大阪約會首選地！「梅田藍天大廈」空中庭園、展望台、夢幻心型鎖

「梅田藍天大廈」是大阪的代表性建築之一，也是觀光客必去的熱門景點。 圖：梅田藍天大廈／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】安排一趟浪漫無比的大阪之旅，千萬別錯過以360度絕景聞名的「梅田藍天大廈空中庭園展望台」。時尚又前衛的建築造型，讓這裡曾在2008年與希臘雅典的帕德嫩神廟、西班牙巴塞隆納的聖家堂一起被選為「世界20大頂尖建築」。

▲「梅田藍天大廈空中庭園展望台」的走道到了晚上會閃閃發光，宛如漫步在星空當中。 圖：梅田藍天大廈／來源

空中庭園展望台坐落於40樓區域，好天氣時能盡情眺望璀璨夜景，是安排大阪旅行約會的最佳去處。想讓戀情升溫或是來點浪漫驚喜，這裡也能掛上象徵鎖住浪漫愛情的「心形掛鎖（Heart Lock）」！

▲心形掛鎖專用櫃台設置於40樓，無論兌換或刻印都能在此完成。 圖：梅田藍天大廈／來源

心形掛鎖自從推出後廣受歡迎，現階段只開放透過網路事前預約方案者，才能在入場當日進行兌換。提供紅色、金色、橘色、黃色、綠色、藍色、紫色、粉紅色、白色與黑色共10種顏色，各顏色每日數量有限，想順利兌換自己心儀的顏色，建議提早抵達。

▲可免費雷射雕刻姓名與日期，掛上許下心願之外，也能選擇帶回家作為紀念好好珍藏。 圖：梅田藍天大廈／來源

配合即將到來的萬聖節，心形掛鎖也推出應景的「萬聖節特別版」，橘色愛心內印上年份、小幽靈圖案與不給糖就搗蛋的經典標語，即日起至10/31止限定登場。

▲喜歡收集日本特色紀念品的旅人，千萬別錯過萬聖節限定版本。 圖：梅田藍天大廈／來源

如果只想單純入場欣賞浪漫美景，梅田藍天大廈空中庭園展望台有和結合交通與觀光景點魅力優惠票券「大阪周遊卡」、「大阪樂遊券（Osaka e-Pass）」攜手合作，每日9：30～16：00出示票劵就能免費入場，如果在16點後則能享有門票打7折優惠，讓荷包省上加省。

◎ 大阪梅田藍天大廈空中庭園展望台

．營業時間：9：30～22：30（最終入場22：00）

．門票：成人1,500日圓、4歲以上～小學生700日圓、4歲以下免費。

．交通：JR大阪站徒步約7分鐘；Osaka Metro梅田站徒步約9分鐘。

．地址：大阪府大阪市北區大淀中1-1-88

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