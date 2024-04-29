【2024京都住宿推薦】精選TOP5京都飯店&民宿，鄰近京都車站/二條城/清水五條站/四條河原町

出發京都旅遊可以滿足旅客對日本歷史與文化的探索之心，這裡有豐富的寺廟、神社等古蹟景點，還有數不完的美食可以大飽口福！選擇適合的京都飯店非常重要，今天，AsiaYo為各位整理了5間優質的京都住宿，讓每位旅客都能盡情享受京都的古色古香，快來一起看看吧！

圖／業主提供

Tofukuji Riverside

Tofukuji Riverside房型 圖／業主提供

緊鄰鴨川的Tofukuji Riverside，前有京都街景，後有清幽河景，旅客可以依據自己的喜好選擇房型，讓你一起床就看到宜人的景色。這裡還附有廚房，喜歡自己下廚的朋友可以大秀一波廚藝！

Shiki Suites房型 圖／業主提供

💡真實旅客評價：5/5.0 這是我住過目前覺得不錯的民宿，離車站超近。房源理的設備也很棒，尤其是那個多功能的浴室，可以洗澡、烘衣服。真的很完美。





Shiki Suites｜京都車站住宿

Shiki Suites房型-2 圖／業主提供

Shiki Suites是一間酒店式公寓，這裡不得不提的就是非常人性化的動線設計，巧妙地運用有限的空間，小巧的房間經過精緻設計，體感上完全不會覺得擁擠。房內的獨立式浴缸，更是晚上泡澡的最佳選擇！

RESI STAY 姉小路 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.8/5.0 一個溫暖的地方，讓您可以舒適地住宿，沒有任何打擾。許多木製家具具有日式酒店的特色，絕對是您的最佳選擇。





RESI STAY 姉小路｜二條城住宿

RESI STAY 姉小路房間 圖／業主提供

RESI STAY 姉小路鄰近烏丸御池站，前往二條城、祇園Corner和京都四條南座等知名景點都非常方便。整個空間採用木質調的家具，搭配房間內的榻榻米，營造日式的和諧氛圍，讓旅客彷彿走進日劇的場景裡，可以完全地放鬆身心。

RESI STAY BRiX 圖／業主提供

💡真實旅客評價：5/5.0 到地鐵站約5分鐘路上有許多店家，藥妝店、便裡商店等等，房間裡的設施齊全，整體環境乾淨，很棒的住宿體驗。





RESI STAY BRiX｜清水五條站住宿

RESI STAY BRiX房型 圖／業主提供

入住RESI STAY BRiX，距離知名景點清水寺只要1.7公里，離五條車站也近，交通上完全不是問題。這裡很特別的是建築上的紅磚元素，連接了屋外與室內的空間，與深色木質調的家具搭配在一起，和諧又高級，適合小家庭一同入住！

RESI STAY 錦房型 圖／業主提供

💡真實旅客評價：5/5.0 有洗衣機跟烘乾淨超級方便，還有小廚房跟家一樣，步行約15分鐘可到京都站，非常滿意





【京町風】RESI STAY 錦｜四條/河原町住宿

RESI STAY 錦房型-2 圖／業主提供

【京町風】RESI STAY 錦距離烏丸站河四條站都是走路就能到的距離。不過這邊最特別的還是Hello Kitty房！可愛的貓咪耳朵床板與地毯上標誌性的蝴蝶結，絕對會讓喜歡Hello Kitty的朋友發出少女的驚呼！喜歡Hello Kitty的朋友們，要趕快保握機會啊！

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💡真實旅客評價：5/5.0 地鐵站大約走五分鐘就能到了， 這邊離河原町很近，推薦大家可以去那邊採購，真的是蠻好買的，房間部分很乾淨整潔，沒甚麼大問題。

以上就是AsiaYo為各位精選的TOP5優質京都住宿總整理，這些旅宿不僅擁有旅客好評CP值高，交通的便利也是重點，讓旅客們探索京都更盡興！即將前往京都的旅客們絕對別錯過，現在就馬上前往AsiaYo平台下訂最超值的優質住宿吧！

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