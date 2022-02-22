冬天就是愛泡湯！北海道函館賞暖呼呼「猴子泡湯秀」期長達半年

浴池畔享受溫泉的猴群一字排開相當可愛。 圖：函館市熱帯植物園／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】北海道知名景點「函館市熱帶植物園」到了冬季是超幸福的猴子天堂！約90隻猴子生活在園方打造的猴子山生活，休閒玩樂設施齊全，還能享受泡湯。

▲冬季期間猴群在岩石浴池中享受泡湯。 圖：函館市熱帯植物園／來源

相傳日本猴主要生活在青森以南的溫暖地帶，因此為了讓牠們能順利過冬，園方在12月時會將原先的泳池更換為暖呼呼的溫泉池。但猴子也像人類一樣性格百百款，雖然有不愛泡湯的猴子，不過愛泡湯據說占比高達8成呢！

▲猴子山設施齊全，泡湯之外還能看到猴群在雪中嬉戲場景。 圖：函館市熱帯植物園／來源

猴群們享受溫泉的模樣超可愛，也能用100日圓買飼料體驗餵食。園區距離函館機場車程僅15分鐘，適合搭配五陵郭、函館市區一起規劃行程，且猴子泡湯活動長達5個月之久，就算趕不上冬季期間來玩，直到5月都能看的到喔！

函館市熱帶植物園

舉辦期間：12月上旬～5月上旬

交通：函館機場出發車程約15分；或從JR函館站搭乘公車至「熱帶植物園前」站下，車程約20分。

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