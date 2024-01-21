大阪心齋橋玩到中之島！ 玫瑰園、圖書館、河畔景觀 來趟假日放鬆之旅

跟著 YUMEKO 於 2023-12-16 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 6 個景點，其中包含 千代松勝蓋飯、童書之森 中之島、中之島公園 玫瑰園。

大阪不只有逛街，在大阪本町周圍往中之島方向過去還有兒童圖書館，河畔景觀餐廳。

想要有個放鬆的假日來中之島就對了

第 1 天

千代松勝蓋飯 | 1 小時

チオ松

道頓堀排隊名店 ちお松是在大阪的名店，平常排隊都必須排一兩個小時以上，這家豬排店有一個特色是豬排的大小像一顆拳頭大，他們家出名的是24小時低溫煮成的豬排，一份約¥2500，份量非常足夠，裡面位子都是以吧台位子為主。還能近距離看到相撲本人，滿特別的體驗。

童書之森 中之島 | 2 小時

吃飽後我們往中之島的方向走，走到森の本，森の本是大人小孩都喜歡去的地方，裡面藏有書籍，只要事前預約就能夠進去，並且沒有收任何門票，裡面擺有各式各樣的書籍，尤其是小朋友喜歡的圖畫書，非常適合帶小朋友來走走。

中之島公園 玫瑰園 | 2 小時

在中之島旁還種滿了玫瑰園，在每年的五月和十月這邊的玫瑰會綻放，兩大排的玫瑰伴著河畔散步。

Optimus cafe | 1 小時

中之島公園旁有很多河邊餐廳，這次挑了一家河邊景觀餐廳，在這邊有各式各樣的餐廳，像是下午茶，義式餐廳都能在這河畔邊找到一家適合自己的餐廳品嚐

ホテルコルディア大阪本町 | 1 小時

晚上選擇住在本町走路五分鐘內的考迪亞飯店，選擇的是一室一廳、在一樓大廳還有免費的飲料24小時可以享用，一樓還能租借電棒捲，房間內非常寬敞，ㄧ室ㄧ廳像是回到家的感覺，浴缸也非常的大。算是在心齋橋可以好好享受的販店。

第 2 天

ホテルコルディア大阪本町 | 1 小時

隔天享用考迪亞飯店的早餐，選擇法式吐司，當然他們家還有其他餐點，但我對他們的法式吐司驚為天人，吐司現烤有五公分厚，而且蜂蜜甜而不膩相當順口，如果是開在外面的店的話我會很願意花錢去吃的一家法式吐司店。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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