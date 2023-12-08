快訊

免在台灣寶可夢中心人擠人！這款新產品免排隊也能拿 領取5規則一次看

酒測值達0.83！實習律師酒駕超速撞死人 北檢起訴國民法官第8案

台灣寶可夢中心今開幕！黃牛賣5000元「入店整理券」、這些商品漲10倍

去韓國大邱品嚐台人票選第一名韓食　還要體驗傳統文化穿越回朝鮮

聯合新聞網／ 行遍天下
圖片提供：韓國觀光公社
圖片提供：韓國觀光公社

【圖／文：溫士凱】

在韓國人眼中，一提到「大邱」印象，通常離不開它是擁有歷史、藝術文化、藥令、孫藝珍、宋慧喬美女的故鄉、溫暖但有些熱的城市。外國遊客會造訪大邱的原因，還是跟韓國娛樂有關，特別是先前人氣很旺的幾部韓劇如《沒關係是愛情啊》、《舉重妖精金福珠》，時代劇《陽光先生》和古裝劇《步步驚心：麗》等，以及老牌韓綜《Running Man》，還有美食實境秀《白鍾元的三大天王》，都掀起過一些話題。不過，真正帶動觀光熱潮的則是由雙朴朴敘俊和朴敏英主演的經典夯劇《金秘書為何那樣》，不但大量在這裡取景，連當地的特色美食也巧妙的置入其中。當然，至於台灣遊客會爆增前往大邱，除了上述的相關元素外，還是要拜「台灣虎航」直飛的推波助瀾所賜！單是搭直飛航班去韓國大邱吃美食、打卡韓劇網紅點，比搭高鐵還划算的賣點，就讓台灣遊客蜂擁而至！

▲在前山日落觀景台無死角飽覽大邱美麗景致。（圖片提供：韓國觀光公社）
▲在前山日落觀景台無死角飽覽大邱美麗景致。（圖片提供：韓國觀光公社）

　

大邱美食強強聯手一條街

不同於處處可見的韓食辣炒年糕、新奇鍋、蔘雞湯和炸醬麵等，大邱最受到台灣遊客票選第一名的美食，則是在近來幾部韓劇中都不約而同提到的美食「烤腸！」特別在烤腸一條街「安地郎烤腸街」，台灣遊客之多連在地人都吃驚。

▲安地郎烤腸街為大邱成功打開了特色美食的觀光吸金大門。
▲安地郎烤腸街為大邱成功打開了特色美食的觀光吸金大門。

▲意外的美味，「烤腸」成了台灣人票選中第一名的韓國美食！
▲意外的美味，「烤腸」成了台灣人票選中第一名的韓國美食！

美食齊聚一堂的魅力還有循著大蒜味穿街過巷，100公尺長的「東仁洞燉排骨一條街」。飄在空中的氣味，從單一的大蒜香漸漸參雜醬香、辣椒香和肉香，極具誘惑力，開始鼓動嘴裡唾液的分泌。桌前的「螢幕觸控點餐」機，有中、韓、英文等多元選項，還有實際照片顯示，無論是豬排骨、牛排骨、韓牛或澳洲牛、海鮮湯，以及辣味程度一目了然。上了桌，小白銅鍋裡飄來陣陣誘惑人的蒜蓉辣排骨氣息，習慣性的拿起青菜和芝麻葉雙疊在一起，再放入滋味濃郁的辣燉排骨和大蒜，包起來送入口。而這一吃，軟嫩的肉和獨特醬汁的完美結合，就開啟味蕾沒有回頭路的美妙旅程；接著在螢幕觸控點餐機按下「炒飯」鍵，只見阿珠媽匆匆收走了還殘留肉汁醬料的小白銅鍋，不一會功夫，小白銅鍋內盛著用肉汁醬料和海苔拌炒的炒飯，明明已經是酒足肉飽，才嚐了一口，這滋味讓人三兩下就鍋底朝天。

▲東仁洞的燉排骨，先吃排骨原味，再入鍋炒飯一起享用，層次豐富。
▲東仁洞的燉排骨，先吃排骨原味，再入鍋炒飯一起享用，層次豐富。

而翻開大邱的飲食歷史書，看似簡單的「紅豆麵包」，是西方甜食遇上東方甜食最完美的結合，走進「近代胡同紅豆麵包」總店，你會訝異的是，映入眼簾的場景是美術館？還是高級咖啡廳？當然，紅豆麵包的口感不俗是大受歡迎的基礎，而不時研發新口味挑起味蕾的迷人慾望，則是成為大邱三大麵包之一名店，人氣高漲的重要手段！

▲有如在藝術館享用的「近代胡同紅豆麵包」，則是大邱人最愛的風格甜蜜滋味。
▲有如在藝術館享用的「近代胡同紅豆麵包」，則是大邱人最愛的風格甜蜜滋味。

▲除了元祖紅豆餡麵包外，新口味的抹茶紅豆夾心人氣也旺旺。
▲除了元祖紅豆餡麵包外，新口味的抹茶紅豆夾心人氣也旺旺。

　

自然山林與文化體驗

狂嗑辣排骨後需要走走消食，來到大邱知名的「前山觀景台」，正是韓劇經典夯劇《金秘書為何那樣》中朴敘俊和朴敏英的約會地，佔地高達5百萬坪的綠地山林，規劃完善，有自然景觀、瀑布、咖啡館等，還有10條完善的健行步道。不過，我個人最喜歡的還是搭乘纜車往上爬，用上帝般的視角鳥瞰市區景致。此外，感受生活知性之美也是這裡特色。其中最推薦的是有別過往深受外國遊客歡迎的韓服體驗，這裡的「慕明齋韓國傳統文化體驗館」讓你不單只是換穿美美的韓服，還教授古裝韓劇裡經常出現兩班貴族子弟們學習禮儀的基本過程，從衣著、體態、舉手投足、行禮等，一起穿越到朝鮮時代！

▲有別於傳統韓服體驗，韓茶文化體驗讓大邱旅遊變得更有趣。
▲有別於傳統韓服體驗，韓茶文化體驗讓大邱旅遊變得更有趣。

　

店家資訊

微笑烤腸

地址：大邱廣域市南區大明9洞872-15

　

鳳山燉排骨

地址：大邱廣域市中區東德路36街9-18

　

近代胡同紅豆麵包總店

地址：韓國大邱廣域市中區南城路7-1

　

前山纜車

地址：韓國大邱廣域市南區前山循環路574-11

　

慕明齋韓國傳統文化體驗館

地址：大邱壽城區達句伐大路527街13-5

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

大邱 麵包 咖啡廳

延伸閱讀

生育率低於開發中國家平均 金正恩大打「媽媽牌」喊話北韓女性多生娃

仇男事件延燒！疑《原神》繪師遭中韓網友起底夾殺 卡車伺候外加指控「辱華」

開戰？賀中華隊在大巨蛋奪首勝 侯友宜酸爆柯文哲

Live／中華隊徐若熙飆10K聯手孫易磊鎖死南韓 4:0奪大巨蛋首勝

相關新聞

去韓國大邱品嚐台人票選第一名韓食　還要體驗傳統文化穿越回朝鮮

在韓國人眼中，一提到「大邱」印象，通常離不開它是擁有歷史、藝術文化、藥令、孫藝珍、宋慧喬美女的故鄉、溫暖但有些熱的城市。外國遊客會造訪大邱的原因，還是跟韓國娛樂有關，特別是先前人氣很旺的幾部韓劇，以及老牌韓綜，還有美食實境秀，都掀起過一些話題。

沒去過就落伍了！ 2023南韓首爾市區必訪景點TOP 10

疫情過後，許多人陸續規劃出國旅遊，根據交通部觀光局的資料統計，在亞洲中臺灣人最愛旅遊的國家排行榜中，韓國位居第三，截至今年六月中，已約有40萬遊客前往。韓國除了K-pop風靡全球，更以時尚潮流和美食天堂聞名。韓國除了逛街、享受美食，以及去遊樂園外...

2023冬遊韓國攻略！ 4大城鎮+7大慶典 找尋浪漫白雪景點、享受冬季特色美食

冬季到韓國尋找浪漫去！白雪為韓國風景增添一種台灣找不到的魅力，第四屆冬季青年奧運會將於2024/01/19~2024/02/01在韓國著名的滑雪勝地—江原道登場，以下推薦從首爾、釜山、清州、大邱、濟州可前往的冬遊勝地、冬季慶典，以及冬季特色韓食，這個冬天前往韓國，徜徉於冰雪世界，來一場充滿魅力的浪漫冒險吧！

翻轉城市印象　去釜山逛在地市場大啖海鮮、嗨玩話題新開幕熱點

釜山雖然是韓國的第二大城，但是透過早期韓劇和電影的認識，釜山的地處偏遠環境和地方性口音，經常成為主流文化之外被揶揄的次級城市印象。然而因為韓流的崛起，釜山出身的藝人崔智友大力為家鄉宣傳，陸續加入了張赫、孔劉、李準基、CNBLUE的鄭容和，以及釜山影展的設立和舉行，加上陸續知名的韓劇、電影和韓綜等都選擇釜山為拍攝地，釜山的海鮮、豬肉湯飯和煎餅等地方性美食，也漸漸廣為人知，更反客為主成為觀光產業中最亮眼的吸金石！

揭開奇妙面紗！韓國開港月尾島一日遊 仁川重要地標走透透

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2023-09-23 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 Jung-Gugseong、Qing Guan、장의상실。 在仁川這座充滿歷史和文化底蘊的城市中，每一處角落都透露出獨特的韻味。今天的一日遊，我們將探訪仁川市中心的幾個重要地標，體驗它豐富多彩的文化和歷史。首站，我們將來到中文城，在這裏，我們將品嚐燕京餐廳著名的白炸醬麪，感受這道美食所帶來的鮮美與滋味。接下來，我們將移步至京城衣裳室，這裏將帶我們回到韓國開化期，體驗那時的洋服變妝，一睹那個時代的風采。繼續前行，我們會漫步在充滿日本風情的街道和文化街，感受不同文化的交融與碰撞。最後，我們將抵達月尾島，投入刺激有趣的機動遊戲中，盡享歡樂。這一天，將會是充滿探索與發現的旅程，讓我們一同踏上這趟仁川的奇妙之旅，揭開這座城市多姿多彩的一面。

進入邊境！ 韓國仁川「白翎島」 大韓民國西海最北端自然寶瑰

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2023-09-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 Incheon Port First International Passenger Terminal、코바코돈가스-누룽지밥&백령콩순두부、Sagoj。 大韓民國最東端的獨島 ✅️ 完成！ 大韓民國最南端的馬羅島 ✅️ 完成！ 那當然就要向大韓民國西海最北端，更是可以肉眼看到北韓小村莊的白翎島出發了！！！ 貌似朱鷺揮著白色翅膀飛在空中而得名的白翎島，與北韓最近的地方不過50.98㎢，準備好護照，進入邊境地區吧~火 注意: 白翎島內有8大景點印章活動，在8大景點其中一處的服務中心取得小冊子，在到訪以下8大景點並完成收集印章後，到白翎島面市務所即可換領白翎島特產玉筋魚汁。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。