快訊

PLG／找回熱情與觀眾是主因 林書豪預告12日鋼鐵人首秀

BBC記者全程目擊…我搜救隊援土耳其強震 2445萬人「看見台灣」

別貪便宜在中國大陸買安卓手機 到別國「老大哥」仍看著你

漲10元照吃！韓麥當勞「草莓蛋捲冰淇淋」洗版，網友強推：衝去吃

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／摘自IG@myu_silver925
圖／摘自IG@myu_silver925

麥當勞吃得到草莓蛋捲冰淇淋！韓國麥當勞在每年年末推出「草莓蛋捲冰淇淋」，每每推出都會席捲IG，不少韓國網友都會上傳分享，而今年也不例外，自去年底起就能看見許多人曬出照片，淺淺的粉色外型好好拍，就連味道也大受好評。

韓國麥當勞的「草莓蛋捲冰淇淋」使用最新鮮的第一等級牛奶與草莓果汁，草莓香甜不膩，搭配原味蛋捲冰淇淋更是讓人一口接一口。有韓國網友就在IG分享「麥當勞超好吃的草莓新品」，就連周圍愛吃原味蛋捲冰淇淋的「香草派(特別愛香草味)」朋友也認可，清爽草莓香及入口即化的口感，超級推薦！

圖／韓國麥當勞官網
圖／韓國麥當勞官網

不過也因應物價上漲，「草莓蛋捲冰淇淋」一路從700韓元、1000韓元，至今漲至1200韓元(約台幣28元)，但仍沒有影響顧客們品嘗的決心。如果有到韓國旅遊，不妨進去點一支台灣吃不到的「草莓蛋捲冰淇淋」，打卡羨煞眾人吧！

延伸閱讀：

夢幻系回歸！IKEA再推草莓霜淇淋只要20元 加碼鹹蔬雞

兔兔哭了！貢茶7日限定「胡蘿蔔奶茶、胡蘿蔔蛋糕冰沙」韓網超愛：拜託賣久一點

冰淇淋 蛋捲 麥當勞 韓國旅遊 IG 霜淇淋

相關新聞

漲10元照吃！韓麥當勞「草莓蛋捲冰淇淋」洗版，網友強推：衝去吃

麥當勞吃得到草莓蛋捲冰淇淋！韓國麥當勞在每年年末推出「草莓蛋捲冰淇淋」，每每推出都會席捲IG，不少韓國網友都會上傳分享，而今年也不例外，自去年底起就能看見許多人曬出照片，淺淺的粉色外型好好拍，就連味道

巧克力當下酒菜！超迷你「hershey's巧克力豆」隱藏吃法一次看

超迷你hershey's巧克力！韓國當地連鎖超商「CU」近期上架超可愛的迷你巧克力，而且還是知名品牌hershey's，共推出牛奶巧克力、迷你半甜巧克力2種口味，濃郁牛奶味、不愛吃甜統統滿足，加上臨近

兔兔哭了！貢茶7日限定「胡蘿蔔奶茶、胡蘿蔔蛋糕冰沙」韓網超愛：拜託賣久一點

跟兔兔搶胡蘿蔔！韓國貢茶在1月底推出迎接兔年限定菜單「胡蘿蔔奶茶」及「胡蘿蔔蛋糕冰沙」，光是品名就很特別，讓人不禁開始想像它的滋味。然而，胡蘿蔔系列竟廣受韓國人喜愛，更有不少韓國網友留言要求「拜託賣久

觀光客不知道來這玩！首爾「龍山區」2天1夜，漢南洞必逛小店、龍山公園、梨泰院解放村一次看

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2022-11-04 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 Yongsan park、oeat、Royal Mansion Hannam。 最近越來越多人來首爾旅遊，以往說到首爾，大家應該都想到明洞、弘大、東大門吧？除了這些旅遊書常看到的景點外，在首爾也有很多外國旅客比較少聽到的旅遊區域，像是今天要介紹的「首爾龍山區」，包含近年來在社群媒體上很紅的漢南洞、梨泰院、龍山公園等，這篇遊記就來向大家介紹龍山區兩天一夜可以玩什麼吧！

列入未來遺產！「韓國刀削麵鼻祖」成首爾未來遺產，登基明洞必吃好味道

美食列入未來遺產！日前，首爾市政府臉書PO出「恭喜明洞餃子本店入選首爾未來遺產」的貼文，傳統好味道不僅得到認可，也將獲頒未來遺產認證書及銅板狀標識。有到韓國遊玩的朋友也別忘了一嘗這個入選未來遺產的必吃

海上膠囊小火車！這裡是「韓國小鎌倉」，乘車進入灌籃高手的世界

日本鎌倉因為人氣漫畫「灌籃高手」廣為人知，當地的「平交道」更因此成為漫畫朝聖地。不過，現在韓國也有個相同氛圍的地方，被稱作「韓國小鎌倉」，在地還有特色必搭「海上列車」，搭上列車感受海天一線的美景，繽紛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦