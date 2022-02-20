北海道一路玩！　流冰漫步、看雪中麥當勞叔叔、在地特派員帶你賞白雪、紅葉、粉櫻

稚內雪中的麥當勞叔叔。 圖：【台灣人・北海道最北端生活】／提供

【旅奇傳媒／編輯部報導】新冠疫情封閉了國境，眾多在海外的北海道迷們引頸期盼著開放觀光；而在北海道這塊土地上也有好多遊子思念著家鄉，時時刻刻在網路上分享北海道的每一個瞬間。來看看五位散居在北海道各地的特派員跟大家推薦北海道最迷人的景色。

稚內／看雪中麥當勞叔叔

首先是住在日本最北之地「稚內」的【台灣人・北海道最北端生活】。移居後開始為稚內市經營臉書的他，希望能以有趣俏皮的方式傳遞新鮮的「此刻稚內」。他說「日本最北的稚內仍保留著近年難以見到的『麥當勞叔叔』，是夏天紀念照拍攝之知名景點。然而我個人無論如何都想推薦的是『冬天』。這是 2021 年 12 月被雪活埋的麥當勞叔叔。稚內冬季遊客少，也不常遭逢大雪，如能捕捉到此瞬間，我想這將會是最佳的回憶吧。（笑）」

知床／體驗流冰漫步

而野性道東代名詞的「知床」也住著當地唯一一位台灣人嚮導【It’s Hokkaido 北海道・道東生活】。移居已經七年的Lan推薦的是連日本人都不一定知道的冬季限定活動「流冰漫步」。 Lan表示「2～3月知床沿岸會覆蓋大量浮冰，穿上專用防寒衣及專業嚮導帶領下，就可以觸摸流冰、在冰上拍照玩耍、甚至是泡在海水裡，而且神奇的是完全不會冷呦！但隨著全球暖化影響，流冰的量也年年遞減。有機會一定要到知床親身體驗！」

▲知床體驗流冰。圖：【It’s Hokkaido 北海道・道東生活】／提供

帶廣／仙峽橋賞夢幻楓紅

再來我們往南移動到知名酪農大地「帶廣」，【Ak的北海道生活】板主Ayaka已經住在這裡九年了！最近也有在台灣的電視台出現的他則推薦岩內仙峽的美景。 Ayaka說「這個美景多年前就一見鍾情，粉紅色的仙峽橋真的太夢幻了。非常建議秋天自駕開車前往，沿路溪谷就可以看到非常多紅葉，紅紅黃黃的，真的美不勝收～而粉紅色的仙峽橋配上旁邊的楓紅！更是彷彿置身在畫中啊！春天還可以賞櫻、露營或騎自行車呢！」他也認為十勝非常適合許多戶外活動，熱愛大自然的旅客不能錯過。

▲粉紅色仙峽橋的紅葉美景。圖：【Ak的北海道生活】／提供

二世古滑雪場／賞羊蹄山與芝櫻花海

第四位則是住在異國風滑雪勝地「二世古」三年的【詩織阿姨】。對工作感到厭倦的他毅然決然移居北海道，平日常以攝影紀錄世間美好的他推薦雅號蝦夷富士山的羊蹄山。 詩織說冬天最推薦「從滑雪場搭乘纜車到山峰上遠眺羊蹄山，也可以邊滑雪或邊泡溫泉賞山！而5月底到6月初，粉紅色的芝櫻庭園加上羊蹄山作背景，外圍還種了黃色的油菜花，令整個畫面色彩更加豐富！」這樣的熱力推薦真的讓人很想一探究竟呢！

▲白雪覆蓋的羊蹄山。圖：PaTsY 詩織しおリ詩織阿姨／提供

▲粉紅色的芝櫻庭園加上羊蹄山背景。圖：PaTsY 詩織しおリ詩織阿姨／提供

札幌市／白石自行車道私房賞櫻點

最後我們回到北海道的道都「札幌」，【北海道有貝ㄦ來】的貝ㄦ總是用鏡頭記錄美麗風景和優質咖啡店。他推薦賞櫻景點「札幌市白石自行車道」。 札幌市白石自行車道將自行車道及人行道規劃得井條有序，四季皆美。但貝ㄦ最喜歡春天的櫻花。「地下鐵東札幌站到白石站之間，開滿密集度和數量都驚人的櫻花！北海道經過漫長寒冬總算春暖花開，散步都能感受到道民對春天的引首期盼」。

▲札幌市白石自行車道上櫻花美景。圖：【北海道有貝ㄦ來】／提供

▲札幌市白石自行車道上盛放的櫻花。圖：【北海道有貝ㄦ來】／提供

大家看了之後有沒有更想念北海道了呢？更多一手消息可追蹤以上特派員的臉書之外，北海道觀光振興機構的臉書【Good Day北海道】也有豐富資訊讓人回味喔。期待疫情後和大家在北海道相見囉！

相關資訊：

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【PaTsY 詩織しおリ詩織阿姨】https://www.facebook.com/hopatsy

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