夏天也能賞雪？ 立山黑部「御庫裏池」健行消暑 夏季殘雪美不勝收

寫在出發之前：陸前高田是什麼地方？ 位於岩手縣東南部的陸前高田市，是個海邊城市，南邊接壤的是宮城縣的氣仙沼市，也是日本三陸海岸之陸前海岸北部的重要城市。海岸線為三陸海岸特有的谷灣地形，擁有非常美

2021-06-19 09:00