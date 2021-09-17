夏天也能賞雪？ 立山黑部「御庫裏池」健行消暑 夏季殘雪美不勝收
【旅奇傳媒/日本部報導】海拔高度約2,405公尺的「御庫裏池」是立山上的超夯景點，也是山上最大的火山口湖。直到6月這裡都被白雪覆蓋，7月至8月才開始逐漸雪融，形成獨特的「夏季殘雪」奇景！
來到這裡不光只是賞景，更推薦繞池一圈健行，御庫裏池擁有規劃完善的周遊步道，全長約631公尺，即使腳力有限也能輕鬆走完！結束後再去一旁的「御庫裏池溫泉」，體驗日本海拔最高的天然溫泉泡湯，規劃愜意立山之旅。歡迎參考立山黑部 中文官網。
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