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走進神隱少女的奇幻湯屋！浪漫的山形銀山溫泉

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲經典動畫《神隱少女》中的湯屋原型據說是來自這間能登屋，尤其入夜後點燈的建築與紅橋，可說完美重現動畫場景。 　圖：日本旅行情報局／提供
▲經典動畫《神隱少女》中的湯屋原型據說是來自這間能登屋，尤其入夜後點燈的建築與紅橋，可說完美重現動畫場景。 　圖：日本旅行情報局／提供

▲來到山形縣的銀山溫泉，懷舊氛圍宛如進入神隱少女的奇幻世界。 　圖：日本旅行情報局／提供
▲來到山形縣的銀山溫泉，懷舊氛圍宛如進入神隱少女的奇幻世界。 　圖：日本旅行情報局／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本經典動畫名作《神隱少女》中的女主角千尋與父母誤入森林之後來到另一個世界，隨後千尋便展開在超大湯屋打工的生活。而動畫中的湯屋原型據說是來自東北山形縣的「銀山溫泉」？銀山溫泉四季皆美，充滿濃厚大正時期懷舊年代感的街道，讓世界各地的遊客趨之若鶩。走上橫跨銀山川的幾座木橋拍照，整個溫泉街的造景都能好好收進相機裡。

銀山溫泉位於日本山形縣的尾花沢市，是一處坐擁群山、遺世獨立的溫泉街，17世紀曾作為白銀礦場而繁榮一時，也因此獲得「銀山」的美名。銀山溫泉位於山形縣的山區，其實交通並不算非常方便，每天從車站往返的接駁車也只有固定幾班，即使如此還是不減遊客們想到這裡體驗這座神秘山中溫泉鄉的渴望。

銀山溫泉的日式旅館共有 12 間，其實數量不算多，加上這裡一直都是遊人如織的熱門景點，如果想在旺季到訪並住上一晚，別忘記一定要在幾個月前就事先預訂房間啊！

銀山溫泉老街上最紅的應該就屬這棟據說是《神隱少女》湯屋原型的「能登屋」了！能登屋建築外觀非常特別，總共有四層屋簷結構，目前已被日本列為國家有形文化財。夜晚的能登屋更是充滿《神隱少女》湯屋的神祕感，配上旅館前的紅橋，真的很像千尋閉氣走過的那座橋耶！

整座銀山溫泉充滿濃厚的大正時期的懷舊年代感，就像是電視電影的時代劇劇組已經幫你搭建好的場景，就差穿著浴衣、踩著木屐，悠閒地漫步在老街上、用鏡頭記錄這一切浪漫氛圍的你了。

▲高約3～4層樓的洋風木造溫泉旅館林立在銀山川兩側，是來訪銀山溫泉的必拍經典場景。 　圖：日本旅行情報局／提供
▲高約3～4層樓的洋風木造溫泉旅館林立在銀山川兩側，是來訪銀山溫泉的必拍經典場景。 　圖：日本旅行情報局／提供

●如何前往：JR大石田站搭乘巴士前往，車程約40分。

●銀山溫泉鄉完整攻略請看 【日本旅行情報局】

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