不一樣的靠海京都！ 天橋立、伊根舟屋 京都郊外的神秘小天地
作者：Funliday-施宛兒 waner
跟著 施宛兒 waner 於 2023-09-02 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 5 個景點，其中包含 天橋立View Land、智恩寺、傘松公園。
『海之京都』很多人可能不知道京都還靠海！？
其實京都郊外有一片神秘的小天地喔！
第 1 天
天橋立View Land | 3 小時
天橋立被喻為日本三景之一，
可以搭乘纜車慢慢上去，
到了頂之後，一定要用胯下窺看，
才能看得出「飛龍觀」。
智恩寺 | 1 小時
從天橋立駅出來一直直走就會有條商店街，
沿路都有店家，肚子餓了也可以坐下來用餐，
走到最後就會看到智恩寺了。
智恩寺主要是拜智慧與知識，因此有許多的學生
會來拜。
來這也別忘了抽御籤！
這裡的御籤做成扇子形狀，如抽到吉籤，
可以把它綁在松樹上，
傘松公園 | 2 小時
搭乘纜車到山頂後,會看到第一層是觀景台
這裡人最多, 一旁有個平台, 也可以從跨下 欣賞 飛龍觀. 第二層有個願望之鐘這裡拍照也很美！
天橋立府中海水浴場 | 2 小時
透徹湛藍的海水，有經過不妨來泡泡腳
玩玩水，搶在冬天尚未到來，擁抱大海
第 2 天
日本-伊根舟屋 | 6 小時
位於京都丹後半島的「伊根町」，
擁有透明清澈的海水，魚貨豐富，
保有傳統的漁村之美，因此也被譽為，
「日本的威尼斯」。
而這裡的房子稱為「舟屋」，
因古時候方便漁民停靠船隻，
一樓皆為船隻停靠處，二樓為生活起居用，
因此看上去，像是房子漂泊在水面上的特殊景觀。
2005年伊根舟屋也被，日本列為重要傳統建築物群保存地區。
在這裡可以搭乘「伊根灣巡迴導覽船」，
導覽解說的同時，還可以喂海鷗！
非常值得一遊。
本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！
延伸閱讀：【日本-京都】不一樣的靠海京都！ 天橋立、伊根舟屋
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