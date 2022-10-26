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吃的寶貝球！達美樂 X 寶可夢限定「寶貝球披薩」，會員加碼再送「神奇寶貝卡」，經典配色、滋味滿分
可以吃的寶貝球！台灣桃園捷運有「皮卡丘彩繪列車」，也有大安森林公園的「飛翔皮卡丘」，但這次更狂，居然還出現在披薩上啦！韓國達美樂推出萬聖限定「寶貝球披薩」，外型就跟寶貝球一模一樣，經典紅、白、黑配色，好拍又好吃。
韓國達美樂於10/14起至10/31限定推出「寶貝球披薩」，以紅色的番茄醬、義大利辣香腸、白色的松露奶油醬、莫札瑞拉起司，以及香烤牛肉擺出「寶貝球」的模樣，吸睛滿點。另有成人會員限定，凡購買「寶貝球披薩」就送「神奇寶貝卡」，數量有限，送完為止。
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