高考必吃！還在吃包子、粽子？吃「這個」不僅能祈願考試合格，還能招來好運

跟著 林卡西的出走日記 於 2022-07-07 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 15 個景點，其中包含 瑞草客運站(瑞草客運站(瑞草客運站(Seoul Nambu Terminal)))、全州客運站(全州客運站(全州客運站(Jeonju Express Bus Terminal)))、全州韓屋村。 全州是韓國歷史上後百濟的首都，是個充滿文化歷史的都市。提到全州大家第一個想到的可能就是全州韓屋村，而這次的全州旅行，不僅是要帶大家去看全州的歷史建築，更要帶大家去看前陣子最火紅的韓劇—二五二一的拍攝地，除了經典場景—隧道之外，還會帶大家一探羅希度的家♥

2022-10-26 10:00