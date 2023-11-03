日本關西冬季盛事！ 「神戶聖誕市集」11/11起搶先登場 夢幻彩燈、聖誕市集、市街夜景多重魅力
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】不用等到年底，11月中旬起就能搶先感受聖誕節氛圍！異國風情濃厚的兵庫縣神戶市是許多旅人喜愛的知名觀光地區，當地冬季的經典活動「神戶聖誕市集2023」今年將在11/11起璀璨開幕，集結夢幻彩燈、聖誕市集、美食佳餚與神戶市街夜景等多重魅力，邀請遊客共度浪漫聖誕節。
神戶布引香草園境內的「展望 PLAZA」為活動主會場，能欣賞直徑約3公尺的超巨大聖誕花圈之外，使用1,600顆燈泡點綴的「森林聖誕樹」更是一大亮點！而高度約6公尺的「聖誕塔」則矗立在眺望點，能與神戶市街夜景一同飽覽。
今年度相較於往年，聖誕市集的攤位範圍再擴張15%，預計販售德國製工藝品、錫製品、聖誕雜貨以及各式各樣的聖誕節造型裝飾。推薦一邊小酌使用白葡萄酒製作的聖誕香料酒或熱可可來暖胃，一邊漫步園區逛街與欣賞彩燈。
※禁止酒駕；飲酒過量，有礙健康。未成年請勿飲酒。
◎ 神戶布引香草園「神戶聖誕市集 2023」
・活動期間：11／11～12／25
・時間：11：00～16：30（例假日與12／25當天延後至20：00）
・交通：JR神戶站出站徒步約5分鐘，搭乘登山纜車至山頂即達。
・地址：兵庫縣神戶市中央區北野町1-4-3
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