京都賞楓預備搶！ 連鎖集團新品牌「insomnia」插旗京都 主打24小時貼心多元服務
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】秋季準備要去京都賞楓，這間新飯店可以住看看！即將在9／29正式開幕「insomnia 京都御池」坐落於京都烏丸，徒步2分鐘就能銜接京都市營地下鐵，交通相當便捷。整體設施接手其它飯店舊址大規模翻新而來，為連鎖飯店集團 SOLARE HOTELS AND RESORTS 推出的全新子品牌「insomnia」系列的首間分館。
飯店名稱的 insomnia 為失眠，但不是代表住客入住會失眠睡不著，而是「主打提供多樣且24小時的服務」，涵蓋24小時免費飲品以及24小時免費麵包糕點供應等。住客還能使用圖書室或租借自行車，讓玩樂京都的每分每秒都精彩不打烊。
即日起飯店已開放訂房，透過官網選擇開幕紀念方案雙床房不含早餐每人8,100日圓起，雙人房不含早餐則每人7,700日圓起。
．交通：京都市營地下鐵烏丸御池站徒步約2分鐘。
．地址：京都府京都市中京區室町通押小路下る御池之町314
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