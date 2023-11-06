韓國全州「韓屋村」兩天一夜深度遊 品嚐防彈少年團到訪朝鮮宮中美食

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2023-08-31 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 Jeonju Station、라한호텔 전주、Jeonju Hyanggyo。

工作關係有幸參與全州市與德國駐韓大使館合辦的德國文化周開幕活動！雖然到訪全州不下數次，只是今次更能感受到傳統韓屋的文化魅力！也發現更多全州有趣的體驗活動~

下次來全州就應該這樣玩！！

第 1 天

Jeonju Station | 15 分鐘

自今年初起，為因應全羅北道全州站用戶數量的增加，開始了「全羅線全州站擴建工程」。

保留現有車站並在其後面建造一座新建築，建設地下1層、地上3層，總面積4754平方公尺。停車位將從現有的97個增加到228個。

只是由於工程仍在進行，站前的交通擁堵日益加劇，除了計程車以外的車輛不得進入車站範圍，而且排隊等候計程車的人也特別多。

大家到埗後要留意一下，向大路多走幾步坐公交更好。

라한호텔 전주 | 1 小時

首先到位於韓屋村內的LAHAN酒店(라한호텔 전주)登記入住。

如果是第一次到全州的話，的確更推薦入住傳統韓屋住宿。只是如果逗留數天或是考慮到整體設施及便利性的話，LAHAN酒店是個十分不錯的選擇。

房間內容是木質色調的現代設計，很柔和舒適。浴室無可挑剔且乾淨，水壓強而且熱水十分足！

酒店2020年開業至今，最多住客稱讚的是房間外的韓屋景色！！

一起床就能看到韓屋村的全貌是外國旅客可不多得的視覺盛宴。

如果房間是都市風景的話，不用擔心，可以從2樓通往屋頂游泳池，那裡也可欣賞全州韓屋村全景。

酒店

⏰入住: 15:00 ~ / 退房: ~11:00

🚫 不定

💰 雙床房 (韓屋景) / 晚 約186.3 (≈TWD4,486 / HKD1,091)

游泳池

⏰ 10:00 ~ 21:00

💰 住客(成人) 18.0 (≈TWD433 / HKD105)

非住客(成人) 50.0 (≈TWD1,204 / HKD292)

Jeonju Hyanggyo | 20 分鐘

在朝鮮時代以儒學為教育及統治思想，而全州鄉校(전주향교)就是全州地區一座歷史悠久的儒學學校，現在是全州最重要的歷史遺址之一。

這裡有數十間教室和講堂，在當時是用於進行教學和學術討論，並且還有一個供奉儒學聖人孔子的祠堂。現在，則全州文化活動的重要場所。除了定期舉辦各種文化活動、儒學講座、傳統音樂表演和茶道表演之外，像是今年的德國文化周與去年的意大利文化周等市辦大型活動的開幕式也會在此進行，讓全州訪客和遊客能夠更加深入地了解和體驗韓國的傳統文化和儒學思想。

⏰週二~週日 09:00 ~ 18:00

🚫 每週一

💰 免費

이오당 | 1 小時

坦白說，比起任何西洋建築，來韓國的確要從韓屋感受真正的文化魅力。

位於全州鄉校不遠處的梨梧堂(이오당)其實是家古老韓屋住宿。

只是活動當日成為了一邊把酒一邊欣賞公演的場地。

當日正是超級藍月出現的夜，月下風吹，在講求自然與建築、植物與石頭之間的和諧與平衡的庭院中，欣賞聯合國教科文組織認定的非物質文化遺產 — 板索里真是人生一大快事！

一般日子應該也是可以進去參觀一下庭院。

要是打算入住傳統韓屋住宿，可以考慮一下梨梧堂唷！

⏰入住: 15:00 ~ / 退房: ~11:00

💰 80.0 / 晚 (≈TWD1,926 / HKD468)

第 2 天

Jeonjubuchaemunhwagwan | 1 小時

翌日當然要逛逛全州的韓屋村胡同了！其實我覺得不用特意跟著地圖走，在胡同中隨遇而安也很不錯。

但要是說推薦必到的景點的話，應該是全州扇子文化館(전주부채문화관)了。

全州的扇子可是地區名物，館內就介紹並展示百濟、朝鮮等不同朝代的扇子製作、扇子製作過程以及現代工匠的扇子作品。

在古代，扇子可是財富象徵，一把扇子可能便價值一棟房子的價格了。但了解工匠製作的扇子，便能理解這是如此獨特和美麗的工藝。

如果和兒童同行的話，體驗一下扇子製作也不錯。

⏰ 週二~週日 10:00 ~ 18:00

🚫 每週一

💰 免費

궁 궁중음식전문점 | 1 小時

由裸白混凝土製成現代化建築的宮(궁)，是全州非常有名的老牌韓國餐廳，主打全州宮延韓定食，而且餐廳連續多年獲得韓國Blue Ribbon Survey藍絲帶獎。

重點！！！2019年防彈少年團SUMMER PACKAGE的影片就部分內容就在這"宮"拍攝的，成員們也對菜肴讚口不絕呢。

餐廳傳統風格設計，鋪上了絲綢製成的桌布，加上金色餐具，氣派就上來了。

伴菜有黃豆湯、黃涼粉、燉辣椒和鯷魚、鹹魚、醃菜。從開胃菜草莓覆盆子沙拉，到綠豆粥、雜菜、厚糍粑、海鮮煎餅等等，份量看似很少，但整個套餐吃起來十分具飽足感。

比起那些吃到飽，份量剛好而且食材精緻優質，更合心意～

⏰ 12:00 ~ 21:00

休息時間 15:00 ~ 18:00

🚫 不定

💰 「氣」套餐 35.0 / 人 (≈TWD843 / HKD205)

전주일몽 | 1 小時

在傳統韓屋店全州一夢(전주일몽)進行的「母酒」製作體驗是100分強烈推薦！

母酒(모주)顧名思意就是母親的酒，是一種將米酒加入不同藥草後，一起煮沸製成，幾乎不含酒精的飲料。這個名字來源於古代母親爲那些宿醉的兒子們製作，以解其宿醉同時表達關心。現在它是代表全州地區的傳統酒。

進入店內可以在甜味母酒、健康母酒、和粉色母酒三種中選擇其中一款食譜，然後跟據視頻教程指導，進行製作，途中由職員協助。

不會韓文也沒關係，視頻有不同語言的字幕唷！

首先是按照食譜自取藥草。當中包括了鳳洞片薑、紅棗、芍藥、蘋果、玫瑰、菊花、迷迭香、梨、熟地黃等等，整家店瀰漫著藥材的香氣。

處理好藥草後，放入米酒和藥草包煮沸。再加入紅糖或是白砂糖。

煮好後，可以趁熱進行試飲。我製作的是有濃濃迷迭香味的粉色母酒，暖和地一口喝下去，覺得胃特別舒服，難道這就是解宿醉的魔力嗎?

晾酒一下，通過漏斗倒入準備好的玻璃容器，包裝一下，完成！

飲料在室溫下容易變質，需要冷藏，並建議在2天內飲用。

⏰週一~週五 12:00 ~ 18:00 / 週末 12:00 ~ 19:30

🚫 不定

💰 母酒製作 28.0 / 人 (≈TWD674 / HKD164)

교동다원 | 1 小時

全州百年老店也是可以品嚐韓國傳統黃茶韓屋茶居 - 校東茶園(교동다원)雖然在大街，入口卻稍稍隱密。

到訪當日是平日下午，所以只有我們一桌。店內是非常古老傳統的建築，架上展示各種茶道用具，原木的桌子及韓式座位都很有氣圍感。

茶上座後，會由職員示範一次基本沖法，之後再由自己添加。感覺就像是台北貓空的茶店。除了黃茶之外，更有台灣東方美人等不同茶品提供。

而且甜點也很不錯！點了柚子羊羹、雲朵白米蒸糕、蜂蜜藥果。當中就數柚子羊羹口味清新又有特色，和茶最配。

⏰週一~週五 11:00 ~ 20:00 / 週末 11:00 ~ 21:00

🚫 不定

💰 黃茶 6.5 (≈TWD156 / HKD38)

東方美人 6.5 (≈TWD156 / HKD38)

柚子羊羹 4.5 (≈TWD108 / HKD26)

雲朵白米蒸糕 4.5 (≈TWD108 / HKD26)

蜂蜜藥果 4.5 (≈TWD108 / HKD26)

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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