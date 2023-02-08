漲10元照吃！韓麥當勞「草莓蛋捲冰淇淋」洗版，網友強推：衝去吃
麥當勞吃得到草莓蛋捲冰淇淋！韓國麥當勞在每年年末推出「草莓蛋捲冰淇淋」，每每推出都會席捲IG，不少韓國網友都會上傳分享，而今年也不例外，自去年底起就能看見許多人曬出照片，淺淺的粉色外型好好拍，就連味道也大受好評。
韓國麥當勞的「草莓蛋捲冰淇淋」使用最新鮮的第一等級牛奶與草莓果汁，草莓香甜不膩，搭配原味蛋捲冰淇淋更是讓人一口接一口。有韓國網友就在IG分享「麥當勞超好吃的草莓新品」，就連周圍愛吃原味蛋捲冰淇淋的「香草派(特別愛香草味)」朋友也認可，清爽草莓香及入口即化的口感，超級推薦！
不過也因應物價上漲，「草莓蛋捲冰淇淋」一路從700韓元、1000韓元，至今漲至1200韓元(約台幣28元)，但仍沒有影響顧客們品嘗的決心。如果有到韓國旅遊，不妨進去點一支台灣吃不到的「草莓蛋捲冰淇淋」，打卡羨煞眾人吧！
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