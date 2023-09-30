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追紅葉快搶房！ 京都二条城「FIRST CABIN」11月翻新開幕

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圖：FIRST CABIN HD／來源 【禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】　
圖：FIRST CABIN HD／來源 【禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】　

「FIRST CABIN京都二条城」坐落於京都中心地帶，徒步至二条城只要5分鐘。　圖：FIRST CABIN HD／來源
「FIRST CABIN京都二条城」坐落於京都中心地帶，徒步至二条城只要5分鐘。　圖：FIRST CABIN HD／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】摩拳擦掌準備去京都追紅葉了嗎？還沒決定住宿飯店可以看這間！受到疫情影響暫時歇業的「FIRST CABIN 京都二条城」，日前公告將在11/10起翻新開幕，即日起官網已開放訂房，讓紅葉季期間又多一處住宿好選擇！

▲「FIRST CABIN 京都二条城」館內規劃3間豪華客房，家庭出遊同樣可輕鬆入住。　圖：FIRST CABIN HD／來源
▲「FIRST CABIN 京都二条城」館內規劃3間豪華客房，家庭出遊同樣可輕鬆入住。　圖：FIRST CABIN HD／來源

伴隨翻新開幕，這次新推出結合京都之美、以「SMART 緣日」為主題的公共休憩區，提供零食與冰棒吃到飽之外，未來還有機會增設啤酒、日本酒供應機台，主打飯店不光只是提供住宿功能，也注重於讓入住時光更豐富難忘。

※未成年請勿飲酒。飲酒過量，有礙健康。

▲住客專用公共休憩區開放感十足，提供住客在此吃吃喝喝，感受慢活京都之夜。【禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】　圖：FIRST CABIN HD／來源
▲住客專用公共休憩區開放感十足，提供住客在此吃吃喝喝，感受慢活京都之夜。【禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】　圖：FIRST CABIN HD／來源

全館144間客房細分為4種房型，自由行或一人小旅行推薦預約頭等艙房、商務艙房或是豪華經濟艙房（上下舖床位形式）。如果家族同遊，則有客房面積約30平方公尺，最多可容納6人同住的豪華客房可選擇。

▲住客還能享受面朝中庭自然景色的男女分別大浴場，洗去整天旅程疲憊。　圖：FIRST CABIN HD／來源
▲住客還能享受面朝中庭自然景色的男女分別大浴場，洗去整天旅程疲憊。　圖：FIRST CABIN HD／來源

即日起至2024/1/11前，透過官網預約可選擇划算的「開幕紀念方案」，不含早餐豪華經濟艙房每晚4,000日圓起；商務艙房每晚5,000日圓起；豪華客房（6人同住）則每人每晚5,850日圓起。

▲頭等艙房示意圖。　圖：FIRST CABIN HD／來源
▲頭等艙房示意圖。　圖：FIRST CABIN HD／來源

◎ FIRST CABIN京都二条城

．交通：京都市營地下鐵「二条城」站徒步約8分鐘，或「丸太町」站徒步約9分鐘。

．地址：京都府京都市中京區東堀川通丸太町下ル 7-4

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京都 吃到飽 歇業

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