快訊

高虹安男友任公費助理惹風波 李姓助理晚間發3點聲明

高考必吃！還在吃包子、粽子？吃「這個」不僅能祈願考試合格，還能招來好運

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自cookatmarket、IG@donutsyoon_bangbae
圖／取自cookatmarket、IG@donutsyoon_bangbae

今年11/17是韓國大學生最重要的一天，因為這天是大學入學高考，就像台灣重大考試一樣，韓國也有像台灣考試吃「包子粽子(包中)」這類祈願意涵的傳統，而在韓國，祈願考上理想學校的傳統並不是吃包子和粽子，而是吃「糯米糕(찹쌀떡)」。

「高考糯米糕」相較於韓國傳統糕點，更類似日本大福。圖／取自cookatmarket
「高考糯米糕」相較於韓國傳統糕點，更類似日本大福。圖／取自cookatmarket

圖／取自cookatmarket
圖／取自cookatmarket

糯米糕禮盒內還附上「高考大發」的祈願符咒。圖／取自cookatmarket
糯米糕禮盒內還附上「高考大發」的祈願符咒。圖／取自cookatmarket

「糯米糕(찹쌀떡)」相較於韓國傳統糕點，更類似日本的「大福麻糬」，「大福」便代表著好運，因此也延伸出「考試合格」的吉利意涵。韓國美食在傳統、創新並行的潮流之下，也發展出有別於傳統「高考糯米糕」的其他美食，像是廣受年輕人喜愛的「高考糯米甜甜圈」！隨著時代變遷，每個年代的口味也不盡相同，「高考糯米甜甜圈」一樣含有「考試合格、大發」的美意，同時也滿足年輕人的口味，逐漸成為高考送禮的熱門選擇。

創新的「高考糯米甜甜圈」。圖／取自IG@donutsyoon_bangbae
創新的「高考糯米甜甜圈」。圖／取自IG@donutsyoon_bangbae

包裝貼上「合格祈願」的許願貼紙。圖／取自IG@donutsyoon_bangbae
包裝貼上「合格祈願」的許願貼紙。圖／取自IG@donutsyoon_bangbae

圖／取自IG@donutsyoon_bangbae
圖／取自IG@donutsyoon_bangbae

延伸閱讀：

出示「+1歲」證件 TGI FRIDAYS美式甜點免費吃

迷人厚拿鐵來了！ 迷客夏熱銷20萬杯「宇治焙茶系列」回歸、加碼2款厚奶控必喝

粽子 甜甜圈 包子 韓國美食 甜點

相關新聞

高考必吃！還在吃包子、粽子？吃「這個」不僅能祈願考試合格，還能招來好運

今年11/17是韓國大學生最重要的一天，因為這天是大學入學高考，就像台灣重大考試一樣，韓國也有像台灣考試吃「包子＋粽子(包中)」這類祈願意涵的傳統，而在韓國，祈願考上理想學校的傳統並不是吃包子和粽子，

起士炸彈！米蘭必吃5顆星披薩「Spontini」牽絲起士＋厚實餅皮，不飛米蘭「這」也吃得到

好評5顆星！今天來介紹一下這家到米蘭必吃的披薩名店「Spontini」，不過不用飛到米蘭，在韓國就可以吃到啦！這家「Spontini」的主打招牌就是擁有「超厚起士」的紮實披薩，餅皮鬆厚有嚼勁，搭上飽滿

這才是「真的」蘋果麵包！這款「蘋果麵包禮盒」超欠買，逼真到看不出是麵包？

這才是真的蘋果麵包！有別於台灣傳統「沒有蘋果」的蘋果麵包，韓國這款「蘋果麵包」不僅內餡保留滿滿蘋果香氣與果肉，連外型都跟真的蘋果一模一樣，超逼真！ 韓國這家「FRANGERIE」烘焙坊獨家推

粉絲買單！韓國SMTOWN最新周邊「藝人頭像巧克力＋隨機磁鐵」，巧克力上有IDOL的臉你捨得吃嗎？

追星周邊再加一！韓國知名大型娛樂公司「SM Entertainment」旗下擁有許多火紅團體，像是韓流二代團東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、EXO，再到三代團NCT及公司所屬最新團體ae

吃的寶貝球！達美樂 X 寶可夢限定「寶貝球披薩」，會員加碼再送「神奇寶貝卡」，經典配色、滋味滿分

可以吃的寶貝球！台灣桃園捷運有「皮卡丘彩繪列車」，也有大安森林公園的「飛翔皮卡丘」，但這次更狂，居然還出現在披薩上啦！韓國達美樂推出萬聖限定「寶貝球披薩」，外型就跟寶貝球一模一樣，經典紅、白、黑配色，

劇迷必去景點！全州兩天一夜：走訪韓屋、韓劇《二五二一》拍攝地

跟著 林卡西的出走日記 於 2022-07-07 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 15 個景點，其中包含 瑞草客運站(瑞草客運站(瑞草客運站(Seoul Nambu Terminal)))、全州客運站(全州客運站(全州客運站(Jeonju Express Bus Terminal)))、全州韓屋村。 全州是韓國歷史上後百濟的首都，是個充滿文化歷史的都市。提到全州大家第一個想到的可能就是全州韓屋村，而這次的全州旅行，不僅是要帶大家去看全州的歷史建築，更要帶大家去看前陣子最火紅的韓劇—二五二一的拍攝地，除了經典場景—隧道之外，還會帶大家一探羅希度的家♥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。