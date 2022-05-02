快訊

影／玉山下午降5月雪 積雪0.5公分深

5措施紓緩急診室人潮 陳時中：無症狀者快篩陽性才可做PCR

新增21例中重症含3例死亡 未滿5歲女童重症搶救中

獨棟豪華Villa宛如夢幻教堂！北海道滑雪小鎮新營地6月開幕，睡在星空下、大啖海陸BBQ

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：株式会社ブッキングリゾート／來源
圖：株式会社ブッキングリゾート／來源

「倶知安町」以冬季滑雪聞名，春季則不能錯過羊蹄山與芝櫻美景。　圖：株式会社ブッキングリゾート／來源
「倶知安町」以冬季滑雪聞名，春季則不能錯過羊蹄山與芝櫻美景。　圖：株式会社ブッキングリゾート／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本北海道超夯的滑雪小鎮「倶知安町」6／1起將有豪華露營區開幕！「ANDARU COLLECTION NISEKO」位於「羊蹄山」腳下，占地約7,000平方公尺的營地中只有6棟Villa小屋，能享受在大自然中眺望星空、燃起篝火或大玩多種戶外運動。

▲營區內的Villa小屋採用尖頂設計，相當高雅。　圖：株式会社ブッキングリゾート／來源
▲營區內的Villa小屋採用尖頂設計，相當高雅。　圖：株式会社ブッキングリゾート／來源

獨棟Villa分為2層樓，整體設計大量使用木造家具，營造出溫馨氛圍。裏頭寢室、客廳、簡易廚房、獨立衛浴一應俱全。園區裡能體驗砍柴、架設焚火台，享受滿天星斗陪伴下的烤肉時光。

▲寢室空間位於Villa一樓，貼近自然同時保有隱私。　圖：株式会社ブッキングリゾート／來源
▲寢室空間位於Villa一樓，貼近自然同時保有隱私。　圖：株式会社ブッキングリゾート／來源

晚餐是滿滿北海道美味的海陸BBQ大餐，有帆立貝、毛蟹、嚴選牛豬等，加上讓人垂涎欲滴的北海道起司加持，每一口吃下都好幸福！春天來玩別錯過旭丘公園的芝櫻絕景，而冬天當然要去大玩滑雪啦！

▲營區提供的餐食皆為北海道產，每一口都讓人超滿足。　圖：株式会社ブッキングリゾート／來源
▲營區提供的餐食皆為北海道產，每一口都讓人超滿足。　圖：株式会社ブッキングリゾート／來源

北海道 ANDARU COLLECTION NISEKO

房價：1泊2食每人30,000日圓起（4人同住）／36,000日圓起（2人同住）。

交通：新千歲機場出發，自駕約2小時；JR俱知安站出發，車程約15分鐘。

地址：北海道虻田郡倶知安町字樺山217-8

◎更多日本美景情報，請鎖定「日本旅行情報局」。

◎更多日本住宿情報，請鎖定「日本住宿情報局」。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

北海道 滑雪 露營

延伸閱讀

日本北海道船難失事船找到了 沉在120公尺海底

網路徵婚引熱議⋯她拿到iPhone13就消失 屏東男怒告詐欺

日本情侶碰上北海道船難 家人代提結婚申請書

北海道船難 傳男乘客失聯前曾致電妻子感謝照顧

相關新聞

獨棟豪華Villa宛如夢幻教堂！北海道滑雪小鎮新營地6月開幕，睡在星空下、大啖海陸BBQ

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本北海道超夯的滑雪小鎮「倶知安町」6／1起將有豪華露營區開幕！「ANDARU COLLECTION NISEKO」位於「羊蹄山」腳下，占地約7,000平方公尺的營地中只

好粉紅的櫻花河！ 花季末的青森弘前公園「花筏」絕景超夢幻

【旅奇傳媒/日本部報導】吸引國內外約200萬遊客爭相到訪的「弘前公園」是日本東北超夯賞櫻景點，有櫻花名所百選、日本三大櫻花名所、陸奧三大櫻花名所等響亮封號加持。約50個品種、2,600株櫻花樹環繞，將

夢幻絕景一眼盡收！日本櫻花名所百選地 宮城「白石川堤一目千本櫻」

【旅奇傳媒/日本部報導】日本櫻花名所百選地「白石川堤一目千本櫻」全長約8公里，美景正如其名，只要從高處就能一眼將約1,200株染井吉野櫻綿延的壯觀花海盡收眼裡。 當中以JR東北本線大河原站至船岡站

期待再訪日本時！日本「北陸隱藏版景點」全公開 跟著在地人這樣玩

位處日本海沿岸的北陸地區因擁有壯麗自然、景觀四季分明與頂級鮮味食材的觀光魅力，深受台灣遊客歡迎，在疫情前便成為華航、長榮、虎航等三家國籍航空鼎立的激戰區。為了讓大家能超前佈署，認識這二年多因疫情空白期間的旅遊風貌變化，涵蓋富山、石川與福井三縣的北陸地區特別攜手JR西日本，由在地達人來推薦開放後值得最先探訪的旅遊體驗

雪白絕景讓大文豪司馬遼太郎也讚嘆！日本北陸來這玩

【旅奇傳媒/日本部報導】以雲海景色聞名的岐阜縣郡上市「郡上八幡城」，在冬季也超有看點！當積雪覆蓋屋瓦後，冬季限定純白城堡就會華麗登場，連日本知名大文豪司馬遼太郎到訪時也被美景所感動，更在其遊記《街道漫

天然的粉紅山丘花海！北海道春季絕景「東藻琴芝櫻公園」

日本春季賞櫻，到了初夏除了有繡球花以外，芝櫻也是非常壯觀的花絕景之一。位於北海道東部的大空町內，有座東藻琴芝櫻公園，每年5月上旬～6月上旬，能見到漫山坡的粉紅芝櫻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。