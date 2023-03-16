一口炫一瓶！韓國超商「春植小牛奶」上架萌翻，超迷你容量加可愛包裝，粉絲必買單
韓國便利商店新品超可愛！韓國在地超商「GS25」日前推出「春植小牛奶」，之所以特別可愛，除了包裝上的KAKAO FRIENDS人物春植外，100ml的超迷你容量也格外吸睛，讓不少粉絲直呼「新品！買！」。
一口炫一瓶！韓國超商「GS25」推出超迷你「春植小牛奶」，有巧克力及草莓兩種口味，瓶身上印有超Q春植，容量更只有100ml，放在掌心剛剛好。另有韓國網友大讚這款新品，平時常因容量苦惱，偶爾想喝卻喝不完只好丟掉，現在出了100ml小容量一次就能喝完，也不會膩。
不過，也有網友認為太貴了，就只有一口的量卻要價900韓元(約台幣21元)，以韓國胖胖瓶牛奶為例，240ml為1700韓元，相較之下確實價格較高，但對於喜歡春植的粉絲與小食族(吃得少)而言，還是相對友善且不浪費的。
春植小牛奶 販售資訊
通路：韓國超商GS25
口味：巧克力、草莓牛奶 100ml
售價：兩種口味皆為900韓元(約台幣21元)
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