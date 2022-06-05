快訊

製造驚喜.... 搶麻吉、擄男友 嚇壞路人警察心累

北韓今一口氣發射8枚短程彈道飛彈 今年以來第18次挑釁

開箱影片／小米網內互打？Xiaomi Buds 3、Buds 3T Pro 她評音質如「雜食派耳機」

札幌最夯親子景點！國營瀧野鈴蘭丘陵公園26萬株鬱金香花海芬芳

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
國營瀧野鈴蘭丘陵公園境內能欣賞一望無際的繽紛花海。　圖：写真AC／來源
國營瀧野鈴蘭丘陵公園境內能欣賞一望無際的繽紛花海。　圖：写真AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】札幌近郊的「國營瀧野鈴蘭丘陵公園」現正迎來鬱金香、鈴蘭花、三色堇及葡萄風信子等多種花卉的盛開期，繽紛花海好熱鬧，當中又以匯聚約169個品種、26萬株鬱金香最為壯觀。

▲「國營瀧野鈴蘭丘陵公園」四季呈現不同魅力。　圖：札幌観光協会／來源
▲「國營瀧野鈴蘭丘陵公園」四季呈現不同魅力。　圖：札幌観光協会／來源

這裡是北海道唯一的國營公園，占地400公頃分為四大區域，有花海也有遊樂場，相當適合帶孩子來盡情放電。緊接著夏秋時節能欣賞薰衣草、掃帚草（波波草）與大波斯菊，到了冬季則變成親子戲雪天堂，開放免費入園並提供雪具租借，空手就能來玩雪！

北海道 國營瀧野鈴蘭丘陵公園

門票：成人450日圓 花期：5月下旬～6月上旬

交通：札幌市營地下鐵「真駒內」站轉乘公車，車程約35分。

◎更多日本美景情報，請鎖定「日本旅行情報局」。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 札幌 北海道

延伸閱讀

三重百日草花海盛開 吸引黃頭扇尾鶯、褐頭鷦鶯齊聚

待恢復正常旅遊 台灣虎航將開北海道「新千歲」航線

假日賞花趣！IG打卡熱點 夢幻竹子湖繡球花海等你來拍

疫情解封想去北海道玩 他拋問「跟團還是自由行？」掀熱議

相關新聞

太可愛捨不得吃！岩手猊鼻溪必吃 「甜蜜蜜麻糬船」全新視覺系甜點

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】Wow！這也太可愛了吧！下次去岩手縣猊鼻溪搭船前，一定要來Café Ship試試這款全新視覺系麻糬甜點「猊鼻溪四季」。 Café Ship於4月29日在猊鼻溪畔的東山

台灣人最愛火鍋！　鄧志貞：北海道人聚餐就是要吃「這道」

［鄧志貞專欄］ 在台灣，無論是庶民料理如夜市平價小火鍋，吃到飽，或奢侈一點享用和牛、進口海鮮的頂級鍋物專賣店，雖然數量不及便利商店這麼誇張，但想要吃鍋不僅選擇多，開到大半夜的也不在少數，方便又能滿足

獨棟豪華Villa宛如夢幻教堂！北海道滑雪小鎮新營地6月開幕，睡在星空下、大啖海陸BBQ

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本北海道超夯的滑雪小鎮「倶知安町」6／1起將有豪華露營區開幕！「ANDARU COLLECTION NISEKO」位於「羊蹄山」腳下，占地約7,000平方公尺的營地中只

好粉紅的櫻花河！ 花季末的青森弘前公園「花筏」絕景超夢幻

【旅奇傳媒/日本部報導】吸引國內外約200萬遊客爭相到訪的「弘前公園」是日本東北超夯賞櫻景點，有櫻花名所百選、日本三大櫻花名所、陸奧三大櫻花名所等響亮封號加持。約50個品種、2,600株櫻花樹環繞，將

夢幻絕景一眼盡收！日本櫻花名所百選地 宮城「白石川堤一目千本櫻」

【旅奇傳媒/日本部報導】日本櫻花名所百選地「白石川堤一目千本櫻」全長約8公里，美景正如其名，只要從高處就能一眼將約1,200株染井吉野櫻綿延的壯觀花海盡收眼裡。 當中以JR東北本線大河原站至船岡站

期待再訪日本時！日本「北陸隱藏版景點」全公開 跟著在地人這樣玩

位處日本海沿岸的北陸地區因擁有壯麗自然、景觀四季分明與頂級鮮味食材的觀光魅力，深受台灣遊客歡迎，在疫情前便成為華航、長榮、虎航等三家國籍航空鼎立的激戰區。為了讓大家能超前佈署，認識這二年多因疫情空白期間的旅遊風貌變化，涵蓋富山、石川與福井三縣的北陸地區特別攜手JR西日本，由在地達人來推薦開放後值得最先探訪的旅遊體驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。