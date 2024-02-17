人氣烤糰子eX cafe、Snow Peak雪諾必克咖啡廳、抹茶甜點--京都嵐山車站不可錯過美食9選(上)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

京都的嵐山集結了日本美麗的自然和文化，有天龍寺、野宮神社、渡月橋等歷史名勝。嵐山車站附近更是有許多不吃不可的美食，讓小編為你介紹嵐山的特色餐廳，讓你觀光時不會錯過！

嵐山車站美食--嵐電嵐山站

嵐電嵐山站是京福電氣鐵道嵐山本線的首末車站，也是最近嵐山著名景點渡月橋、天龍寺的車站。

車站旁的友禪的光林(和服森林)設置了約600根色彩繽紛，以友禪(染色布料)裝飾的圓柱，是熱門的網美景點。在嵐電嵐山站附近有許多小吃店和咖啡廳，特別熱鬧！

1. 茶三楽

茶三楽是一家日本茶專門的咖啡廳。他們提供抹茶甜點，還有正宗的和菓子。店內充滿和風古典風情，設有一般桌椅座位和榻榻米，還有專業的茶室可以體驗抹茶製作儀式。

如果不想內用，也可在旁邊的CHASANRAKU TEA STAND購買抹茶飲料邊走邊喝。

他們的茶葉來自日本全國著名茶園，保證帶來最優質的茶。而菜單中最受歡迎就是夏季限定的抹茶奶泡刨冰(抹茶エスプーマかき氷)，在細緻且輕盈的刨冰上鋪滿濃郁的抹茶奶泡，入口冰涼清爽，甘醇的茶香讓人一吃難忘！

更厲害的是店舖對面有一個名為嵐山三樂莊的庭園，讓客人可以進去散步及內用，欣賞著石階、庭石和苔蘚及流水享用，抹茶也會變得特別有風味吧！

地址 : 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺造路町7

前往方法 : 嵐電嵐山站徒歩約3分

2. eX cafe 京都嵐山本店

不排上幾小時都吃不到的網紅咖啡廳！幸好他們採用拿號碼牌叫號的排隊方式，如果想光顧就記得要先去拿號碼牌，在周邊觀光一會再回來就不用呆等啦！

這家咖啡廳以古民家改建，保留著復古氛圍卻又很時髦，像外牆就請來壁畫畫師木村英輝所設計，華麗又帶有日本特色。

他們提供一系列日式口味的聖代、刨冰及蛋糕捲，但當中最有名就是烤糰子套餐！一份提供三串白糰子和三串艾草糰子，並提供小小的炭爐讓客人自己烤。

糰子烤到表面微焦，再沾上紅豆蓉或御手洗醬油享用，糯軟的口感與甜甜的味道，再來一口甘苦的抹茶就是天衣無縫的組合！

地址 : 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺造路町35-3

前往方法 : 嵐電嵐山站徒歩約2分

3. 嵐丼

想要在嵐山吃一頓有飽足感又不貴的午/晚餐，嵐丼會是不錯的選擇！這是一家丼飯專門店，提供十二種以上口味的丼飯，從來自京都中央批發市場的豐盛海鮮丼、份量十足的牛排丼，或是湯豆腐等具有京都特色的食材都有。

看看這嵯峨野丼，有嵐山最有名的湯葉、豆腐，配以鮭魚卵及生魚片與漬物等，品嚐到大豆的原味，清而不寡。而下圖的南蠻雞肉丼則有大大塊的炸雞，女生吃完整碗超飽的！

地址 : 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺造路町20-1 はんなりほっこりスクエア 2F

前往方法 : 嵐電嵐山站徒歩約1分

4. 嵯峨豆腐 稻 本店

來源自官網

位於嵯峨嵐山天龍寺門前的「嵯峨豆腐 稲」是豆腐料理專賣店，在寬敞而和風裝潢的店內可以悠閒品嚐美味的料理，如果坐在2樓玻璃窗前更是可以眺望天龍寺正門的景美。

這裡提供以京都愛宕山的水所製作的豆腐和湯葉(豆腐皮)，湯豆腐吃起來滑順爽口，而溫熱的湯葉搭配醬油或柚子醋不容易膩，柔軟、融化的口感非常美味。

如果沒有時間走下來慢慢用餐，也可以外帶使用生湯葉和豆乳製作的甜甜圈或霜淇淋邊走邊吃！湯葉霜淇淋不會太甜，難怪吸引很多旅客排隊購買！

地址 : 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺造路町19

前往方法 : 嵐電嵐山站徒歩約4分

因篇幅關係，JR嵯峨嵐山站與嵐電嵯峨站的周邊美食將留至下集介紹

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