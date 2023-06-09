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京都深度之旅！最新AR藝術光雕「NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023」 5大看點感受璀璨魅力

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：NAKED, INC.／來源
圖：NAKED, INC.／來源

「NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023」主打結合三個季節魅力，安排京都之旅別忘了排入行程中。　圖：NAKED, INC.／來源
「NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023」主打結合三個季節魅力，安排京都之旅別忘了排入行程中。　圖：NAKED, INC.／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】今夏的京都，將再次璀璨無比！知名創意光雕團隊NAKED, INC.操刀打造的藝術企劃活動「NAKED GARDEN ONE KYOTO」去年9月首次登場，約3個月的活動期間就為京都帶來50億日圓左右的經濟效益。

今年將推出「NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023」活動接棒，以盡享當季的京都魅力為主打概念，預計分別在夏季、秋季、冬季都有系列活動。率先登場的夏季活動會場涵蓋二条城、上賀茂神社、京都站大樓等，以娛樂為主題，展現出京都夏日祭典的沁涼面貌。

看點1：世界遺產・二条城

▲NAKED夏祭2023世界遺產・二条城活動示意圖。　圖：NAKED, INC.／來源
▲NAKED夏祭2023世界遺產・二条城活動示意圖。　圖：NAKED, INC.／來源

7/21～8/20登場的「NAKED夏祭2023世界遺產・二条城」結合數位煙火與祭典攤販等魅力，入列重要文化財的唐門與內護城河將有魄力十足的光雕秀登場，攤販販售各式各樣的祭典必吃美食外，還有射箭體驗能挑戰！

看點2：世界遺產・賀茂別雷神社（上賀茂神社）

▲上賀茂神社坐落於京都北區，可搭配金閣寺等景點一起順遊。　圖：NAKED, INC.／來源
▲上賀茂神社坐落於京都北區，可搭配金閣寺等景點一起順遊。　圖：NAKED, INC.／來源

入列為世界遺產一員的賀茂別雷神社（上賀茂神社）今年將首次推出「NAKED夕涼2023世界遺產・上賀茂神社」活動，預計於7/6～7/16舉辦。活動內容與展示作品尚未公告，但從搶先曝光的示意圖就能感受濃厚的京都夏季氛圍。

看點3：宇治市興聖寺

▲推薦身穿浴衣漫步，享受宇治的夜間氛圍。　圖：NAKED, INC.／來源
▲推薦身穿浴衣漫步，享受宇治的夜間氛圍。　圖：NAKED, INC.／來源

興聖寺是宇治市的知名紅葉景點之一，夏季期間則透過夜間點燈活動，帶來不太一樣的另類紅葉魅力！以紅葉大道美景聞名的琴坂參道，沿途能先欣賞呈現綠色的青紅葉點燈，步入興聖寺則有數位光雕秀接棒，點燈活動預計於8/3～8/10期間登場。

看點4：京都站大樓

▲「NAKED ART STATION -KYOTO-」將推出結合璀璨煙火等夏季元素的精采表演。　圖：NAKED, INC.／來源
▲「NAKED ART STATION -KYOTO-」將推出結合璀璨煙火等夏季元素的精采表演。　圖：NAKED, INC.／來源

京都車站與NAKED, INC.團隊首次攜手合作！京都站大樓4樓室町小路廣場的大型樓梯區將成為投影藝術光雕的大型畫布，預計在7/4～7/6帶來為期3天限定的「NAKED ART STATION -KYOTO-」活動。

看點5：梅小路公園&京都塔

▲「京都梅小路公園節2023 Summer」活動示意圖。　圖：NAKED, INC.／來源
▲「京都梅小路公園節2023 Summer」活動示意圖。　圖：NAKED, INC.／來源

鄰近京都車站的梅小路公園與京都塔也是本次活動的主要會場之一！梅小路公園預計7/27～7/29舉辦「京都梅小路公園節2023 Summer」活動，而京都塔則和二条城攜手推出「NAKED夏祭2023世界遺產・二条城」與京都塔展望室門票的套票，計畫將在7/20施行1日限定的特別夜間點燈。

▲京都塔夜間點燈示意圖。　圖：NAKED, INC.／來源
▲京都塔夜間點燈示意圖。　圖：NAKED, INC.／來源

本次的「NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023」不光能欣賞結合AR技術的藝術光雕，也導入分散式觀光概念，活動同時與京都境內多個場所合作，遊客能搭配日間觀光行程，安排長天數的京都深度之旅。

NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023

‧ 活動期間：7／4～8／20（※活動期間若有異動，依照官網公告為主。）

‧ 會場：二条城、上賀茂神社、京都站大樓、宇治市興聖寺、梅小路公園、京都塔等。

‧ 票價：尚未公佈，依照官網後續公告為主。

★ 活動特設官網請點我。

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京都 世界遺產 公園

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