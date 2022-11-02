高考必吃！還在吃包子、粽子？吃「這個」不僅能祈願考試合格，還能招來好運
今年11/17是韓國大學生最重要的一天，因為這天是大學入學高考，就像台灣重大考試一樣，韓國也有像台灣考試吃「包子＋粽子(包中)」這類祈願意涵的傳統，而在韓國，祈願考上理想學校的傳統並不是吃包子和粽子，而是吃「糯米糕(찹쌀떡)」。
「糯米糕(찹쌀떡)」相較於韓國傳統糕點，更類似日本的「大福麻糬」，「大福」便代表著好運，因此也延伸出「考試合格」的吉利意涵。韓國美食在傳統、創新並行的潮流之下，也發展出有別於傳統「高考糯米糕」的其他美食，像是廣受年輕人喜愛的「高考糯米甜甜圈」！隨著時代變遷，每個年代的口味也不盡相同，「高考糯米甜甜圈」一樣含有「考試合格、大發」的美意，同時也滿足年輕人的口味，逐漸成為高考送禮的熱門選擇。
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