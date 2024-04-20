網美八坂庚申堂，可愛動物御神籤、追星必去車折神社--京都還有哪些不可錯過的特色寺廟或神社呢？(上)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

在古色古香的京都，有非常多的寺廟與神社，隨便走在路上都會遇到一家，除了經典景點清水寺、金閣寺或是伏見稻荷大社，其實還有很多地方值得一訪。

這次為大家介紹幾家京都不能錯過的特色寺廟與神社，不只有日本女生最愛的網美景點，也有可愛造型御神籤，甚至是追星聖地！

1. 北野天滿宮

日本天滿宮的發源地: 北野天滿宮

北野天滿宮以梅花最為知名，這座建於平安時代的神社，擁有1000年以上歷史。

如果你對日本文化有點認識，你會知道天滿宮是供奉「學問之神」菅原道真的神社，而北野天滿宮還是發源地，所以特別適合學生或考生來拜拜，祈求學業進步或考試順利。雖然歷史悠久，這座神社仍然保留著精緻的設計，門上的金黃裝飾十分搶眼。

如果你在2月至3月時分來訪，一定不可錯過這裡的梅苑。苑內種滿50品種、1500株梅花，綻放時一片鮮艷的粉紅，好不漂亮！

每年公開時期不同，通常在2月末至3月初，在2月25日還有梅花祭可與舞妓一起參與茶會。參觀梅苑收費大人800日幣，附有一杯茶及和菓子。

如果你不想付費，在梅苑外也有好幾棵梅花可以欣賞，當然沒苑內壯觀就是了。

交通方式：離北野天滿宮最近的電車站是京福電氣鐵道北野線的「北野白梅町站」，但因需要走約10分鐘，還是建議大家坐公車前往。

你可從京都車站搭乘50號或101號，直接來到北野天滿宮門前。另外，北野天滿宮跟金閣寺距離很近，只有約20分鐘步程，腳力夠好的話可以一併去參觀。

2. 平野神社

北野天滿宮和平野神社只有步程2分鐘，推薦大家可以一起來。

據說在794年平安京遷都時，平野神社從平城京遷至此處。它與伊勢神宮、松尾大社等齊名，是一座有著悠久歷史的神社。

這裡供奉著四座御祭神 – 今木皇大神(源氣新生，培育活力的神)、久度大神(竈之神、守護生活安寧的神)、古開大神(撥除邪氣的平安之神)及比賣大神(生產力之神)，可以祈求家內平安、商賣繁盛等各種願望。

平野神社還是京都數一數二的賞櫻勝地。這裡種植大約60種、約400棵櫻花，品種齊全，如「魁櫻」、「寢覺櫻」、「平野妹背櫻」等，當中有不少是神社獨有的品種。而且從3月早開的品種到5月初才開的晚開品種都有，所以連續3個月內都可賞櫻！(延伸閱讀: 日本櫻花品種常見12種介紹–特徵、開花時期讓你賞花時學會怎樣分！)

每年4月10日更會舉行櫻花祭，在盛開的櫻花樹下有大約200人進行盛大遊行活動，展現出絢爛的歷史場景。櫻花季期間還有晚間點燈可以賞夜櫻。

如果錯過櫻花季也沒關係，這裡還有可愛的松鼠御神籤在等著你！一個800日幣的陶器御神籤，松鼠神社象徵的櫻花，籤文穿過尾巴，造工非常細緻。測試自己的運氣也可帶回家當記念品！

交通方式：京福電鐵北野線「北野白梅町站」徒歩約7分；市公車205號或50號「衣笠校前站」下車徒歩約3分

3. 金剛寺 八坂庚申堂

只要在Instagram上搜「京都」，你一定會看到這家五彩繽紛的寺廟！

金剛寺八坂庚申堂的地理位置很方便，就在京都著名景點清水寺及八坂神社的中間位置，如果你剛好要去這兩間寺廟及神社的話，一定要順道來拜會這家讓女生瘋狂拍照的小小寺廟！

八坂庚申堂其實是一家道教寺廟，也是日本第一所庚申堂，而「庚申」的意思就是中國的生肖之一「猴子」。

這座寺廟的中央供奉著賓頭顱尊者木像，旁邊掛滿了色彩鮮艷的小布袋，形成了每一張IG美照的背景。這些小布袋稱為「くくり猿」，你可以付500日幣購買一個，寫上你的願望後再掛上去，來祈求願望成真。

這一座寺廟其實很小，加上它的人氣，所以請有心理準備會很擠。而且記得遵從寺廟的指引，先去參拜後再拍照，不要對神靈失禮喔！

交通方式：京阪本線「祇園四条站」徒步約14分鐘；市公車100號或206號於「清水道」下車，徒步約3分鐘。

因篇幅關係，其餘特色寺廟介紹明日請看下集

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