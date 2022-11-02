迷人厚拿鐵來了！ 迷客夏熱銷20萬杯「宇治焙茶系列」回歸、加碼2款厚奶控必喝

厚奶控不可錯過！ 秋冬必喝的迷客夏大人味濃郁手搖飲，首推2019年賣破20萬杯的「宇治焙茶系列」經典回歸，再加碼推出全新2款焙茶厚拿鐵，成為今年初冬添暖新提案！

圖／迷客夏提供

迷客夏即日起經典復刻回歸「嫩仙草焙茶鮮奶」，以清逸的烤焙茶香mix香醇奶香，搭配嫩仙草凍，醇香濃郁焙火茶香與奶香一口融合；再推出2款升級版醇濃厚拿鐵系列，用滑順的綠光鮮奶搭配上嚴選紐西蘭100%鮮奶油，以黃金比例打造出絲滑濃順口感，搭上「焙茶厚拿鐵-青茶」與「焙茶厚拿鐵-烏龍」，皆厚奶控愈喝愈停不下來的絕佳美味。

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迷客夏持續參與綠光公益計畫與孩童一同繪製公益杯，即日起到LINE貼圖小舖搜尋「瑞復益智中心」探索森林篇，即可下載最新貼圖。而全部貼圖所得皆捐助給瑞復益智中心。更與年度重量級手遊《我的御劍日記》合作，自即日起於迷客夏門市購買任一杯宇治焙茶系列飲品，即可獲得限量遊戲虛寶卡乙張(可累計)，數量有限，贈完為止。

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