網美八坂庚申堂，可愛動物御神籤、追星必去車折神社--京都還有哪些不可錯過的特色寺廟或神社呢？(下)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

延續"網美八坂庚申堂，可愛動物御神籤、追星必去車折神社--京都還有哪些不可錯過的特色寺廟或神社呢？(上)"，本文將再介紹3個特色京都神社

4. 車折神社

車折神社位於嵐山地區，但和大家熟悉的渡月橋、天龍寺等景點有點距離，可利用電車或公車來往。

車折神社供奉以學識和實務手腕著名的清原順業，因此神社以祈求學業成就、考試合格，以及財運、戀愛和藝能方面等聞名。

這裡還有一個以車折石的傳說，據說嵯峨天皇遊玩嵐山時，牛車在這裡突然倒塌，車轅斷折，後來發現此地正是順業的祠堂之地，因此被賜予了車折大明神的神號。

這裡還是許多日本明星粉絲的朝聖之地，因為境內設有藝能神社，專門供奉藝能和藝術方面的神靈「アメノウズメノミコト」(天宇受賣命)，許多日本藝人都會來拜拜祈求自己事業順利，而粉絲也會來為偶像祈福。

神社周邊排列著許多朱紅色的玉垣，上面寫著前來藝能神社祈禱的人們的名字，仔細看的話會發現很多知名日本藝人的名字，像是演員橫濱流星( 延伸閱讀: 橫濱流星必看10部日劇電影推薦)、土屋太鳳、福原遙，還有各種男女偶像團體成員、聲優、漫畫家等，在這裡可以尋找一下自己喜歡的日本明星。

無論一般人或藝人也可以奉獻玉垣，但需要身份證明，所以玉垣的名字都是本人親自祈願或到訪神社的證明。每次奉獻有效期為2年，可以在社務社辦理。

交通方式：嵐電（京福電車）「車折神社站」徒步約1分；市公車「車折神社前」下車，徒步約1分鐘。

5. 護王神社

護王神社位在京都御所西側，供奉著為桓武天皇的平安京遷都做出貢獻的和氣清麻呂和他的姐姐和氣廣蟲。和氣廣蟲以救助孤兒聞名，因此又被尊稱為育兒明神。

傳說和氣清麻呂在流放到宇佐的途中遭遇刺客時，突然出現了300頭野豬相救，並在野豬的幫助下治癒了腳上的傷，因此護王神社也以對治療足腰疾病和受傷而聞名。

境內有許多與野豬有關的事物，平常在入口的狛犬變成了「狛猪」、手水舍旁還有一尊被稱為“幸運的靈猪”的青銅雕像，據說只要摸它的鼻子就會得到幸福！

這裡當然也少不了野豬御神籤，而且還有3種顏色造型可以選擇，都很可愛，記得要抽一下測試運氣囉！

交通方式：地下鐵烏丸線「丸太町站」徒步約7分鐘；市公車「烏丸下長者町停」下車，徒步約1分鐘。

6. 六角堂

六角堂由著名皇族政治家聖德太子在587年所創立，有非常悠長歷史。

據說他在尋求建造四天王寺的木材時來到當時還是盆地的這片土地，在池邊沐浴時把持念佛的木塊掛在樹上，結果木塊停止了移動，並告訴太子希望停留在這里拯救人們，因此太子便建造了一個六角形的堂宇來安置它，現在境內仍供奉著如意輪觀音像。

六角堂北側有傳說中是聖德太子沐浴的池塘遺跡，而在池塘旁還有華道(插花)「池坊」的發源地。池坊華道以聖德太子的家臣小野妹子為創始人，源自佛前供花，也是日本歷史最悠久、擁有最多會員數的華道家元。

境內還有一棵姻緣柳樹，在平安時代初期，嵯峨天皇正在選妃，某個夜晚，他做了一個奇特的夢，夢中出現了如意輪觀音並讓他去看看六角堂下的柳樹。而他派人前往六角堂後真的在柳樹下有一名非常美麗且散發著芬芳氣息的女性，於是天皇迎娶了這位女性。

因此，傳說在六角堂的柳樹下許願就能得到好姻緣或是戀情能夠實現，信者會把祈願簽綁在柳樹枝上祈願得到姻緣的神靈庇佑。

京都六角堂姿態各異的地藏菩薩

境內還有多座石頭製的地藏菩薩，這些地藏都面朝北方，原來是為了守護京都御所，意味著保護人們的生活。在冬天到訪時，地藏還載著帽子及穿著衣服，甚至有戴著口罩的。這些小心思都會讓人會心一笑。

交通方式：地鐵線烏丸線與東西線「烏丸御池站」徒步約3分鐘；市公車「烏丸三条」下車，徒步約3分鐘。

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