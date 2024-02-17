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早春賞梅！日本三重縣「鈴鹿之森庭園」枝垂梅林也太美

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三重縣鈴鹿之森庭園栽植有200株枝垂梅。　圖：三重縣／提供
三重縣鈴鹿之森庭園栽植有200株枝垂梅。　圖：三重縣／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】粉嫩的枝垂櫻相信大家都不陌生，但你看過「枝垂梅」嗎？桃花源般的賞梅名所〜鈴鹿之森庭園，栽植有約200棵的枝垂梅，花色從白色、粉色到桃花色都有，種類相當多樣化，其中樹齡超過百年的〜吳服枝垂「天龍」及「地龍」，更是大家來到這裡必拍的名樹。

2月中旬過後，一株株的枝垂梅將漸漸綻放，枝條隨風搖曳。除了能在梅花樹下聞著淡淡花香，仰望滿開的梅花，也可以站在觀景台，欣賞以鈴鹿山脈為背景的粉紅花海，感受早春的氣息。

活動期間還會舉辦夜間點燈活動，如果在傍晚來訪，就能一次感受到白天、夜晚兩種不同的氛圍囉。

╲鈴鹿之森庭園．2024枝垂梅祭╱

・活動期間：2月17日～3月下旬（視花況而定）

・交通：搭乘JR關西本線至四日市站，轉乘臨時巴士至鈴鹿之森庭園

・地址：三重県鈴鹿市山本町151-2

・更多詳情：https://www.akatsuka.gr.jp/group/suzuka/

▲鈴鹿之森庭園的夜間點燈賞梅也別有風情。　圖：三重縣／提供
▲鈴鹿之森庭園的夜間點燈賞梅也別有風情。　圖：三重縣／提供

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