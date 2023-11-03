日本關西冬季盛事！ 「神戶聖誕市集」11/11起搶先登場 夢幻彩燈、聖誕市集、市街夜景多重魅力

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】不用等到年底，11月中旬起就能搶先感受聖誕節氛圍！異國風情濃厚的兵庫縣神戶市是許多旅人喜愛的知名觀光地區，當地冬季的經典活動「神戶聖誕市集2023」今年將在11/11起璀璨開幕，集結夢幻彩燈、聖誕市集、美食佳餚與神戶市街夜景等多重魅力，邀請遊客共度浪漫聖誕節。

▲「森林聖誕樹」的中心為高達25公尺的水杉，搭配夜色、纜車與星空點綴，彷彿引領遊客來到異世界。 圖：Kobe Resort Service Co., Ltd.／來源

神戶布引香草園境內的「展望 PLAZA」為活動主會場，能欣賞直徑約3公尺的超巨大聖誕花圈之外，使用1,600顆燈泡點綴的「森林聖誕樹」更是一大亮點！而高度約6公尺的「聖誕塔」則矗立在眺望點，能與神戶市街夜景一同飽覽。

▲「聖誕塔」設置於眺望平台，與神戶市街美景相輔相成。 圖：Kobe Resort Service Co., Ltd.／來源

今年度相較於往年，聖誕市集的攤位範圍再擴張15%，預計販售德國製工藝品、錫製品、聖誕雜貨以及各式各樣的聖誕節造型裝飾。推薦一邊小酌使用白葡萄酒製作的聖誕香料酒或熱可可來暖胃，一邊漫步園區逛街與欣賞彩燈。

※禁止酒駕；飲酒過量，有礙健康。未成年請勿飲酒。

▲聖誕市集將販售做工精細的胡桃鉗人偶與應景的聖誕倒數月曆（Advent Calendar）等，送禮自用兩相宜。 圖：Kobe Resort Service Co., Ltd.／來源

◎ 神戶布引香草園「神戶聖誕市集 2023」

・活動期間：11／11～12／25

・時間：11：00～16：30（例假日與12／25當天延後至20：00）

・交通：JR神戶站出站徒步約5分鐘，搭乘登山纜車至山頂即達。

・地址：兵庫縣神戶市中央區北野町1-4-3

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