賞八甲田樹冰，順遊300餘年歷史名湯「酸湯溫泉」！

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】你也愛這樣的白金青池嗎？規劃北海道旅行必訪景點「白金青池」到了冬季超有看點！與夏季的Tiffany藍色澤不同，冬季受到白雪點綴，呈現出兼具高雅與冷冽透明感的樣貌，水沒林也

2022-01-13 08:30