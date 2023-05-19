限定口味快追！ 2023大阪美食「grenier 超人氣烤布蕾千層酥」 梅田阪急百貨必吃散步甜點

2023年應該是疫情後的旅遊大爆發年啦！這幾個月來看到好多身邊的朋友都一直衝日本，小吠也突然的(?)在四月中和姐妹去了大阪5天4夜自由行， 一回台灣趕緊來推薦這家在大阪超人氣的甜點烘焙▸grenier グルニエ◂，整個就是生意絡繹不絕的大排隊店呀。

這家grenier提供各種烘焙甜點還有茶類飲品，但最夯的就是他們家的烤布蕾千層酥！

grenier | グルニエ

地址：大阪府大阪市北區角田町8-47 阪急Grand Building 1F（Google地圖請點我）

電話：06-6360-6655

營業時間：10:00-20:00

grenierグルニエ│地理位置

grenier目前在大阪有二家店，本店位在大阪梅田阪急百貨一樓，另一家則是在北濱哦，這天我們出梅田站後找grenier找了好久，一直在附近鬼打牆都找不到差點要找到放棄，結果grenier是在一樓外面的街邊店啦！

如果從這個出口出來，再下手扶梯就會直接看到grenier囉。

往上看就是很高的梅田阪急。

因為沒有明顯指標和招牌，第一次來grenier梅田店真的不太好找，不過如果有看到轉角的排隊人潮就對了～但要注意有二條排隊動線（底下文章會再說明）千萬不要排錯，不然會像我們花了雙倍時間在排隊真的排到厭世。

grenierグルニエ│店內環境

班駁的大門有點仿舊感，grenier裡頭空間也很文青風哦。

不過grenier沒有內用區就是散步甜點啦，記得一定要注意底下的排隊動線差別！！！右邊是點餐結帳動線、左邊則是取餐動線，因為grenier現場沒有任何指示，我們一開始傻傻的跟著人潮最多的左邊排隊，後來都快到櫃台才發現我們排錯了又重新排一次，傻眼貓咪。

排到右邊櫃台這裡先點好餐後，店員會給號碼排，然後再排左邊取餐的隊伍叫號取餐哦。

看看grenier這個人潮，一但排錯邊就會很想哭⋯⋯

現場還有非常多西點和磅蛋糕之類，可以先選好裝在小籃子裡再去結帳。

grenier這個西點禮盒看起來就很適合送人～

還有果醬哦！

這款檸檬蛋糕也很多人買，後來看到就決定也買一顆來吃看看。

grenierグルニエ│菜單品項

可能還沒有太多觀光客知道，所以grenier的菜單都只有日文版🤷‍♀️，google翻譯app先下載起來唄～

這個是掛在grenier大門口處的，怎麼覺得字都快模糊。

grenierグルニエ│甜點表現

最近最熱門的應該就是限定草莓口味還有櫻花口味啦，排隊時看到有一組台灣妹子買完正在拍照，就很厚臉皮的湊過去要求也讓我拍一張，右上角的就是限定版的櫻花口味哦！

我們則是買了草莓口味烤布蕾千層酥和檸檬蛋糕，檸檬蛋糕上面的糖霜很細緻，整體是酸酸甜甜的風味不會太乾。

草莓口味的烤布蕾千層酥是重頭戲啦！

看一下側面的厚度，有沒有這麼邪惡啦！！！一口咬下外面的酥皮超級酥的，酥皮完全很可以喔！吃起來感覺好像還有灑上焦糖，帶點苦甜的風味。

外層的鮮奶油不會很甜，而裡面的卡士達餡給的有夠多，整體風味很香甜，中間還有草莓醬可以中和一點卡士達的甜膩感，甜度對螞蟻人來說算中間，對不太愛吃甜的小吠來說算是很甜。

grenier 的烤布蕾千層酥的酥脆外皮搭配上滿滿卡士達奶油布蕾內餡真的有夠邪惡，來大阪旅遊的話推薦一定要來吃看看哦。

grenier | グルニエ

地址：大阪府大阪市北區角田町8-47 阪急Grand Building 1F

電話：06-6360-6655

營業時間：10:00-20:00

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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