冬天就是愛泡湯！北海道函館賞暖呼呼「猴子泡湯秀」期長達半年
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】北海道知名景點「函館市熱帶植物園」到了冬季是超幸福的猴子天堂！約90隻猴子生活在園方打造的猴子山生活，休閒玩樂設施齊全，還能享受泡湯。
相傳日本猴主要生活在青森以南的溫暖地帶，因此為了讓牠們能順利過冬，園方在12月時會將原先的泳池更換為暖呼呼的溫泉池。但猴子也像人類一樣性格百百款，雖然有不愛泡湯的猴子，不過愛泡湯據說占比高達8成呢！
猴群們享受溫泉的模樣超可愛，也能用100日圓買飼料體驗餵食。園區距離函館機場車程僅15分鐘，適合搭配五陵郭、函館市區一起規劃行程，且猴子泡湯活動長達5個月之久，就算趕不上冬季期間來玩，直到5月都能看的到喔！
函館市熱帶植物園
舉辦期間：12月上旬～5月上旬
交通：函館機場出發車程約15分；或從JR函館站搭乘公車至「熱帶植物園前」站下，車程約20分。
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