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一口炫一瓶！韓國超商「春植小牛奶」上架萌翻，超迷你容量加可愛包裝，粉絲必買單

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自IG@kimgitae123及GS25官方IG
圖／摘自IG@kimgitae123GS25官方IG

韓國便利商店新品超可愛！韓國在地超商「GS25」日前推出「春植小牛奶」，之所以特別可愛，除了包裝上的KAKAO FRIENDS人物春植外，100ml的超迷你容量也格外吸睛，讓不少粉絲直呼「新品！買！」。

圖／摘自GS25官方IG
圖／摘自GS25官方IG

圖／摘自GS25官方IG
圖／摘自GS25官方IG

一口炫一瓶！韓國超商「GS25」推出超迷你「春植小牛奶」，有巧克力及草莓兩種口味，瓶身上印有超Q春植，容量更只有100ml，放在掌心剛剛好。另有韓國網友大讚這款新品，平時常因容量苦惱，偶爾想喝卻喝不完只好丟掉，現在出了100ml小容量一次就能喝完，也不會膩。

不過，也有網友認為太貴了，就只有一口的量卻要價900韓元(約台幣21元)，以韓國胖胖瓶牛奶為例，240ml為1700韓元，相較之下確實價格較高，但對於喜歡春植的粉絲與小食族(吃得少)而言，還是相對友善且不浪費的。

春植小牛奶 販售資訊

通路：韓國超商GS25

口味：巧克力、草莓牛奶 100ml

售價：兩種口味皆為900韓元(約台幣21元)

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