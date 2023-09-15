京都賞楓預備搶！ 連鎖集團新品牌「insomnia」插旗京都 主打24小時貼心多元服務

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圖：Solare Hotels and Resorts Co., Ltd.／來源
圖：Solare Hotels and Resorts Co., Ltd.／來源

insomnia 京都御池提供24小時貼心服務，期許成為住客玩樂京都的最佳夥伴。　圖：Solare Hotels and Resorts Co., Ltd.／來源
insomnia 京都御池提供24小時貼心服務，期許成為住客玩樂京都的最佳夥伴。　圖：Solare Hotels and Resorts Co., Ltd.／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】秋季準備要去京都賞楓，這間新飯店可以住看看！即將在9／29正式開幕「insomnia 京都御池」坐落於京都烏丸，徒步2分鐘就能銜接京都市營地下鐵，交通相當便捷。整體設施接手其它飯店舊址大規模翻新而來，為連鎖飯店集團 SOLARE HOTELS AND RESORTS 推出的全新子品牌「insomnia」系列的首間分館。

▲雙床房示意圖。館內設有雙人房、雙床房、套房與無障礙客房共88間客房。　圖：Solare Hotels and Resorts Co., Ltd.／來源
▲雙床房示意圖。館內設有雙人房、雙床房、套房與無障礙客房共88間客房。　圖：Solare Hotels and Resorts Co., Ltd.／來源

飯店名稱的 insomnia 為失眠，但不是代表住客入住會失眠睡不著，而是「主打提供多樣且24小時的服務」，涵蓋24小時免費飲品以及24小時免費麵包糕點供應等。住客還能使用圖書室或租借自行車，讓玩樂京都的每分每秒都精彩不打烊。

▲館內提供12款現烤麵包輪番上陣，隨時填飽住客的胃。　圖：Solare Hotels and Resorts Co., Ltd.／來源
▲館內提供12款現烤麵包輪番上陣，隨時填飽住客的胃。　圖：Solare Hotels and Resorts Co., Ltd.／來源

即日起飯店已開放訂房，透過官網選擇開幕紀念方案雙床房不含早餐每人8,100日圓起，雙人房不含早餐則每人7,700日圓起。

▲只要入住飯店，每位住客還能拿到飯店特製水瓶，隨手就能享用免費飲品。　圖：Solare Hotels and Resorts Co., Ltd.／來源
▲只要入住飯店，每位住客還能拿到飯店特製水瓶，隨手就能享用免費飲品。　圖：Solare Hotels and Resorts Co., Ltd.／來源

◎ insomnia 京都御池

．交通：京都市營地下鐵烏丸御池站徒步約2分鐘。

．地址：京都府京都市中京區室町通押小路下る御池之町314

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