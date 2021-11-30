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勇奪溫泉旅宿日本第一！北海道望樓NOGUCHI函館浮誇得很可以

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「望樓NOGUCHI函館」飯店的樓中樓套房內就能享受展望溫泉浴池，獨佔函館市景。　圖：野口観光マネジメント株式会社／來源
「望樓NOGUCHI函館」飯店的樓中樓套房內就能享受展望溫泉浴池，獨佔函館市景。　圖：野口観光マネジメント株式会社／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本溫泉旅館向來是台灣旅客嚮往的訪日住宿選項！日本官方民間共同舉辦的「溫泉旅館・飯店總選舉2021」日前發表38個類別的投票結果，其中位在北海道函館湯之川溫泉鄉的「望樓NOGUCHI函館」入選4個類別，在「高級宿」項目更奪下全日本第1名。究竟這家溫泉飯店有多高級呢？

▍ 36坪超豪華樓中樓套房

「望樓NOGUCHI函館」中最受歡迎的房間便是樓中樓套房！不僅擁有36坪寬廣大空間，並設有可眺望函館市街的展望溫泉浴池，完全私人獨享超奢華。晚餐則能大啖創意和洋會席料理，雙人入住1泊2食每房每晚約35,350日圓起。

勇奪溫泉旅宿日本第一！北海道望樓NOGUCHI函館浮誇得很可以【圖 / 旅奇傳媒】
勇奪溫泉旅宿日本第一！北海道望樓NOGUCHI函館浮誇得很可以【圖 / 旅奇傳媒】

▲「望樓NOGUCHI函館」擁有樓中樓構造的頂級房型。　圖：野口観光マネジメント株式会社／來源
▲「望樓NOGUCHI函館」擁有樓中樓構造的頂級房型。　圖：野口観光マネジメント株式会社／來源

▍頂樓大浴場和SALON可以眺望飛機起降

由於「望樓NOGUCHI函館」位在號稱全日本距離機場最近的湯之川溫泉鄉中，加上這家飯店也是該區高樓層建築物之一，因此可以看到飛機起降、函館市景及璀璨夜景，變成了飯店一大亮點。飯店頂樓13樓擁有開闊感十足的展望大浴場、露天風呂、以及泡完溫泉後可小憩的「SKY SALON BOUKYOU」，兩者都視野絕佳、能眺望飛機起降。

此外飯店內還有三溫暖、充滿文學感的時尚Bar、日式庭園，甚至因為飯店老闆愛閱讀，一樓還設有野口文庫小小圖書室，旅客可任意借書回房間細細閱讀。多樣化的公共空間，讓你就算不出門觀光玩景點，也能在飯店裡充實度過一整天的時光。

▲視野絕佳的「SKY SALON BOUKYOU」擁有美景與飛機雙重魅力加持。　圖：野口観光マネジメント株式会社／來源
▲視野絕佳的「SKY SALON BOUKYOU」擁有美景與飛機雙重魅力加持。　圖：野口観光マネジメント株式会社／來源

望樓NOGUCHI函館

交通：函館站換乘飯店免費接駁車，車程約15分；函館市電「湯之川溫泉」站下，徒步約3分鐘。

地址：北海道函館市湯川町1-17-22

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