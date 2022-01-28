賞八甲田樹冰，順遊300餘年歷史名湯「酸湯溫泉」！
【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】從八甲田纜車山麓站附近搭JR巴士約15分鐘車程可達的「酸湯溫泉」，已有300多年歷史。這裡以檜木千人浴池聞名，約260平方公尺大的浴場中，充滿古色古香的氛圍還帶有獨特香氣。
溫泉泉質為酸性硫磺泉，可幫助緩解肌肉痠痛、疲勞等，是一解旅途疲憊的好選擇。推薦可在看完日本3大樹冰之一的「八甲田山樹冰」後，順道來這泡湯暖暖身子。
◎青森 酸湯溫泉
交通：JR青森站搭乘JR巴士至酸湯溫泉前站
◎更多日本絕景溫泉請看「日本旅行情報局」。
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