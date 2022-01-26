用雙腳踩出來的雪地巨畫！最腳踏實地的青森冬季稻田藝術
【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】看過利用各色水稻創造出的稻田畫作，那有看過雪地上的銀白巨畫嗎？以稻田藝術展聞名的青森田舍館村，自2016年起幾乎年年都有舉辦「冬季稻田藝術」，把廣大的雪原直接變成畫布，透過雪鞋足跡繪出震撼的雪之地上畫。
賞畫之餘，往年活動會場也有各種小吃攤販、戲雪活動等，夜晚還有點燈，藉由燈光呈現出與白天截然不同的風貌，好看好吃又好玩！
即使因防疫考量二度取消2021年、2022年的活動，仍有不少旅人期待著疫後能再訪青森，一睹巨幅雪地畫作的樣貌。
◎青森縣田舍館村 冬季稻田藝術
交通：弘南鐵道稻田藝術站徒步約2分鐘
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