快訊

蘇貞昌拍板425億基捷 基隆市沒編一毛預算吃定中央埋單？

詹雅雯首揭罹患帕金森氏症病因 竟是因從小接觸這毒物

冬天就是愛泡湯！北海道函館賞暖呼呼「猴子泡湯秀」期長達半年

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

浴池畔享受溫泉的猴群一字排開相當可愛。　圖：函館市熱帯植物園／來源
浴池畔享受溫泉的猴群一字排開相當可愛。　圖：函館市熱帯植物園／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】北海道知名景點「函館市熱帶植物園」到了冬季是超幸福的猴子天堂！約90隻猴子生活在園方打造的猴子山生活，休閒玩樂設施齊全，還能享受泡湯

▲冬季期間猴群在岩石浴池中享受泡湯。　圖：函館市熱帯植物園／來源
▲冬季期間猴群在岩石浴池中享受泡湯。　圖：函館市熱帯植物園／來源

相傳日本猴主要生活在青森以南的溫暖地帶，因此為了讓牠們能順利過冬，園方在12月時會將原先的泳池更換為暖呼呼的溫泉池。但猴子也像人類一樣性格百百款，雖然有不愛泡湯的猴子，不過愛泡湯據說占比高達8成呢！

▲猴子山設施齊全，泡湯之外還能看到猴群在雪中嬉戲場景。　圖：函館市熱帯植物園／來源
▲猴子山設施齊全，泡湯之外還能看到猴群在雪中嬉戲場景。　圖：函館市熱帯植物園／來源

猴群們享受溫泉的模樣超可愛，也能用100日圓買飼料體驗餵食。園區距離函館機場車程僅15分鐘，適合搭配五陵郭、函館市區一起規劃行程，且猴子泡湯活動長達5個月之久，就算趕不上冬季期間來玩，直到5月都能看的到喔！

函館市熱帶植物園

舉辦期間：12月上旬～5月上旬

交通：函館機場出發車程約15分；或從JR函館站搭乘公車至「熱帶植物園前」站下，車程約20分。

◎更多日本美景情報，請鎖定「日本旅行情報局」。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

函館 泡湯 機場

延伸閱讀

北海道嚴防暴風雪 20航班停飛168列次電車停駛

北海道一路玩！　流冰漫步、看雪中麥當勞叔叔、在地特派員帶你賞白雪、紅葉、粉櫻

粗糙手術讓猴子極度痛苦！馬斯克的Neuralink被控虐待動物

5歲女童遭猴群咬殺「扯光皮膚」！她滿身血痛哭求救慘死..爸目睹崩潰

相關新聞

冬天就是愛泡湯！北海道函館賞暖呼呼「猴子泡湯秀」期長達半年

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】北海道知名景點「函館市熱帶植物園」到了冬季是超幸福的猴子天堂！約90隻猴子生活在園方打造的猴子山生活，休閒玩樂設施齊全，還能享受泡湯。 相傳日本猴主要生活在青森

北海道一路玩！　流冰漫步、看雪中麥當勞叔叔、在地特派員帶你賞白雪、紅葉、粉櫻

【旅奇傳媒／編輯部報導】新冠疫情封閉了國境，眾多在海外的北海道迷們引頸期盼著開放觀光；而在北海道這塊土地上也有好多遊子思念著家鄉，時時刻刻在網路上分享北海道的每一個瞬間。來看看五位散居在北海道各地的特

北海道道民推薦「賞櫻景點美食4選」 來場不一樣的日本櫻花之旅

緯度較高的北海道櫻花花季相比本州晚不少，平均在每年4月下旬到5月，所以即便沒趕上本州的賞櫻時節，依然可以前往北海道賞櫻。說起北海道的景點，經典名所自然是不錯，不過這次要跟大家分享的是，和以往不大一樣的賞櫻吃喝玩樂法。

日本北陸「雪白童話村」太美了　上百間合掌屋任你拍好拍滿

【旅奇傳媒/日本部報導】本週是開工收心週，不妨來回顧童話般的合掌屋甩開憂鬱心情吧！身為世界遺產之一的白川鄉合掌村位於岐阜縣，保有114棟合掌造建築，大多建於江戶時代末期至明治時代之間。 12月下旬

透亮「寶石冰」遍佈海岸！絕美大自然奇景　北海道嚴冬限定

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】冬季玩日本北海道，不光只能賞雪泡溫泉吃美食，還能到大自然開的珠寶店走一走！十勝地區嚴冬限定美景「寶石冰（Jewelry Ice）」是發生在大津海岸的獨特現象，覆蓋在十勝川

冬季限定！日夜祭、潑水季　日本岩手縣必看「3大奇祭」

【旅奇傳媒/日本部報導】日本東北的岩手縣，冬天的祭典不僅特別多、奇妙感吸睛度也超級高。以下精選3大奇祭： 【大東大原潑水祭】 潑水祭不僅是一關市冬日的代表性祭典，更被列為奇祭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。