這裡是北海道唯一的國營公園，占地400公頃分為四大區域，有花海也有遊樂場，相當適合帶孩子來盡情放電。緊接著夏秋時節能欣賞薰衣草、掃帚草（波波草）與大波斯菊，到了冬季則變成親子戲雪天堂，開放免費入園並提供雪具租借，空手就能來玩雪！
北海道 國營瀧野鈴蘭丘陵公園
門票：成人450日圓 花期：5月下旬～6月上旬
交通：札幌市營地下鐵「真駒內」站轉乘公車，車程約35分。
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