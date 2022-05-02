獨棟豪華Villa宛如夢幻教堂！北海道滑雪小鎮新營地6月開幕，睡在星空下、大啖海陸BBQ
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本北海道超夯的滑雪小鎮「倶知安町」6／1起將有豪華露營區開幕！「ANDARU COLLECTION NISEKO」位於「羊蹄山」腳下，占地約7,000平方公尺的營地中只有6棟Villa小屋，能享受在大自然中眺望星空、燃起篝火或大玩多種戶外運動。
獨棟Villa分為2層樓，整體設計大量使用木造家具，營造出溫馨氛圍。裏頭寢室、客廳、簡易廚房、獨立衛浴一應俱全。園區裡能體驗砍柴、架設焚火台，享受滿天星斗陪伴下的烤肉時光。
晚餐是滿滿北海道美味的海陸BBQ大餐，有帆立貝、毛蟹、嚴選牛豬等，加上讓人垂涎欲滴的北海道起司加持，每一口吃下都好幸福！春天來玩別錯過旭丘公園的芝櫻絕景，而冬天當然要去大玩滑雪啦！
房價：1泊2食每人30,000日圓起（4人同住）／36,000日圓起（2人同住）。
交通：新千歲機場出發，自駕約2小時；JR俱知安站出發，車程約15分鐘。
地址：北海道虻田郡倶知安町字樺山217-8
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