漲10元照吃！韓麥當勞「草莓蛋捲冰淇淋」洗版，網友強推：衝去吃

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2022-11-04 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 Yongsan park、oeat、Royal Mansion Hannam。 最近越來越多人來首爾旅遊，以往說到首爾，大家應該都想到明洞、弘大、東大門吧？除了這些旅遊書常看到的景點外，在首爾也有很多外國旅客比較少聽到的旅遊區域，像是今天要介紹的「首爾龍山區」，包含近年來在社群媒體上很紅的漢南洞、梨泰院、龍山公園等，這篇遊記就來向大家介紹龍山區兩天一夜可以玩什麼吧！

2023-02-02 10:00