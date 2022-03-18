雪白絕景讓大文豪司馬遼太郎也讚嘆！日本北陸來這玩

雪景點綴下的郡上八幡城夢幻無比。 圖：郡上八幡観光協会／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】以雲海景色聞名的岐阜縣郡上市「郡上八幡城」，在冬季也超有看點！當積雪覆蓋屋瓦後，冬季限定純白城堡就會華麗登場，連日本知名大文豪司馬遼太郎到訪時也被美景所感動，更在其遊記《街道漫步》讚嘆過粉雪飛舞的古城風光。

▲自古城遠眺市街，更是美景如詩如畫。 圖：郡上八幡観光協会／來源

這裡同時也是遠眺整個城下町的最佳地點，大雪過後街道和周圍山巒都被染上雪白，就像來到童話世界一樣，不管怎麼拍張張都是夢幻美照。

岐阜・郡上八幡城

交通：長良川鐵道「郡上八幡」站下，換乘計程車約15分鐘；或自駕東海北陸高速公路於「郡上八幡IC」下，車程約10分。

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